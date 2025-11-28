Wer schon einmal Memory® gegen ein Kind gespielt hat, weiß ein Lied davon zu singen: Bis mindestens zum Ende der Grundschule sind Kinder absolut unschlagbar. Das hat angeblich mit den Synapsen im Hirn zu tun, die stetig weniger werden, sobald man das Teenager-Alter erreicht hat. Als Erwachsener hat man dann manchmal den Eindruck, es sei kaum etwas davon übrig – insbesondere, wenn die jungen Gegenspieler mal wieder im Nullkommanix die Karten vom Tisch geräumt haben. Aber seien Sie nicht frustriert! Es gibt jetzt ein Memo-Spiel, das Sie wieder und wieder spielen werden wollen, auch wenn Sie verlieren: das Sachsesch Memo! mehr...