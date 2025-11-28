Kommentare zum Artikel
Memo-Spiel auf Siebenbürgisch-Sächsisch
Wer schon einmal Memory® gegen ein Kind gespielt hat, weiß ein Lied davon zu singen: Bis mindestens zum Ende der Grundschule sind Kinder absolut unschlagbar. Das hat angeblich mit den Synapsen im Hirn zu tun, die stetig weniger werden, sobald man das Teenager-Alter erreicht hat. Als Erwachsener hat man dann manchmal den Eindruck, es sei kaum etwas davon übrig – insbesondere, wenn die jungen Gegenspieler mal wieder im Nullkommanix die Karten vom Tisch geräumt haben. Aber seien Sie nicht frustriert! Es gibt jetzt ein Memo-Spiel, das Sie wieder und wieder spielen werden wollen, auch wenn Sie verlieren: das Sachsesch Memo! mehr...
1 • ingenius mobile schrieb am 28.11.2025, 11:27 Uhr:Herzlichen Glückwunsch, nicht nur für die Idee, sondern auch für die gelungene Umsetzung!
Beim Tag der offenen Tür ist mir im Gespräch ein Spiel eingefallen, welches wir mit unseren Jungs bereits sehr früh gespielt haben - es ist das Spiel "SET".
Hier ein Link zu einer Spielanleitung auf Youtobe:
https://youtu.be/1t02T6P-U5g?si=WjLeDK2SrFOBVl-z
Vielleicht hat jemand eine zündende Idee für eine Adaption mit Sächsischen Merkmalen?
Ansonsten ist es garantiert ein heißer Tipp für ein Weihnachtsgeschenk für Leute von 6 bis 88 Jahre.
