



28. November 2025

Memo-Spiel auf Siebenbürgisch-Sächsisch

Wer schon einmal Memory® gegen ein Kind gespielt hat, weiß ein Lied davon zu singen: Bis mindestens zum Ende der Grundschule sind Kinder absolut unschlagbar. Das hat angeblich mit den Synapsen im Hirn zu tun, die stetig weniger werden, sobald man das Teenager-Alter erreicht hat. Als Erwachsener hat man dann manchmal den Eindruck, es sei kaum etwas davon übrig – insbesondere, wenn die jungen Gegenspieler mal wieder im Nullkommanix die Karten vom Tisch geräumt haben. Aber seien Sie nicht frustriert! Es gibt jetzt ein Memo-Spiel, das Sie wieder und wieder spielen werden wollen, auch wenn Sie verlieren: das Sachsesch Memo!

Das Sachsesch Memo enthält 48 Karten mit den Maßen 60 x 60 x 1,2 mm. Anders als beim Original der Firma Ravensburger muss man beim sächsischen Memo-Spiel nicht komplett identische Paare suchen, sondern je eine Karte mit einem sächsischen und eine Karte mit dem entsprechenden deutschen Begriff: Zum Hahn gehört der Kokesch und zur Tomate der Paradëis. Das Bildmotiv bleibt dabei gleich, man erkennt den falschen Zwilling also problemlos. Das Spiel besteht aus 24 Paaren und somit aus 48 Karten.



Die Wörter auf den Karten wurden nach mehreren Gesichtspunkten ausgewählt: Sie sollten möglichst zur kindlichen Lebenswelt passen (Krädder, Pila, Däppchen), anders klingen als das deutsche Pendant (Äjersch, Kråtzewetz, Grunn) und/oder eine Rolle in der sächsischen Alltagskultur oder im Brauchtum spielen (Iwwergrieß, Kåmpesthieft, Gießel – der Urzel lässt grüßen).



Das Sachsesch Memo kostet 15,00 Euro/Stück und ist im siebenbuerger.de/shop erhältlich. Wie an der Schreibweise der aufgeführten Begriffe zu erkennen ist: Det Späl äs åf Städderesch, åwwer jeder sål riëden, wä em der Schnowel gewoßen äs. Das Spiel ist in „städtischer Mundart“, aber jeder soll reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Beim Druck muss man sich halt irgendwann für eine der 240 siebenbürgisch-sächsischen Mundarten entscheiden, es hilft ja alles nichts. Fühlen Sie sich ausdrücklich dazu aufgerufen, beim Spielen Ihre eigene Ortsmundart zu verwenden!



Holen Sie sich eine Schachtel voll Dialekt nach Hause und schaffen Sie spielerisch Sprechanlässe, um das Sächsische in noch mehr Lebenssituationen einfließen zu lassen!



