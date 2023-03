Burzenländer Fasching in Neustadt übertraf alle Erwartungen

Schon eine Woche vor dem Burzenländer Fasching in Neustadt waren alle 280 Eintrittskarten ausverkauft. Gemeindeglieder aus fast allen Burzenländer Gemeinden, wie auch Freunde aus Deutschland, hatten sich die Teilnahme am Fest gesichert und waren am Stichtag, dem 11. Februar, beim Treffen im Neustädter Gemeinschaftssaal dabei.

Die Ballgäste in Neustadt waren vielfältig und einfallsreich kostümiert. Foto: Laura Căpăţână Juller

Ihre Kostüme waren sehr vielfältig: von Bienen, Rittern, edlen Damen, Pharaonen, Räubern, Clowns oder Sportlern bis zu verschiedenen Märchenfiguren oder erfundenen Gestalten. Im Applaus der Anwesenden, die an Tischen saßen und den Maskenaufmarsch bewunderten, stellten rund 150 Anwesende ihre Kostüme und Masken vor. Preise gab es in mehreren Kategorien: jeweils schönstes Frauen- bzw. Männerkostüm, originellstes Frauen- bzw. Männerkostüm, auch die schönsten und originellsten Paare und Gruppen wurden bewertet. Die beste Kindermaske und die hässlichste Maske wurden ebenfalls ausgezeichnet, dazu gab es auch drei Trostpreise.Besonders viele Kinder waren bei der zweiten Auflage des Burzenländer Faschings dabei, viele nahmen zum ersten Mal teil. Sie beteiligten sich am abwechslungsreichen Programm, tanzten und wetteiferten bei Wettbewerben mit. „Ich lege sehr viel Wert darauf, dass meine Kinder an diesem Ereignis teilnehmen und diesen Gemeinschaftsgeist miterleben“, sagt eine Teilnehmerin, die sich unter einer Harlekinmaske versteckt.Die Zeidner Tanzgruppe erntete viel Applaus, ebenso die Band „Trio Saxones Plus“, die zum Tanzen und Singen aufspielte und die bis in die späten Abendstunden sächsische, deutsche sowie rumänische Tanzlieder und Schlager aufführte. Gestärkt wurden die Gäste durch das Festessen, Krapfen und die in Wolkendorf nach Burzenländer Tradition gebackenen Baumstriezel.Als Vertreter der HOG-Regionalgruppe Burzenland bei der Veranstaltung vermittelte Helfried Götz die guten Wünsche des Regionalleiters der HOG-Regionalgruppe Burzenland Manfred Binder. Der Fasching sei eine „Veranstaltung, wo der positive Geist, der Zusammenhalt in der Gemeinschaft, die Fröhlichkeit, die guten Gespräche und die gute Unterhaltung überwiegen sollen“. Seit 2020 konnten coronabedingt keine weiteren Editionen abgehalten werden. Dank der großen Nachfrage wird das Ereignis wohl aber über Jahre hindurch veranstaltet werden. „Dass alle Karten so schnell ausverkauft waren, das übertraf alle Erwartungen“, freute sich Veranstalter Manfred Copony.Das Ereignis wurde mit Unterstützung des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt, dessen Vorsitzender, Bernhard Heigl anwesend war, des Departements für interethnische Beziehungen der rumänischen Regierung (DRI) und der Kirchengemeinde Neustadt veranstaltet.

Laura Căpăţână Juller

(Karpatenrundschau vom 16. Februar 2023)