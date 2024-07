Burzenländer Trachtengruppe beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt

Liebe Burzenländer und Freunde der siebenbürgisch-sächsischen Kultur und Brauchtumspflege! Wir freuen uns, euch herzlich zum Trachtenumzug des zweiten Großen Sachsentreffens in Hermannstadt einzuladen. Lasst uns gemeinsam unsere Traditionen feiern und die Vielfalt unserer Trachten präsentieren.

Teilnehmerinformationen

Treffpunkt der Trachtenträger der HOG-Regionalgruppe Burzenland ist am Samstag, dem 3. August, um 9.15 Uhr auf dem Huetplatz bei der Stadtpfarrkirche in Hermannstadt. Route: Der Umzug beginnt am Huetplatz und führt über Kleinen Ring – Großer Ring – Schillerplatz – Harteneckgasse – Hermannsplatz – Heltauergasse - Großer Ring. Programm: Beginn des Umzugs um 10.00 Uhr auf dem Huetplatz, Abschlusszeremonie: 11.00 Uhr auf dem Großen Ring (siehe auch Programm des Großen Sachsentreffens in der SbZ Online Wir bitten alle Teilnehmer der Burzenländer Trachtengruppe in traditioneller Tracht zu erscheinen, um die kulturelle Vielfalt und das Erbe zu ehren. Anmeldung: Bitte meldet euch bis zum 21. Juli bei mir an, damit wir die Teilnahme besser koordinieren können: Manfred Binder, Telefon: (0 84 59) 3 00 94, E-Mail: binder-manfred@t-online.de. Angesprochen sind nicht nur Teilnehmer aus Deutschland, sondern auch aus Siebenbürgen. So hat sich Manfred Copony, Vorsitzender des Ortsforums Brenndorf, schon bei uns angemeldet. Für weitere Informationen und Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Die Projekt-Blaskapelle Martin Thies wird den Umzug musikalisch begleiten.Wir freuen uns auf ein buntes und fröhliches Fest der Siebenbürger Sachsen in Hermannstadt und allen anderen Heimatorten in Siebenbürgen, einschließlich dem Burzenland.

Manfred Binder