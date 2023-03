7. März 2023

Künstliche Intelligenz berät rumänische Regierung

Bukarest – Am 1. März wurde ein neuer ehrenamtlicher Berater der rumänischen Regierung der Öffentlichkeit präsentiert: Die künstliche Intelligenz (KI) „Ion“ soll „die Anliegen der Bevölkerung in Echtzeit an die Regierung übermitteln“, berichtet "Der Standard".

Ministerpräsident Nicolae Ciucă zeigte sich stolz über die als futuristisch anmutender Spiegel in Szene gesetzte KI und sprach von einer „internationalen Premiere“ und dem „ersten Regierungsberater, der künstliche Intelligenz einsetzt“, so "Der Standard" weiter. Das mit den wichtigsten Forscherinnen und Forschern vollständig in Rumänien entwickelte Projekt speise sich zum einen aus „öffentlich zugänglichen Daten sozialer Netzwerke“, zum anderen könnten Rumäninnen und Rumänen ihre Anliegen auch direkt über die Webseite ion.gov.ro mitteilen. „Ion“ erfasse Meinungen und Strömungen der Gesellschaft und erstelle daraus Meinungsgraphen. Für seine Verwaltung ist das Ministerium für Forschung, Innovation und Digitalisierung verantwortlich. Der Name sei eine Anspielung auf „noi“, das rumänische Wort für „wir“. In der gespiegelten Schreibweise solle es die rumänische Gesellschaft widerspiegeln, schreibt "golem.de".

Schlagwörter: Rumänien, Regierung

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.