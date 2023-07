Musica-Barcensis-Konzertsommer

Kronstadt – Die 14. Auflage der Konzertreihe „Musica Barcensis“ startete am 24. Juni mit einer vom Musikerehepaar Ursula und Kurt Philippi initiierten Orgelfahrt in die Gegend um Miercurea Ciuc.

Organist Dr. Steffen Schlandt leitet die Bachchöre der Schwarzen Kirche, die musikalischen Projekte der evangelischen Honterusgemeinde in Kronstadt und initiierte auch die Sommerkonzertreihe „Musica Barcensis“. Foto: Gabriela Schlandt

Das Festival wurde tags darauf in der Bartholomäer Kirche mit einem Konzert des Bachchors aus Anlass seines 90. Jubiläums offiziell eröffnet. Weitere Konzerte finden jeweils am Sonntag um 17.00 Uhr in folgenden evangelischen Kirchen statt: Brenndorf (), Wolkendorf (), Weidenbach (), Tartlau (), Heldsdorf (), Kirchenburg Marienburg (), Honigberg (), Martinsberger Kirche in Kronstadt () und Zeiden (). Veranstalter sind die Stiftung für Kultur und Patrimonium „Forum ARTE“ und die evangelischen Kirchengemeinden der jeweiligen Ortschaften. Es treten international bekannte Künstler aus der Schweiz, Kroatien, Israel, Österreich, Deutschland und Rumänien auf. Der Eintritt ist wie gewohnt frei. Infos und das Programm unter www.forumarte.ro/ musica-barcensis

ADZ