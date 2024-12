Wahlempfehlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien

Das rumänische Verfassungsgericht hat den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl für gültig erklärt, meldet die ADZ . Am 8. Dezember treten in der Stichwahl um das Präsidentenamt der erstplatzierte Călin Georgescu und die zweitplatzierte Bewerberin Elena Lasconi, Vorsitzende der öko-liberalen Partei USR, an. Auf Bitte des Vorstands des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien wird dessen Wahlempfehlung, die in der Siebenbürgischen Zeitung Online schon wiedergegeben wurde (siehe Artikel „Politisches Erdbeben in Rumänien“ und „Vor der Parlamentswahl in Rumänien: drei Wahlempfehlungen und Ungewissheit durch das Urteil des Verfassungsgerichts“ ) im Folgenden nochmals veröffentlicht.