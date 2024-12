Eilmeldung: Präsidentschaftswahl in Rumänien muss wiederholt werden

Zeit online meldet: "Zwei Tage vor der Stichwahl hat Rumäniens oberstes Gericht die Präsidentschaftswahl annulliert. Grund sei eine aggressive russische Wahleinmischung.

Das oberste Gericht Rumäniens hat die Präsidentschaftswahl annulliert. Sie muss vollständig wiederholt werden. Die Richter begründeten die Entscheidung mit Enthüllungen des rumänischen Geheimdienstes, wonach das Land Ziel eines 'aggressiven russischen hybriden Angriffs' geworden sei. Über die vor allem bei Jugendlichen beliebte App TikTok sei der rechtsextreme und russlandfreundliche Präsidentschaftskandidat Calin Georgescu mithilfe koordinierter Konten, Empfehlungsalgorithmen und bezahlter Werbung stark gefördert worden.Georgescu hatte Ende November überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahl mit knapp 23 Prozent gewonnen, nachdem er in Umfragen zuvor lediglich einstellige Umfragewerte erzielt hatte. Am Sonntag sollte er in einer Stichwahl gegen die Mitte-Rechts-Poltikerin Elena Lasconi antreten.Bei der rumänischen Parlamentswahl am vergangenen Sonntag hatten Rechtsaußenparteien, die ebenfalls Sympathien für Russland hegen, ebenfalls gut abgeschnitten." Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.