25. Mai 2025

„Elimheim“ in Michelsberg wartet fertig renoviert auf seine Gäste

Es ist so weit: Das traditionsreiche Gästehaus der Evangelischen Kirche in Rumänien (EKR) in Michelsberg bei Hermannstadt, das „Elimheim“, hat seine Renovierungsarbeiten abgeschlossen und ist offen für alle Besucher beziehungsweise Touristen, die in einem ländlichen Umfeld entspannen wollen, aber auch das touristische, gastronomische, kulturelle und historisch-künstlerische Angebot aus der nahen Großstadt Hermannstadt nutzen wollen.

Bettina Kenst, die Leiterin des „Elimheims“ in Michelsberg bei Hermannstadt, freut sich auf viele Besucher im neurenovierten Gästehaus der Evangelischen Kirche. Foto: Hans Königes Nun sind auch die letzten fünf Zimmer nach modernstem Standard komplett-saniert – mit neuer Badeinrichtung sowie geschmackvollen Möbeln in Maßanfertigung. Auch das Treppenhaus und die Flure wurden neu gestaltet. Selbst die Küche wurde neu eingerichtet. Der Leiterin des Gästehauses, Pfarrerin Bettina Kenst, war es wichtig, dass das traditionsreiche Haus den Charakter eines Aufenthalts- und Erholungsortes der Kirche beibehält und gleichzeitig den heutigen touristischen Ansprüchen genügt.



Auf den Fluren hängen zum Beispiel Orginal-Dokumente – handgeschrieben – von früheren Hausordnungen und auch Preise, Rechnungen, aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Dass man zum Beispiel zehn Lei zahlen musste für die Nutzung einer Glühbirne. Apropos Preise: Die Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer (für zwei Personen) kostet 300 Lei (also rund 60 Euro). Auf Wunsch ist auch Vollpension möglich. Die Köchinnen greifen auf traditionelle siebenbürgische Speisen zurück, die auch von den älteren Menschen aus der Region sehr geschätzt werden – denn um die 20 bis 30 Personen nehmen den Service „Essen auf Rädern“ in Anspruch, den das Haus ebenfalls anbietet.



Der 7000 Quadratmeter große Garten mit Obstwiese und der neu instandgesetzte Spielplatz eignen sich hervorragend für Familienprogramm. Der große Aufenthaltsraum mit dazugehöriger Terrasse bietet Raum für familiäre oder sonstige Festivitäten bis zu 50 Personen. Und natürlich bietet die Umgebung beste Möglichkeiten für kleine und längere Radtouren oder Wanderungen – angefangen von einem Spaziergang zur Romanischen Burgruine bis hin zu anspruchsvolleren Touren Richtung Zibin-Gebirge oder gar Fogarascher Berge. Das Haus hat sich zusätzlich – aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre – auch auf Tagestouristen eingestellt, heißt, dass es täglich zwischen 11 und 17 Uhr Kaffee und einen frischgebackenen Kuchen in der Saison gibt, die Anfang Mai losgegangen ist.



Weitere Details und Informationen sind erhältlich bei Pfarrerin Bettina Kenst, Telefon: (0040-735) 169483, oder Klaus Göbbel, Telefon: (0040-746) 607260, E-Mail: elimheim@[ät]yahoo.com, Internet:



Im Übrigen: Wer sich im Burzenland aufhalten möchte, kann das – ebenfalls renovierte – Gästehaus der EKR in Wolkendorf besuchen. Auskunft und Buchung: Andrada Sincan, Telefon: (0040-749) 091097, E-Mail: sincanan dradaroberta[ät]yahoo.com, Webseite: wolkendorfguesthouse.ro/ hk

Schlagwörter: Michelsberg, Tourismus, EKR

