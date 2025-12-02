



2. Dezember 2025

Ausstellung zum Gesangbuchjubiläum in Hermannstadt

Die Ausstellung in Bild, Text und Ton, „Schätze des evangelischen Kirchengesangs“, wird am Dienstag, dem 2. Dezember, um 17.00 Uhr im Terrassensaal des Teutsch-Hauses, Fleischergasse/Mitropoliei 30, in Hermannstadt eröffnet. Die Ausstellung wird bis zum 27. Februar 2026, montags bis freitags, 10.00-17.00 Uhr, gezeigt (über Weihnachten und Neujahr ist sie geschlossen).

Erarbeitet wurde die Ausstellung von Brita Falch Leutert und Daniela Boltres anlässlich des 50. Jubiläums des neuen Gesangbuchs der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) und mit Exponaten aus dem landeskirchlichen Zentralarchiv und der Redaktion der Hermannstädter Zeitung ergänzt.



Was bedeutet heutigen Menschen das Gesangbuch der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien? Wer hat es erarbeitet? Welches ist seine Vorgeschichte? Wer hat es erforscht? Wer liebt es? – Persönliche und kollektive Erfahrungen und Erlebnisse sind mit diesem besonderen Buch verbunden. Die Ausstellung regt zu Reflexion und lebendigem Gebrauch des Gesangbuches an.



Zur Ausstellungseröffnung werden alte und neue Gesangbuchlieder unter Leitung von Landeskirchenmusikwart Jürg Leutert erklingen.

