



16. Dezember 2025

Lebkuchenbacken in Michelsberg

Seit über 30 Jahren werden im Haus des Kurators Misch Henning in Michelsberg zur Adventszeit Lebkuchen gebacken – um sie im Gottesdienst an Heiligabend in den beiden Kirchen von Michelsberg und Heltau zu verteilen. Aus fast 40 Kilogramm Teig werden unterschiedlichste Motive – vom Stern bis zum Rentier - ausgebacken und in den Backofen geschoben.

Rund 30 Personen beteiligen sich in der Adventszeit am Lebkuchenbacken in Michelsberg. Foto: Hans Königes Alles begann nach der Wende mit nur einer Handvoll Michelsberger, die sich beim Kurator zu dieser ersten Backaktion trafen. Man versuchte, durch verschiedene Treffen gegen die pessimsistische Stimmung anzukämpfen, und organisierte Veranstaltungen, um die Gemeinschaft – so gut es halt geht – zu stärken. Ja, und es ist sehr gut gelungen. Denn mittlerweile sind es 20 bis 30 Mithelfende, die sich jedes Jahr an einem Adventsamstagvormittag zu dieser schönen Gemeinschaftsaktion treffen, zu der nun selbst Michelsberger aus Deutschland anreisen.



Bis in die frühen Abendstunden wird der Teig geknetet, ausgewalgt, ausgestochen, die Motive „bepinselt“, in den Backofen geschoben und danach für den Heiligabend eingepackt. Zwischendurch haben die Männer um die Mittagszeit das Fleisch auf den Grill geworfen, so dass sich alle über die Mittagspause mit Hausbrot, Eingemachtem und natürlich dem Gegrillen freuen.



Diejenigen, die dabei sind, ob jung oder alt, männlich oder weiblich, möchten diese Veranstaltung nicht missen. Es herrscht auf der einen Seite eine emsige Betriebsamkeit, auf der anderen Seite wird gesungen, erzählt, viel gelacht. Pfarrer Zorán Kézdi, der natürlich mit gutem Beispiel voran auch anpackt, hebt die Bedeutung solcher Treffen hervor, die ein Garant seien, um den Zusammenhalt zu fördern und die Gemeinschaft zu stärken.

Schlagwörter: Michelsberg, Advent, Lebkuchen

