



13. Dezember 2025

Robert Schwartz ist neuer Intendant des Hörfunks

Bukarest – Der Rumäniendeutsche Robert Cristian Schwartz ist neuer Präsident-Generaldirektor der Rumänischen Rundfunkgesellschaft (Societatea Română de Radiodifuziune – SRR). Das Parlament bestätigte ihn am 26. November mit deutlicher Mehrheit: 241 Abgeordnete stimmten für den erfahrenen Journalisten, nur zwei votierten dagegen.





Schwartz, 1956 in Hermannstadt (Sibiu) geboren, gilt als einer der renommiertesten deutsch-rumänischen Journalisten. Nach einem Germanistikstudium in Bukarest arbeitete er bereits während der Studienzeit für deutschsprachige Redaktionen der Staatsrundfunkanstalt. 1992 wechselte er zur Deutschen Welle (DW), wurde dort stellvertretender Chef der rumänischen Redaktion und leitete diese von 2000 bis 2020. Zuletzt arbeitete er an DW-Projekten zu Minderheitenthemen und anschließend als freier Journalist nach seiner Pensionierung. 2023 wurde er zum Vorsitzenden der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft in Berlin gewählt. Für seine Verdienste um die deutsch-rumänischen Beziehungen erhielt er 2012 den rumänischen Kulturverdienstorden im Rang eines Kommandeurs. Eine Woche zuvor hatte der neu eingesetzte Verwaltungsrat des öffentlichen Rundfunks Schwartz für das Spitzenamt vorgeschlagen. Die Kulturkommissionen von Senat und Abgeordnetenkammer erteilten ihm ein positives Votum. In derselben Sitzung wurde auch Ana Adriana Săftoiu zur Präsidentin-Generaldirektorin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (TVR) gewählt. In seiner Anhörung skizzierte Schwartz die Leitlinien seiner Amtszeit: stärkere Medienproduktionen, Programme für ein jüngeres Publikum, Ausbau der redaktionellen Ressourcen und vor allem ein umfassender Digitalisierungsschub. „Wir müssen für alle Generationen relevant bleiben“, sagte Schwartz. Seine Amtszeit solle unter dem Motto „Innovation, Transparenz, Vertrauen“ stehen.Schwartz, 1956 in Hermannstadt (Sibiu) geboren, gilt als einer der renommiertesten deutsch-rumänischen Journalisten. Nach einem Germanistikstudium in Bukarest arbeitete er bereits während der Studienzeit für deutschsprachige Redaktionen der Staatsrundfunkanstalt. 1992 wechselte er zur Deutschen Welle (DW), wurde dort stellvertretender Chef der rumänischen Redaktion und leitete diese von 2000 bis 2020. Zuletzt arbeitete er an DW-Projekten zu Minderheitenthemen und anschließend als freier Journalist nach seiner Pensionierung. 2023 wurde er zum Vorsitzenden der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft in Berlin gewählt. Für seine Verdienste um die deutsch-rumänischen Beziehungen erhielt er 2012 den rumänischen Kulturverdienstorden im Rang eines Kommandeurs. ADZ

Schlagwörter: Schwartz, Journalist, Deutsche Welle, Hörfunk, Bukarest

