



3. Dezember 2025

Einladung zum vierten Treffen des Siebenbürgen-Netzwerks

Das 4. Treffen des Siebenbürgen-Netzwerks findet vom 12. bis 14. Dezember 2025 in der Villa Hermani im Bergdorf Măgura nahe Kronstadt statt. Die Veranstaltung bietet der deutschsprachigen Gemeinschaft in Siebenbürgen eine Plattform für Begegnung, Erfahrungsaustausch und Netzwerkerweiterung.





Download:



Weitere Informationen und Anmeldeformular zum vierten Treffen des Siebenbürgen-Netzwerks Teilnehmer können spannende Projekte entdecken, Kontakte knüpfen und die Vielfalt der Gemeinschaft erleben. Das Programm umfasst gemeinsames Essen, Ausflüge in die Umgebung und kulturelle Aktivitäten. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich anzumelden und teilzunehmen. Kontakt: treffen [ät] netzwerk.ro, Mobil/WhatsApp: (00 40) 755-525890.

Schlagwörter: Netzwerk

