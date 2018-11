1 • kokel schrieb am 19.11.2018, 14:46 Uhr:

Der Parlamentarier des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Ovidiu Ganţ, wies Dragneas Diffamierungen im Unterhaus „angeekelt“ zurück. Der PSD-Chef und Kammerpräsident sei aufgefordert, sich „bei der deutschen Minderheit und dem DFDR umgehend zu entschuldigen oder zurückzutreten“, sofern er „noch ein Fünkchen Ehre im Leibe“ habe, so Ganţ.



Bei diesem Halunken fällt mir bloß so viel ein: "Zi Dragnea şi trage apa!" Erstaunlich ist aus meiner Sicht etwas ganz anders, und zwar die Tatsache, dass sich eine Person dieses Kalibers über Jahre in einer derart verantwortungsvollen Funktion behaupten kann!!!

Beitrag am 19.11.2018, 14:47 Uhr von kokel geändert.