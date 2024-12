"Premier Marcel Ciolacu, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei (PSD), der in Umfragen als unangefochtener Favorit der Präsidentschaftswahl gehandelt wurde, erzielte nur den dritten Platz mit 19,1 Prozent der Stimmen, um 2.740 Stimmen weniger als Lasconi."



Die Präsidentschaftswahl in Rumänien ist ein weiterer Beweis dafür, dass Umfragen wie Klopapier sind: Nämlich für den Arsch!

Es graut mir davor, wenn ich daran denke, dass hierzulande im Februar die Bundestagswahl stattfindet. Ich weiß gar nicht, was ich ätzender und lästiger finden soll: Den Wahlkampf, bei dem sich die Politiker anbiedern wie die Nutten ("Nimm mich!") oder die schwachsinnigen Prognosen und Umfragen, mit denen wir bis zur Wahl fast im Wochentakt belästigt werden.

Warum rennt man immer wieder mit dem Schädel gegen die Wand? Warum hat man nicht ein Einsehen und hört mit den unsinnigen Umfragen, Prognosen und Spekulationen auf?

Das einzige sichere und zuverlässige Ergebnis liefert die Zeit. Oder anders ausgedrückt: Einfach die Wahl abwarten! Aber offenbar haben auch viele Erwachsene genau so wenig Geduld wie Kinder.

Der Hauptgrund, warum Umfragen durchgeführt werden, dürfte wohl der hier sein: Es gibt Menschen, die mit solchem Schwachsinn ihr Geld verdienen. Vermutlich werden Umfragen deshalb auch kaum in Zweifel gezogen. Wenn wieder einmal - wie so oft - die Umfrageergebnisse vom tatsächlichen Walergebnis stark abweichen, heißt es nie "Umfragen sind unzuverlässig" oder "Umfragen sind für den Arsch", sondern es wird sozusagen so getan, als ob das Wahlergebnis sich gefälligst den Umfragewerten anzupassen hätte. Demensprechend hört und liest man dann immer Sätze wie "Damit war nicht zu rechnen." oder "Das konnte keiner ahnen!". Oder es ist die Rede von "Überraschung" oder "Sensation".



"Er sprach sich gegen das bisherige unterwürfige Verhalten aus, er wolle die nationalen Interessen seines Landes an die erste Stelle setzen."



Wann begreifen wir Menschen endlich, dass wir allesamt in einem Boot sitzen? Wann werden die beschissenen nationalen Interessen hinten angestellt, um sich endlich auf die globalen gemeinsamen Interessen der Menschheit zu fokussieren, nämlich diesen Planeten in einem Zustand zu erhalten, dass man auch in Zukunft noch auf ihm leben kann?

Die Nationalisten - ganz gleich, welcher Nation - haben allesamt Ansichten und eine Einstellung, als ob sie ihr Land jederzeit auf einen anderen Planeten umsiedeln könnten, wenn unser Heimatplanet unbewohnbar wäre.

Was bringt es und wem nützt es, wenn man nicht über den Tellerrand zu blicken vermag, nur seine gottverdammten nationalen Interessen wahrt und dabei den Planeten - also unsere Lebensgrundlage - ruiniert?