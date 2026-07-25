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29. Sitzung der Deutsch-Rumänischen Regierungskommission
Am 6. Juli fand im Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeutschen Hauses in München die 29. Sitzung der Deutsch-Rumänischen Regierungskommission für die Angelegenheiten der deutschen Minderheit in Rumänien statt. Die Sitzung wurde von dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, geleitet. Die rumänische Delegation wurde von der Staatssekretärin im Außenministerium Rumäniens, Clara Staicu, als Co-Vorsitzende geleitet. mehr...
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Artikel wurde 1 mal kommentiert.
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1 • Peter Otto Wolff schrieb am 25.07.2026, 11:57 Uhr:Hallo Leute, es freut mich, dass dieses Format der europäischen und zwischenstaatlichen Kooperation weiter funktioniert! Den beiderseitigen Nutzen, ja Segen, der gebotenen Möglichkeiten, kann man nur betonen. Leider erfahren wir nur selten bis gar nicht, was die exekutiven Organe dieser Kommission tun. Die konsularische Vertretung Rumäniens in DE ist akut veraltet und dysfunktional! Dass bei inzwischen über 1 Mio. hier ansässigen Rumänen keine Vertretung im Gebiet Frankfurt a.M. und Hamburg existiert, wurde zwar erkannt, aber bis jetzt keine Konsequenzen! E loc de mai bine, mult mai bine!
POW
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