Herta Daniel im Vertriebenenbeirat der bayerischen Staatsregierung

München – Der Beirat für Vertriebenen- und Spätaussiedlerfragen wurde aufgrund des Organisationserlasses vom 6. Juni 2007 des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen ins Leben gerufen und ist ein beratendes Gremium der bayerischen Staatsregierung. Die Geschäftsführung des Beirats, der beim Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen angesiedelt ist, liegt beim Landesverband Bayern des Bundes der Vertriebenen (BdV). Staatsministerin Emilia Müller hat per Schreiben vom 4. Januar 2017 auf Vorschlag des Landesverbandes Bayern des BdV Herta Daniel, Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, als Beiratsmitglied und Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, als ihren Stellvertreter für die Dauer von vier Jahren berufen.

Bundesvorsitzende Herta Daniel. Foto: Hans-Werner Schuster

Der Beirat besteht aus 13 ständigen Mitgliedern, darunter sechs Vertreterinnen oder Vertreter der beim BdV-Landesverband Bayern organisierten landsmannschaftlichen Gruppen.In der ersten und der zweiten Amtsperiode gehörten bereits der damalige Bundesvorsitzende Dr. Bernd Fabritius und Herta Daniel als seinerzeitige Stellvertretende Bundesvorsitzende und Landesvorsitzende in Bayern dem Beirat an. Sie brachten in die Tagesordnungen der regelmäßig stattfindenden Sitzungen Themen ein, die unsere Anliegen betrafen und die klargestellt bzw. einer Lösung zugeführt wurden: Fiktivabzug bei Renten der Spätaussiedler; Klärung der Begriffe „Aussiedler“, „Spätaussiedler“, „Migranten“; Geschichte der Deutschen aus den Herkunftsgebieten der Aussiedler und Vertriebenen im Rahmen des Geschichtsunterrichts an bayerischen Schulen u.a. So wurde beispielsweise der Arbeitskreis „Kultur, Geschichte, Schicksal und Leistung deutscher Heimatvertriebener, Flüchtlinge und Spätaussiedler“ gegründet, der entsprechendes Lehrmaterial für den Unterricht an bayerischen Schulen erarbeitete.