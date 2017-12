15. Dezember 2017 Druckansicht | Empfehlen

Empfang im Bayerischen Landtag zu Rumäniens Nationalfeiertag

Mehr als 300 Gäste nahmen am 3. Dezember im Bayerischen Landtag an einem Empfang teil, den das Generalkonsulat von Rumänien in München anlässlich des Nationalfeiertags von Rumänien organisiert hat. Den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland vertraten der Verbandspräsident Dr. Bernd Fabritius und Bundesvorsitzende Herta Daniel.

In seiner Rede betonte der Botschafter von Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland, Emil Hurezeanu, die Bedeutung der bilateralen Beziehungen, sowohl der rumänisch-deutschen, als auch der rumänisch-bayerischen.



Emil Hurezeanu unterstrich die besondere Symbolik des Jahres 2017 aufgrund eines dreifachen Jubiläums: 50 Jahre seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Bukarest und Bonn, 25 Jahre seit der Unterzeichnung des Vertrags über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa, und 10 Jahre seit dem EU-Beitritt Rumäniens. Vor diesem Hintergrund würdigte der Redner die brückenbildende Funktion der deutschen Minderheit in Rumänien wie auch der nach Deutschland ausgewanderten Rumänen, die jeweils „eine gut integrierte Gemeinschaft“ bildeten, „die zum Wohlstand der gesamten Gesellschaft beitragen“. Empfang im Bayerischen Landtag, von links: Verbandspräsident Dr. Bernd Fabritius, Peter Dietmar Leber, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Banater Schwaben, Bundesvorsitzende Herta Daniel, der rumänische Botschafter in Berlin Emil Hurezeanu, Rumäniens Generalkonsulin in München Ramona Chiriac, Karl Michael Scheufele, Regierungspräsident von Schwaben. Foto: Brigitte Drodtloff



Der Botschafter fand auch kritische Worte zur aktuellen politischen Entwicklung Rumäniens, attestierte „Probleme, ungemachte Hausaufgaben im Rechtsstaat sowie einige Politiker, die die Justiz zähmen wollen“. Rumänien habe freilich „eine der pro-europäischsten Bevölkerungen in der EU und werde diese „vorübergehenden Schwierigkeiten“ überwinden, den Rechtsstaat konsequent entwickeln und das europäische Projekt uneingeschränkt unterstützen.



Schlagwörter: Rumänien, Nationalfeiertag, Empfang, Landtag, Bayern, München, Fabritius, Daniel

