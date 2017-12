Unsere Gemeinschaft lebt!

Weihnachtsgruß des Verbandspräsidenten und der Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland

Geburt Christi und - weiter unten - Anbetung der Könige. Bildtafeln vom Sommerburger Altar, um 1530/40, Kunstmuseum Klausenburg. Leider blieb Gisela Richters Herzenswunsch, die für 1995 geplante Restaurierung des Altars noch selber durchzuführen, aufgrund ihrer Auswanderung unerfüllt (siehe Artikel in der SbZ Online vom 17. Dezember 2017 ). Der Altar mit seinen anmutigen Bildern aus dem Leben Marias wird seither weiterhin unverändert mit Klebeband zur Fixierung der abblätternden Malschichten gezeigt. Fotos: Konrad Klein

Anbetung der Könige. Bildtafel vom Sommerburger Altar, um 1530/40, Kunstmuseum Klausenburg.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute und Freunde unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft,für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen im Namen des Bundesvorstandes des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ein gesegnetes Weihnachtsfest, frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!Die Adventstage bieten, als Zeit der Ruhe und der Besinnung, Gelegenheit und Anlass für einige Gedanken zurück und einen mutigen Blick in die Zukunft: Das Jahr 2017 war in vielerlei Hinsicht bewegt von bedeutenden Wegmarken. In den Ländern, Städten und Gemeinden, in welchen wir heute leben, ging es unserer Gemeinschaft darum, sich ihrer siebenbürgisch-sächsischen Identität immer wieder gewiss zu werden, Nachbarschaften und Freundschaften zu pflegen, unsere Traditionen und Bräuche zu leben und an unsere Kinder und Enkelkinder weiterzugeben. Eine gute Gelegenheit dazu boten die vielen Veranstaltungen des 500. Reformationsjubiläums.Ein ganz besonderes Ereignis war das gerade von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und so vielen jungen Siebenbürger Sachsen mit Leben gefüllte erste Große Sachsentreffen in Hermannstadt, das auf Initiative des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften im Zusammenwirken mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen, unserem landsmannschaftlichen Verband in Deutschland und unseren Bruderverbänden in der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen sowie unserer Heimatkirche im August diesen Jahres durchgeführt werden konnte. In Hermannstadt und vielen anderen Ortschaften in Siebenbürgen waren der ganz besondere sächsische Geist, unsere Lebensfreude und unser Zusammenhalt in der Öffentlichkeit erlebbar. Dafür sprechen wir allen Organisatoren und Mithelfern, jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer, genau wie allen Gästen und Freunden erneut herzlichen Dank aus. Ein solcher Erfolg spornt an: Wir wollen eine ähnliche Feier unserer weltweiten Gemeinschaft in gewissen Abständen, vielleicht alle fünf Jahre, in Siebenbürgen wiederholen und so unsere regelmäßigen, jährlichen Heimattage in Dinkelsbühl, Wels/Österreich, Kitchener/Kanada oder Cleveland/USA ergänzen.Unser Siebenbürgisches Kultur- und Begegnungszentrum Schloss Horneck als Heimat unserer zentralen Kultureinrichtungen in Gundelsheim ist in diesem Jahr ein ganz wesentliches Stück weitergekommen. Das ist vor allem dem beständigen Einsatz aller Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Trägerverein, aber auch allen Spenderinnen und Spendern zu verdanken, die sich diesem wichtigen Leuchtturmprojekt zugewandt haben. Wir verweisen auf die regelmäßigen Fortschrittsberichte, die die Arbeitsgruppe zur Umsetzung des 1,9 Millionen Euro umfassenden Förderprojektes des Deutschen Bundestages in der Siebenbürgischen Zeitung veröffentlicht.2017 wurden auch die Entschädigungsverfahren für zivile deutsche Zwangsarbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend umgesetzt. Knapp 40000 Anträge wurden im Bundesverwaltungsamt registriert, rund 10% davon aus den Herkunftsgebieten Siebenbürgen und dem Banat. Die meisten Anträge wurden bereits genehmigt und als Geste der Anerkennung und Würdigung des besonderen Schicksals eine symbolhafte Entschädigung in Höhe von 2500 Euro an überlebende Betroffene ausgezahlt. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Anträge nur nochgestellt werden können.Gemeinsam mit unserem Patenland Nordrhein-Westfalen feierten wir in diesem Jahr Geburtstag: Vor 60 Jahren wurde die Patenschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und dem landsmannschaftlichen Verband der Siebenbürger Sachsen besiegelt und hat sich seither zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. In einer sehr würdigen und gleichzeitig gemütlichen – also typisch siebenbürgisch-sächsischen – Feierstunde im Düsseldorfer Landtag konnten sich Patenland und Patenverband der inzwischen entstandenen Partnerschaft und deren beherzten Fortsetzung versichern.Alle guten Ergebnisse konnten wir nur dank Ihrer gemeinschaftlichen Mitwirkung und tatkräftigen Unterstützung erreichen. Dafür möchten wir Ihnen zum Ende des Jahres ganz herzlich danken. Diesen Dank verbinden wir mit der Hoffnung und Bitte, dass Sie in Ihrem Engagement für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft nicht nachlassen mögen und mit uns gemeinsam deren Zukunft mitgestalten.

Dr. Bernd B. Fabritius, Herta Daniel