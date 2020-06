Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar wird eröffnet. Termin und Programm für eine auf sehr wenige Teilnehmer beschränkte Feier vor Ort und für eine digitale Eröffnung im Netz stehen fest.

Digitale Eröffnung des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ Sendung am Sonntag, dem 12. Juli 2020

Vor Ort nehmen nur geladene Vertreter aus Kultur, Politik, Bau und Medien sowie ein kleines Helferteam teil. Wir bitten um Verständnis, dass wir wegen der aktuell geltenden behördlichen Vorgaben nicht, wie gewünscht, möglichst zahlreiche Gäste, auch nicht unsere vielen Spenderinnen und Spender begrüßen können. Am 10. Juli 2021 wollen wir unser geplantes großes Fest mit allen Gästen nachholen.Die festliche Eröffnung können Siesowie in der Presse verfolgen. Folgendes digitales Programm wird am Sonntag gesendet auf YouTube Facebook und www. siebenbuerger.de; danach ist das Programm abrufbar auf YouTube www.schloss-horneck.de , auf facebook.com/schlosshorneck Durchschneiden des Bandes durch den Vorsitzenden des Schlossvereins, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, und den bauleitenden Architekten Peter Schell; ökumenischer Segen des Hochmeisters des Deutschen Ordens, Frank Bayard, und des evangelischen Superintendenten der Steiermark, Wolfgang Rehner; Auftritt der Siebenbürgisch-Sächsischen Schlossbläser unter der Leitung von Walther Theiss.Festredner: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch (Begrüßung), Hochmeister des Deutschen Ordens Frank Bayard, Superintendent Wolfgang Rehner, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien Reinhart Guib (Videobotschaft), Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung Prof. Dr. Bernd Fabritius, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland Rainer Lehni, Vertreter des Siebenbürgenforums Thomas Șindilariu, für den Betreiber des Schlosshotels Michel Pietralla.von Ludwig van Beethoven, bearbeitet von Prof. Heinz Acker, mit der, geleitet von Prof. Heinz Acker; Flöte: Lisa Konnerth (aus dem Nebenraum), 1. Violine: Heike Süßdorf, 2. Violine: Xaver Detzel, Viola: Christine Vogel, Violoncello: Gisela Köllenberger, Kontrabass: Thomas Acker, Klavier: Prof. Heinz Acker; Moderation: Dagmar Seck, Bundeskulturreferentin des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.von Lucian Binder-Catana (Premiere), Moderation: Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für SiebenbürgenDagmar Seck macht einen Kurzrundgang durch das frisch renovierte Gebäude. Dabei geben Freunde und Kenner des Schlosses interessante Ein- und Ausblicke.