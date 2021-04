15. April 2021

Folge 5 wird in Teilen Baden-Württembergs nochmals versandt

Die Siebenbürgische Zeitung, Folge 5 vom 31. März 2021, wurde in Baden-Württemberg in den Regionen Heilbronn, Sachsenheim, Bietigheim-Bissingen, Nordheim, Öhringen, Bad Rappenau leider nicht korrekt zugestellt. Die Mitglieder der betroffenen Regionen werden die Folge 5 in den nächsten Tagen nachgeliefert bekommen.

Wir haben den Nachdruck und Nachversand der Zeitung veranlasst. Alle Betroffenen bitten wir um Nachsicht und wünschen ihnen viel Freude an der verspäteten Zeitungsausgabe. Die Fehlerursache konnte in Gesprächen mit der Deutschen Post nicht endgültig geklärt werden. Wir haben den Nachdruck und Nachversand der Zeitung veranlasst. Alle Betroffenen bitten wir um Nachsicht und wünschen ihnen viel Freude an der verspäteten Zeitungsausgabe. Die Fehlerursache konnte in Gesprächen mit der Deutschen Post nicht endgültig geklärt werden. Die Bundesgeschäftsstelle

