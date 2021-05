Bernd Fabritius: Motto des Heimattages steht für das Wesen der Siebenbürger Sachsen

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, MdB, hat in seiner Videobotschaft zum Digitalen Heimattag den Siebenbürger Sachsen zum 70. Geburtstag ihres Heimattages gratuliert. Ihr diesjähriges Motto, „Zusammen sind wir Heimattag“, stehe wie kein anderes für das Wesen der Siebenbürger Sachsen, betonte der Bundestagsabgeordnete in seinem Grußwort, das im Folgenden wiedergegeben wird.

Link zum Video Das Grußwort des Aussiedlerbeauftragten Dr. Bernd Fabritius ist von Minute 33:00 bis 34:58 zu sehen.

Es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen ein Grußwort übermitteln zu dürfen. Ich überbringe die besten Grüße unserer Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel und unseres Bundesinnenministers Horst Seehofer. Es ist mir aber auch ein Anliegen, ganz persönliche Grüße zu übermitteln. Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen ist ein Festtermin im Jahreskalender eines jeden Siebenbürger Sachsen, also auch von mir.Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat verfolgt mit seiner Heimatpolitik, deren Umsetzung auch mein Anliegen ist, einen sehr modernen Ansatz einer inklusiven Gesellschaft, in der die Siebenbürger Sachsen selbstverständlich ihren Platz haben. Es geht darum, Rahmenbedingungen für ein gedeihliches Zusammenleben zu schaffen, genau das, was die Siebenbürger Sachsen in den letzten 900 Jahren ihrer eigenen Geschichte gemacht haben.Der Heimattag wird in Dinkelsbühl seit 1951 gefeiert, wir haben also einen Jubiläumsheimattag, wir feiern in diesem Jahr 70. Geburtstag. Ich wünsche dem Heimattag deswegen alles, alles Gute. Ich wünsche dem Heimattag eine lange Zukunft und der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft noch viele, viele Jahre mit ihrem Heimattag.Das Motto, das Sie ausgesucht haben in diesem Jahr, „Zusammen sind wir Heimattag“, steht wie kein anderes für das Wesen der Siebenbürger Sachsen. Sie sind eine Gemeinschaft, sie halten zusammen im Alltag, im gesamten Jahresablauf und selbstverständlich auch am Heimattag, ihrem wichtigsten Fest im Jahr.Ich möchte daher danke sagen, danke dem Verband, der diesen Heimattag ermöglicht hat, danke allen Mitwirkenden, die ein reiches kulturelles Programm, digitale Formate, sehr viel Kreatives ermöglicht haben, einfach damit wir Siebenbürger Sachsen an diesem Heimattag Gemeinschaft leben können. So soll es auch weiter sein. In diesem Sinne alles Gute und einen wunderschönen Heimattag!