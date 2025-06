3. Juni 2025

Bernd Fabritius zum Bundesaussiedlerbeauftragten berufen

Berlin - Dr. Bernd Fabritius (CSU) ist am 28. Mai in Berlin zum neuen Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten berufen worden. Der Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) und Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ist Amtsnachfolger von Natalie Pawlik (SPD). Fabritius war bereits in den Jahren 2018 bis 2022 Bundesaussiedlerbeauftragter.

Der gebürtige Agnethler, der am 14. Mai seinen 60. Geburtstag feierte (s. Ansprache bei der Eröffnung des Heimattages (Samstag, 7. Juni, 11 Uhr, Schrannen-Festsaal), einem Vortrag über die Entschädigung für politische Verfolgung (Samstag, 7. Juni, 15 Uhr, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock) sowie als Redner bei der Feierstunde an der Gedenkstätte (Sonntag, 8. Juni, 22 Uhr).



Die Kontaktadresse des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten: Bundesministerium des Inneren, Alt Moabit 140, 10557 Berlin, Mail-Adresse: BAFabritius[ät]bmi.bund.de. Der gebürtige Agnethler, der am 14. Mai seinen 60. Geburtstag feierte (s. Einzigartiges Geburtstagsgeschenk: Ehrenvorsitzender Dr. Bernd Fabritius wird 60 ), wird zu Pfingsten in Dinkelsbühl mehrfach auftreten: mit einer(Samstag,11 Uhr, Schrannen-Festsaal), einem(Samstag,15 Uhr, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock) sowie als(Sonntag,22 Uhr).Diedes Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten: Bundesministerium des Inneren, Alt Moabit 140, 10557 Berlin, Mail-Adresse: BAFabritius[ät]bmi.bund.de. CS

Schlagwörter: Bernd Fabritius, Aussiedlerbeauftragter, Bundesregierung, Heimattag 2025, Entschädigung

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.