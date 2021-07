13. Juli 2021

Tag der Heimat 2021 in Berlin

Die zentrale Festveranstaltung zum Tag der Heimat 2021 findet unter dem Leitwort „Vertreibungen und Deportation ächten – Völkerverständigung fördern“ am 28. August, 12.00 bis 14.00 Uhr, in der Urania Berlin e.V. statt.

Die Festansprache wird der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Dr. Markus Söder MdL, halten. Nach der Festveranstaltung ist um 15.00 Uhr eine Kranzniederlegung am Zentralen Mahnmal der deutschen Vertriebenen am Theodor-Heuss-Platz geplant.



Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV), hofft, dass die traditionelle Auftaktveranstaltung trotz Pandemie wieder durchgeführt werden kann. Die Teilnahme am Festakt ist nur mit Einlasskarten bzw. Zugangsberechtigung möglich. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Internet angeboten.



Bernd Fabritius betont in einem Einladungsschreiben an die BdV-Verbände, Landsmannschaften und Heimatkreisgruppen: „ Jeder Mensch verdient es, in seiner Heimat dauerhafte Lebensperspektiven vorzufinden. Zum anderen weisen wir auf den 80. Jahrestag des sogenannten ‚Stalin-Erlasses‘ hin, an den wir als einen Schwerpunkt ebenfalls am 28. August erinnern wollen.“

Schlagwörter: Tag der Heimat, Berlin, Bernd Fabritius, Markus Söder

