Sozialwerk und Verband rufen zur Katastrophenhilfe auf

Anderen zu helfen, ist nicht selbstverständlich! Deswegen bedanke ich mich für Ihre langjährige Treue und Ihre selbstlose Bereitschaft jenen, die es bitter nötig haben, unter die Arme zu greifen. Den vielen Spendern, die uns auch im ersten Halbjahr 2021 geholfen haben, die Siebenbürgenhilfe fortzusetzen und damit die Solidargemeinschaft der Siebenbürger Sachsen lebendig zu erhalten, danke ich auf diesem Wege von ganzem Herzen. Bleiben Sie uns bitte gewogen. Wir werden auch weiterhin alles in unseren Kräften Stehende tun, um den bedürftigen Landsleuten in Siebenbürgen und Deutschland zu helfen.

Hochwasser in Altenahr-Altenburg am 15. Juli 2021. Bildquelle: Wikipedia

Die aktuellen schrecklichen Ereignisse, seien es Flut-, Unwetter- oder Sturmkatastrophen, haben auch einige unserer Landsleute quer durch Deutschland schwer getroffen. Deshalb wollen wir, das Sozialwerk und der Verband der Siebenbürger Sachsen, Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, helfen.Bitte melden Sie Ihnen bekannte geschädigte Landsleute bei Ihren Kreisgruppen und bei ihren Heimatortsgemeinschaften. Diese werden dann mit uns in Kontakt treten. Durch Ihre gezielte Spende für die Katastrophenhilfe 2021 tragen Sie dazu bei, Menschen in Not neue Zuversicht zu geben. Mittel, die nach den Hilfen an unsere betroffenen Landsleute übrig sind, werden der allgemeinen Fluthilfe im Namen des Verbandes zugeführt.Bitte spenden Sie an das:Bitte geben Sie als Verwendungszweckan. Zur Linderung der Nöte kann jeder von uns nach seinen Kräften beitragen. Um Spendenbescheinigungen ausstellen zu können, bitten wir auf dem Einzahlungsbeleg den Namen und die Anschrift des Spenders anzugeben.

Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen