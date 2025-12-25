Weihnachtsgruß aus Österreich

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Österreich wünscht Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2026!

Herbstkonzert der Musikkapelle Siebenbürger Traun, von links: Obmann Patrick Tiefenbach, Nachbarmutter in Traun Irene Kastner, Kapellmeister Peter Kusen, Bundesobmann Manfred Schuller, Bundeskulturreferentin Ingrid Schuller, Nachbarvater in Traun Dietmar Lindert. Foto: Birgit Pfeiffer

Liebe Landsleute liebe Freunde der siebenbürgisch sächsischen Gemeinschaft von nah und fern. Das Jahr 2025 war geprägt von vielen Ereignissen. In sehr vielen Nachbarschaften/Vereinen, aber auch im Verband in Oberösterreich und auch dem Bundesverband wurden Neuwahlen abgehalten. Ich möchte mich ganz besonders bei den vielen Akteuren – den Amtswaltern – ja den Funktionären ganz herzlich bedanken. Eure Bereitschaft, unser Erbe weiterhin zu gestalten, ist für unsere Gemeinschaft ein ganz wichtiger Baustein. Ohne diese Hilfe der vielen Hände, die nicht nur mitgestalten, sondern anpacken und ständig vor Ort sind, wäre es unmöglich, unsere Bräuche, unsere Kulturen in die Zukunft zu bringen.Als Landesobmann von Oberösterreich und als Bundesobmann von Österreich und im Namen der gesamten Vorstände der beiden Verbände der Siebenbürger Sachsen möchte ich Euch und Euren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit und Gottes Segen, verbunden mit den besten Glückwünschen für das kommende Jahr 2026, wünschen.Ich danke für die vielen Begegnungen, sei es beim Heimattag in Dinkelsbühl und am Sachsentreffen in Siebenbürgen oder wo immer auf der Welt, und bei den vielen Veranstaltungen des Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich, der 2025 zum 13. Male abgehalten wurde.Ich danke auch allen Künstlerinnen und Künstler, die uns immer wieder in Österreich mit Vorträgen, Lesungen und Konzerten bereichern. Vielen Dank euch allen!

Ihr Bundes- und Landesobmann Konsulent Manfred Schuller

Als Referentin für Kultur- und Brauchtumsreferentin möchte ich mich obigen Wünschen sehr gerne anschließen. Das abgelaufene Jahr war geprägt von sehr vielen, gut besuchten Veranstaltungen. Besonders möchte ich den 42. Siebenbürgischen Keramikmalkurs, der erstmals in Gmunden stattgefunden hat, erwähnen. Es war eine Premiere in Gmunden, an die 36 Teilnehmerinnen fanden sich ein, um ein kreatives Wochenende zu verbringen. Diese Gemeinschaft war einzigartig. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, was an einem Wochenende alles an Kunstwerken geschaffen wird und auch, dass wir nach Gmunden übersiedelt sind, war eine gute Idee. Gmunden als „die Keramikstadt“ ist nun durch den Siebenbürgischen Malkurs bereichert worden. Das soll bitte so bleiben und ich lade heute schon ein, sich den Termin 20. bis 22. März 2026 vorzumerken für den nächsten Kurs, die Ausschreibung dazu erfolgt Anfang nächsten Jahres. Hervorheben möchte ich auch die Zusammenarbeit mit dem OÖ Forum Volkskultur. Es fanden im Rahmen der OÖ-Familienkarte zu Ende der Ferien zwei Workshops mit Kindern statt. Ein Keramikmalkurs für die Kleinen und ein literarischer Workshop für Größere mit der Autorin Petruta Ritter fanden großen Anklang. Weiters war unsere Teilnahme am „Fest der Volkskultur“ ein Höhepunkt. Das OÖ Forum Volkskultur als Dachverband über 25 Mitgliedsvereine bot hier in Treubach, was die Volkskultur zu bieten hat. Die kleine Gemeinde mit knapp 800 Einwohnern hat sich hier bei der Organisation selbst übertroffen. Es war ein unglaubliches Angebot an Volkskultur, an Handwerk, Musik und traditionellen Bräuchen und Kulinarik. Dieses Fest der Volkskultur wird noch lange in Erinnerung bleiben und bei den gebotenen Ausstellungen und Workshops waren auch wir Siebenbürger sehr gut vertreten durch die Nachbarschaft Mattigtal, der Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels und unserem Keramikmalkurs für Kinder. Der Kreis der Veranstaltungen schließt sich mit dem „13. Siebenbürgischer Kulturherbst in OÖ“.Auch heuer wurde wieder ein umfangreiches Programm angeboten, die Mitwirkung der siebenbürgischen Vereine und Nachbarschaften in Oberösterreich garantierten einen abwechslungsreichen Kulturherbst, der am 26. September in Vöcklabruck begann und am 23. November, wie jedes Jahr, mit dem „Tag der Gemeinschaft“ in Rosenau endete.Der Siebenbürgische Kulturherbst ist seit 2012 ein Highlight im Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich. Mit Lesungen, Vorträgen, Konzerten, Lichtbildervorträgen konnte er sich im Kulturland Oberösterreich etablieren. Fast 200 Veranstaltungen seit Beginn des Kulturherbstes 2012 wurden bisher durchgeführt. Wie ein roter Faden ziehen sich die Veranstaltungen durch ganz Oberösterreich, überall dort, wo sich die Siebenbürger Sachsen nach dem Zweiten Weltkrieg niedergelassen und neue Existenzen gegründet haben. Ihr Gemeinschaftssinn und der Zusammenhalt nach dem Verlust der alten Heimat Siebenbürgen waren für die Gründung von Nachbarschaften ausschlaggebend, so konnten sie ihr in Siebenbürgen gelebtes Brauchtum und die Traditionen neu beleben und dies wird bis heute gelebt. In diese Tradition reiht sich nun auch der „Siebenbürgische Kulturherbst in OÖ“. Ausdrücklich möchte ich noch einmal allen danken, die mitgewirkt und mitgestaltet haben.Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit im kommenden Jahr und wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2026, vor allem Frieden auf der Welt!

Ingrid Schuller, Bundeskulturreferentin