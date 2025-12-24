



24. Dezember 2025

Das Gemeinschaftsbewusstsein weiter stärken/Weihnachtsgruß des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni

Liebe Landsleute und Freunde unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, wenige Tage vor Weihnachten und dem Jahreswechsel blicken wir zurück auf ein erneut ereignisreiches Jahr 2025. Wir sind in dieses Jahr gestartet mit dem Gedenken an den Beginn der Deportationen in die damalige Sowjetunion vor 80 Jahren – ein Ereignis, das sich tief ins das kollektive Gedächtnis unserer Gemeinschaft geprägt hat, weil fast jede sächsische Familie davon betroffen war. Mehrere Veranstaltungen in den Landes- und Kreisgruppen haben an dieses Ereignis erinnert. Gemeinsam mit unseren Freunden von der Landsmannschaft der Banater Schwaben gedachten wir der Verschleppung zur Zwangsarbeit in würdigem Rahmen in Ulm.

Die uns alle einladende Weihnachtsbotschaft strahlt vor dem Altar in der von Grund auf umfassend renovierten Bistritzer Stadtpfarrkirche. Foto: Stadtpfarrer Andreas Hartig Am Pfingstwochenende fand unsere größte Veranstaltung – der Heimattag der Siebenbürger Sachsen – zum 75. Mal statt. Es ist immer wieder bemerkenswert, wie wir als Siebenbürger Sachsen mit diesem Großereignis nicht nur in unsere Gemeinschaft, sondern auch darüber hinaus in die bundesdeutsche Öffentlichkeit wirken. Dankbar sind wir, dass wir unseren Heimattag in Dinkelsbühl durchführen können, die Stadt, mit der uns seit 40 Jahren eine offizielle Partnerschaft verbindet. Beim Heimattag erinnerten wir auch an das 75. Jubiläum der Siebenbürgischen Zeitung. „Unsere“ Zeitung verbindet uns Siebenbürger Sachsen nicht nur bundesweit in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern und Kontinenten. Gemeinsam mit der Homepage



Der Verband der Siebenbürger Sachsen ist und bleibt weiterhin die Interessenvertretung unserer Gemeinschaft in Deutschland. Er hat es geschafft, viele Jahrzehnte mit seiner Arbeit segensreich für unsere gesamte Gemeinschaft zu wirken. Obwohl vorbildlich integriert, sind wir Siebenbürger Sachsen in dieser organisierten Form darauf bedacht, unsere Gemeinschaft mit ihren Traditionen und Eigenheiten fortzuführen – auch in der neuen Heimat. Bei vielen Landsleuten schlagen immer noch zwei Herzen in der Brust, für die alte und für die neue Heimat. Dieses Bekenntnis zu zwei Heimaten schließt einander nicht aus, im Gegenteil, es bereichert uns alle. Der Verband wird sich selbstverständlich auch in Zukunft für unsere Landsleute einsetzen, und wenn man den motivierten Nachwuchs in der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) oder die vielen jungen Aktiven in den Kreisgruppen sieht, kann man hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.



Die Landesgruppen, die Kreisgruppen, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und die zahlreichen Kulturgruppen im Verband waren auch in diesem Jahr aktiv und haben ein abwechslungsreiches Gemeinschaftsleben entfaltet. Das ist sehr erfreulich, und dafür danke ich allen Mitwirkenden im Verband. Ebenso danke ich unseren Landsleuten und Freunden, die die Veranstaltungen angenommen und begeistert mitgemacht haben. Mein besonderer Dank gilt allen Verbandsmitgliedern, die mit ihrer Mitgliedschaft erst diese Vielfalt des Gemeinschaftslebens möglich machen und unserem Verband teils über viele Jahrzehnte die Treue halten. Um weiterhin aktiv und stark sein zu können, machen Sie, liebe Landsleute, bitte Werbung bei denjenigen, die unserem Verband noch nicht angehören!



Das Jahr 2026 steht praktisch schon in den Startlöchern. Wir werden wieder gemeinsam viele schöne Momente erleben. Der 76. Heimattag in Dinkelsbühl vom 22. bis 25. Mai 2026 wird uns unter dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ erneut in unserer Partnerstadt zusammenbringen. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen werden jeweils ihren 40. Geburtstag begehen. Zudem wird das Föderationsjugendlager siebenbürgisch-sächsische Jugendliche aus den Ländern der Föderation in Deutschland vereinen. Ich lade Sie ein, an den Veranstaltungen des Verbandes auf allen Ebenen teilzunehmen und mit hoher Präsenz unser Gemeinschaftsbewusstsein zu stärken. Auch auf politischer Ebene wird der Verband an den Themen dranbleiben, die die Siebenbürger Sachsen direkt betreffen. Auch hier gilt: Nur ein starker Verband kann etwas bewegen.



Im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen wünsche ich allen Landsleuten in Siebenbürgen und ganz Rumänien, Österreich, Kanada, USA und Deutschland frohe Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr 2026 mit viel Glück, Erfolg und Gottes reichem Segen! Vor allem aber wünsche ich allen: „Bleiwt allen gesangd. Ugenaöm och gloaklech Fairdaich!" Rainer Lehni, Bundesvorsitzender

