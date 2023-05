München – Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland veranstaltet den 73. Heimattag vom 26. bis 29. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“. Zur Eröffnung spricht Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Am Pfingstwochenende wird den tausenden Besuchern ein attraktives Programm geboten. Kultur und Unterhaltung, Tradition und Brauchtum, Tanz und Musik sind Garanten für ein stimmungsvolles Pfingsttreffen - ein Fest der Begegnung aller Generationen.

Großes Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland: Ministerpräsident Dr. Markus Söder präsentiert beim Heimattag 2018 in Dinkelsbühl seine von der damaligen Bundesvorsitzenden Herta Daniel überreichte Auszeichnung. Foto: Christian Schoger

Seit 1951 ist das mittelfränkische Dinkelsbühl zu Pfingsten das Zentrum der siebenbürgischsächsischen Welt. Den Auftakt des diesjährigen Heimattages macht ameinemit Live-Musik.Bei der offiziellensprechenMinisterpräsident des Freistaates Bayern,Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler,Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene,Präsident des Bundes der Vertriebenen, undOberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl.BeimpredigtVorsitzender der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V.Ein traditioneller Publikumsmagnet ist dervon Dinkelsbühl, an demteilnehmen werden. Bei der anschließendensprechenBundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,MdB, Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, sowiePräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes.Der 73. Heimattag steht im Zeichen eines besonderen Jubiläums:Dazu findet am Pfingstmontag eineim Schrannen-Festsaal statt. Unter der Moderation vondiskutieren der Föderationsvorsitzende und Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,die Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS),die stellvertretende Vorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada,der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR),der Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich,undehemalige Föderationsreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).Der Heimattag 2023 beinhaltet ein reichhaltigesmit Ausstellungen, Vorträgen, Buchpräsentationen, Film, Kinder- und Jugendevents. Im Rahmen der diesjährigenwerden die beiden Fotografenundjeweils mit demausgezeichnet. Der frühere Vorsitzende des Siebenbürgenforums und amtierende Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien,erhält denDas detaillierte Programm finden Sie hier online oder auch in der Webapp zum Heimattag 2023