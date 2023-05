Das Programm des Heimattages 2023

Vom 26. bis zum 29. Mai findet der 73. Heimattag in Dinkelsbühl statt. Das diesjährige Motto lautet „Miteinander schafft Heimat“. Mitausrichter sind die sog. kleinen Landesgruppen bzw. -verbände Berlin/Neue Bundesländer, Hamburg/Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen/Bremen und Rheinland-Pfalz/Saarland. Informationen während des gesamten Pfingsttreffens bieten der Infostand vor dem katholischen Münster St. Georg sowie das Festbüro im Rathaus, Segringer Straße 30, Samstag und Sonntag von 8.00-18.00 Uhr, Montag von 8.00-12.00 Uhr. Die Ausstellungen und der „Siebenbürger Markt“ können Samstag und Sonntag von 9.00-19.00 Uhr besucht werden.

Stadtplan von Dinkelsbühl mit den Veranstaltungsorten des Heimattages. Der Festumzug (rot hervorgehoben) bewegt sich von der Bleiche durch das Wörnitz Tor und über den Altrathausplatz vorbei an der Festtribüne durch die Dr.-Martin-Luther-Straße, Bauhofstraße und Lange Gasse zum Nördlinger Tor und wieder zurück zur Schranne.

• 12.00 Uhr: Der Zeltplatz wird eröffnet, Bahndamm an der Luitpoldstraße• 18.30 Uhr:. Ausstellung des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim. Vernissage mit Empfang, Einführung: Dr. Markus Lörz, Leiter des Siebenbürgischen Museums, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 20.00-0.45 Uhr:Willkommensparty mit der– ca. 22.00 Uhr GastauftrittFestzelt auf dem „Schießwasen“• 8.00-18.30 Uhr:TSV-Sportplatz, Alte Promenade, Verantwortlich: Patrick Brusch, Marc-Alexander Krafft• 8.00-18.00 Uhr:TSV-Tennisplätze, Alte Promenade, Verantwortlich: Ludwig Groffner• 9.00-18.00 Uhr:Dreifachturnhalle, Ulmer Weg, Verantwortlich: Patrick Brusch• 12.00-19.00 Uhr:Skaterplatz, Verantwortlich: Hans-Jürgen Gaberim Anschluss an die Turniere• 9.00 Uhr:Verantwortlich: Ute Bako, Evangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, 1. und 2. Stock• Bücher von „Buchversand Südost“, Pop Verlag, Angelika Meltzer• Trachten, Schmuck & Accessoires: Ilse Langer, Richard Lorenz, Michael Rill, „Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk“, „Flitterkränze“ • Postkarten von Elke Fleps• Siebenbürgische Fanartikel von „Fans Unlimited“ und Daniel Fleps• Tonwaren der Pfadfinder aus Leschkirch• 9.20 Uhr:Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 9.45 Uhr:Ein Ausstellungs- und Buchprojekt des Departements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens in Partnerschaft mit dem Nationalarchiv Rumäniens, dem Nationalen Brukenthal Museum und der Zentralen Universitätsbibliothek „Lucian Blaga“, Einführung: Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1• Bücherverkauf zugunsten der Siebenbürgischen Bibliothek & Präsentation von Neuerscheinungen durch Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Uni Heidelberg• 10.15 Uhr:Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.30 Uhr:Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.00-13.00 Uhr:Jugendherberge, Koppengasse 10• 11.00 Uhr:• Eröffnung: Helmuth Gaber, Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen• Ansprachen: Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl• Dr. Markus Söder, MdL, Ministerpräsident des Freistaates Bayern• Grußworte: Sylvia Stierstorfer, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene• Margarete Ziegler-Raschdorf, Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler• Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen u.a.• Mitwirkung: Posaunenchor Schäßburg, Leitung: Theo Halmen; Dinkelsbühler Marketenderin mit Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle, Moderation: Ingwelde Juchum, Vorsitzende des Landesverbandes Hessen, Schrannen-Festsaal• 13.00 Uhr:Vortrag von Rebecca Horeth, stellv. Vorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 13.00 Uhr:Vortrag von Franziska Fleischer und Werner Gohn-Kreuz, Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V., Kleiner Schrannensaal• 13.30 Uhr: Unsere kulturelle Zukunft sichern. Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek stellt sich vor. Vortrag von Dr. Ralf Göllner und Dr. Ingrid Schiel, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 13.30 Uhr:(entfällt bei Regen), Siebenbürger Musikanten Pfungstadt, Leitung: Hans-Dieter Wagner• 14.00 Uhr:Original Karpatenblech, Leitung: Herbert Daniel• 14.00 Uhr:Multimediashow von Hans Werner, Vorsitzender des DAV, Sektion Karpaten, Kleiner Schrannensaal• 14.00 Uhr:Leitung: Natalie Bertleff, Jessica Pelger, SJD, Moderation: Jessica Barth, Oliver Martini, SJD, Schrannen-Festsaal• 15.00 Uhr: Begrüßung und Eröffnung, Reinhold Sauer• 15.00 Uhr:15.30 Uhr: Energiewende, Kleiner Schrannensaal• 14.00 Uhr:: Bilder und Geschichten. 50 Jahre Siebenbürgen-Fotografie• 15.00 Uhr:: Zeitreisen. 100 Jahre siebenbürgische Foto- und Bildgeschichte (1845-1945), Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 15.00 Uhr:Vortrag von Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 16.00 Uhr:mit musikalischer Begleitung des Posaunenchors Schäßburg, Mitwirkung: Michael Kenst, Doris Hutter, Moderation und Konzept: Roland Widmann, Schrannen-Festsaal• 18.00 Uhr:Premiere des Hörspiels von Frieder Schuller in der Bearbeitung von 3nsemble 23. Es folgt ein Gespräch mit dem Autor. Moderation: Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, ­gefördert aus Mitteln der Staatsministerin für Kultur und Medien (BKM), Kinosaal, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 19.00-0.45 Uhr:Schranne: Siebenbürger Musikanten Pfungstadt, Leitung: Hans-Dieter Wagner, Festzelt: TraunSound• 8.00 Uhr: Einläuten des Heimattages durch Hans-Jürgen Litschel und Oskar Litschel • 9.00 Uhr:Predigt: Prof. Dr. Berthold Köber, Vorsitzender der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V., Liturg: Pfr. i.R. Hans Schneider, 2. Vorsitzender des Hilfskomitees, Fürbitten: Ramona Linz, Ortrun Maurer, Musik: Posaunenchor Schäßburg, Leitung: Theo Halmen, Orgel: Theo Halmen, R. Christoph Schindler, St.-Paulskirche, Nördlinger Straße• 9.30 Uhr:Verantwortlich: Ines Wenzel, Michael Konnerth, Fabian Kloos, Marc-Alexander Krafft, Auf der Bleiche und Dr.-Martin-Luther-Straße• 10.30 Uhr:Moderation: Ines Wenzel, Helge Krempels• 11.30 Uhr:Pfingstgruß: Prof. Dr. Berthold Köber, Choral, Ansprachen: Rainer Lehni, Bundesvorsitzender, Natalie Pawlik, MdB, Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Siebenbürgenlied – Deutschlandlied, Begleitung: Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen, Leitung: Bernhardt Staffendt, Arnold Grau• 12.30 Uhr: Schranne: Siebenbüger Trachtenkapelle Göppingen, Leitung: Bernhardt Staffendt, Arnold Grau• 13.00 Uhr: Schleuse: Neppendorfer Blaskapelle, Leitung: Kurt Müller• 14.30 Uhr: Festzelt: Original Karpaten-Express, Leitung: Michael Rochus, Dirigent: Hans-Otto Mantsch• 13.00 Uhr: Platzkonzert vor der Schranne (entfällt bei Regen), Siebenbürger Blaskapelle Landshut, Leitung: Otto Wellmann• 13.00 Uhr:Dr. Johann Schmidt, Rechtsreferent des Verbandes, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 13.00 Uhr:Leitung: Natalie Bertleff, Jessica Pelger, SJD, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 14.00 Uhr:Volkstanzveranstaltung der SJD (entfällt bei Regen), Leitung: Sandra Bruss • Vor der Schranne, Moderation: Natalie Bertleff, Marc-Alexander Krafft• !!! Neu !!! Schweinemarkt !!! Neu !!!, Moderation: Hanna Müller, Jonas Alischer• Abschluss: Aufmarsch und gemeinsames Tanzen, Musik: Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen, Leitung: Bernhardt Staffendt, Arnold Grau• 14.30 Uhr:Anschließend Gespräch mit Filmemacherin Christel Ungar und Michael Gross. Moderation: Gustav Binder, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 16.00 Uhr:Vortrag von Franziska Fleischer und Helge Krempels, Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V., Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 17.00 Uhr:an: Dr. Paul Jürgen Porr, Laudatio: Dr. Bernd Fabritiusan: Konrad Klein, Laudatio: Hans-Werner Schusteran: Martin Eichler, Laudatio: Michael Gross, Musik: Theo Halmen, Orgel, St.-Paulskirche, Nördlinger Straße• 19.00-0.45 Uhr:• Festzelt: Highlife – Gastauftritt Agatha Singer• Schranne: Amazing Music• 19.00 Uhr:Musik zum Zuhören und Mitsingen mit: Andrea Altmann, Michael Altmann, Jürgen Filff, Fabian Kloos, Patrick Krempels, Oliver Lederer, Marvin Markel, Melanie Pauli, Christoph Schuller, Musikalische Leitung: Jürgen Filff, Organisatorische Leitung: Fabian Kloos, Vor der Schranne (entfällt bei Regen)• 21.00 Uhr:Ausgabe der Fackeln am Infostand, Verantwortlich: Christian Schüller• 22.00 Uhr:(bei Regen in der St.-Paulskirche um 21.30 Uhr), Ansprache: Pfr. Wilhelm Maurer, Großer Zapfenstreich: Knabenkapelle Dinkelsbühl• 10.00 Uhr:Teilnehmer: Denise Crawford, Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS), USA, Rebecca Horeth, stellvertretende Vorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Dr. Paul Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen im Rumänien, Manfred Schuller, Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Kathrin Welther, ehem. Föderationsreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Moderation: Christel Ungar, Schrannen-Festsaalim Schrannen-Festsaal, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender• Holzfleischessen im Spitalhof