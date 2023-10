Am Tag der Heimat des Landesverbands Rheinland-Pfalz des Bundes der Vertriebenen (BdV) beteiligten sich am 10. September in Mainz zahlreiche Vertreter aus Politik, Gesellschaft und den Landsmannschaften, darunter Elfriede Schnell und Inge Erika Roth seitens der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.

Tag der Heimat in Mainz: Die Siebenbürger Sächsinnen Elfriede Schnell (2. von rechts) und Inge Erika Roth (2. von links) mit Mdl Thomas Barth (links), BdV-Landesvorsitzendem Tobias Meyer (3. von links), Katharina Eicher-Müller (Ungarndeutsche, 3. von rechts) und CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder (rechts). Foto: Stephan Roth

In seiner Festrede betonte BdV-Landesvorsitzender Tobias Meyer (Haßloch/Pfalz) die Bedeutung seines Verbandes für Gegenwart und Zukunft: Schon seit Jahrzehnten erfüllten die Heimatvertriebenen die Aufgabe des Brückenbauers und Vermittlers zwischen den Regierungen in alter und neuer Heimat sowie zwischen den Deutschen in der Bundesrepublik und den in der alten Heimat verbliebenen deutschen Minderheiten. Mit großer Sorge schaue man daher auf die deutsche Minderheit in Polen, die eine beispiellose Diskriminierungswelle durch die Zentralregierung in Warschau erfahren müsse. Der muttersprachliche Unterricht in deutscher Sprache werde in Polen systematisch gekürzt und somit der Minderheit die wichtigste kulturelle Grundlage genommen. Zudem forderte Meyer die Beseitigung der Rentenungerechtigkeit bei Spätaussiedlern in Deutschland.In seinem Grußwort sicherte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Gordon Schnieder seine Unterstützung für die Anliegen des Bundes der Vertriebenen zu. Vor allem unterstütze er die Forderung nach einem hauptamtlichen Beauftragten der Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, wie es ihn bereits in einer Vielzahl anderer Bundesländer gebe. Umrahmt wurde die Feierstunde von Lied- und Tanzbeiträgen der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.