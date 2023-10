„Siebenbürgerheim-Rimsting“ gGmbH übernimmt Heimbetrieb

„Leben, wo andere Urlaub machen“: das Siebenbürgerheim in Rimsting am Guggenbichl mit Bauernhaus, kanadischer Eiche und Seeblick. Foto: www.siebenbuergerheim-rimsting.de

Doch all das in 70 Jahren Erreichte – unser an sich kerngesundes Siebenbürgerheim – ist leider seit der Corona-Pandemie, dem anhaltenden akuten Personalmangel und den auch durch den Krieg in der Ukraine ständig steigenden Personal-, Sach- und Energiekosten in erheblichem Maße ernsthaft gefährdet. Hinzu kommt, dass, trotz unzähliger Aufrufe des Vorstands, des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und der Kreisgruppe Rosenheim zu wenige ehrenamtliche Nachfolger für den bisherigen Vereinsvorstand zur Verfügung standen, der altersbedingt bereits vier Mitglieder verloren hat. So wurde, dem Beispiel der „Haus Siebenbürgen“ gGmbH in Drabenderhöhe folgend, beschlossen, den gesamten operativen Betrieb des Alten- und Pflegeheims Rimsting der „Siebenbürgerheim-Rimsting“ gGmbH, einer gemeinnützigen Gesellschaft des Vereins mit beschränkter Haftung (gGmbH), mit hauptamtlicher Geschäftsführung zu übertragen (siehe Mitgliederversammlung in Rimsting beschließt Ausgliederung und Übernahme des gesamten Heimbetriebs in die „Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH“ ). Alleiniger Gesellschafter und Förderer der gGmbH ist der Hilfsverein „Stephan Ludwig Roth“ e. V., der damit die volle Kontrolle über den Heimbetrieb behält. Alle Grundstücke und Gebäude verbleiben im Vereinsbesitz und werden zur Fortführung des Betriebes an die gGmbH verpachtet. Der Vereinsvorstand wird künftig im Wesentlichen nur beratend tätig sein und neben dem Controlling lediglich strategische Entscheidungen treffen. So wurde dann am 4. April 2023 beim Notariat in Prien die „Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH“ im Beisein der geschäftsführenden Vorstände des Hilfsvereins „Stephan Ludwig Roth“ e. V. und der künftigen Geschäftsführer (GF) der gemeinnützigen Gmbh gegründet. Die Eintragung des Gründungsvertrags in das Handelsregister wurde vom Amtsgericht Traunstein bereits am 21. April mit der Nr. HRB 31844 bestätigt.Nächster Schritt war die Information der Heimbewohner am 4. Mai im Heim mit der Begründung der Notwendigkeit der anstehenden Ausgliederung und Umwandlung. Mit diesem Ziel fand dann am 13. Mai unter notarieller Aufsicht eine Mitgliederversammlung in Rimsting statt. Der Heimbeirat, die Heimbewohner und die stimmberechtigten Vereinsmitglieder erteilten dem Vorhaben einstimmig ihre Zustimmung.Per Schreiben vom 21. Juni wurden auch alle Mitarbeiter nach vorheriger mündlicher Information durch die Heimleitung schriftlich in Kenntnis gesetzt und zur Bestätigung des Erhalts sowie der weiteren Mitarbeit auch in der gGmbH aufgefordert. Am 26. Juni wurde dann, nach dem Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung der gGmbH beim Notar, der ­Ausgliederungs- und Umwandlungsvertrag, die Änderung des Gesellschaftsvertrags der GmbH, und die Neufassung der Satzung des Hilfsvereins beurkundet und die Eintragungen in das Handelsregister beim Amtsgericht Traunstein- und das Vereinsregister beim Amtsgericht in München beantragt. Anschließend wurden mit den benannten Geschäftsführern (GF) die Geschäftsordnung, die Anstellungsverträge und der Pachtvertrag einvernehmlich abgestimmt.Die erfolgten Eintragungen in die Amtsregister wurden von den beiden Amtsgerichten am 9. August bzw. 11. August bestätigt und dem Notar in Prien zugesendet. Seit dem 11. August wird damit unser Heim in Rimsting de facto von der neuen Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH und deren Geschäftsführern betrieben. Die Anträge für die neuen Versorgungsverträge wurden von der gGmbH erstellt und mit den Registereintragungen den Pflegekassen zugestellt.Am 31. August traf sich der noch amtierende Vereinsvorstand in Rimsting, um sich über den aktuellen Stand der Umwandlung zu informieren und die Änderungen und deren Auswirkungen für den Hilfsverein und einen neuen Vereinsvorstand zu beraten. Darin wurde bereits die Vorbereitung und der Termin der Mitgliederversammlung am 28. Oktober zur Unterrichtung der Vereinsmitglieder über die Umwandlung geplant, in der auch die längst überfälligen Wahlen eines neuen Vereinsvorstands nach der nunmehr neuen geltenden Satzung stattfinden werden. Ebenso wichtig ist, dass nun zeitnah auch die siebenbürgischen wie auch die lokalen Presseorgane ausreichend über die erfolgreiche Ausgliederung informiert werden. Die erfolgte Ausgliederung und Umwandlung soll sicherstellen, dass gGmbH wie auch Verein auch für die kommenden Jahre gut aufgestellt bleiben und unseren Satzungszweck – die Unterhaltung eines Wohn- und Pflegeheimes für alle hilfebedürftigen Menschen – auch in der Zukunft erfüllen können. Die Kosten der Umwandlung werden von der neuen gGmbH getragen und haben damit keinerlei Auswirkungen auf derzeitige oder künftige Kosten unserer Heimbewohnern. Unabhängig von dieser Umwandlung bereitet jedoch dem Hilfsverein wie auch der neuen Geschäftsführung der gGmbH zurzeit größte Sorge, ausreichendes, kompetentes und bezahlbares Pflegepersonal, insbesondere Fachkräfte, am leergefegten Markt zu finden und nachhaltig zu binden. Hinzu kommt dadurch die derzeitige Explosion der Personal- und Sach-/Energiekosten, die letztendlich nur durch die Erhöhung der Heimkosten kompensiert werden konnte. Zur Beantwortung von Fragen steht der Vorstand des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V. jederzeit gerne zur Verfügung.

Klaus Waber