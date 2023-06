16. Juni 2023

Mitgliederversammlung in Rimsting beschließt Ausgliederung und Übernahme des gesamten Heimbetriebs in die „Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH“

Der Hilfsverein der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V., Träger des Siebenbürger Alten- und Pflegeheimes Rimsting am Chiemsee, hat am 13. Mai seine Mitgliederversammlung abgehalten. Wichtigste Punkte der Tagesordnung waren die Beschlussfassung über die Ausgliederung und Übernahme des gesamten Heimbetriebes in die „Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH“, eine gemeinnützige Gesellschaft des Hilfsvereins „Stephan Ludwig Roth“ e. V., und die damit verbundene Neufassung der Satzung des Hilfsvereins „Stephan Ludwig Roth“ e. V.

Sie erläuterten die Weichenstellungen für das Siebenbürgerheim in Rimsting, von links nach rechts: Klaus Waber, Harald Speil, Katharina Schütz und RA Sebastian Reifig. Foto: Christian Hönig Einziger Gesellschafter der gGmbH wird der Hilfsverein „Stephan Ludwig Roth“ e. V sein. Grundstücke sollen nicht übertragen werden, sondern der gGmbH vom Hilfsverein als Pacht zur Nutzung überlassen werden. Der Verein erhält im Gegenzug Anteile an der gGmbH und behält als einziger Gesellschafter nach wie vor die Kontrolle über den Altenheimbetrieb. Der Vorstand begründet erneut die Zweckmäßigkeit der Ausgliederung und weist darauf hin, dass durch die Übertragung des Heimes auf die gGmbH die Kosten für die Heimbewohner nicht steigen werden. Für die Wirksamkeit des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags ist vorab die Zustimmung der Mitgliederversammlung des Hilfsvereins sowie der Gesellschafter der gGmbH erforderlich. Nach Vorstellung des guten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 stimmte die Versammlung mit zwei Enthaltungen der Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 und der Vortragung des Jahresergebnisses auf neue Rechnung (auf 2023) zu.



Nach Aussprache und Zurückziehung seines Antrags durch Jürgen Depner folgte die Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen dem Hilfsverein der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V. und der Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH (nachstehend „gGmbH“) mit einstimmiger Zustimmung. Der Vorsitzende stellte fest, dass damit die MVS – mit der erforderlichen Drei-Viertel-Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden – zustimmt und den Vorstand ermächtigt, die Durchführung einzuleiten und den Ausgliederungs-Übernahmevertragsabschluss notariell zu beurkunden.



Nach der Verabschiedung des Notars wurde die Versammlung mit der Beschlussfassung zur Änderung und Neufassung der Satzung fortgesetzt. Herr Depner erläuterte seine Bedenken hinsichtlich der Bildung eines neuen Vorstands, weil die Vorstandsmitglieder immer älter würden, und forderte die Benennungen kraft Amtes aus den umliegenden Kreisgruppen. Waber wies darauf hin, dass sich der Verein seit Jahren um die Verjüngung des Vorstands leider erfolglos bemühe, da sich seit Jahren keine Interessenten gemeldet hätten. Auch Volkmar Kraus Vorsitzender der Kreisgruppe Rosenheim und Vorstandsmitglied kraft Amtes im Hilfsverein, bestätigte, dass es wenig Sinn mache, Leute in den Vorstand einzubeziehen, die danach kein Interesse an der Vorstandsarbeit hätten. Nach Aussprache und juristischer Beratung durch RA Reifig wurde auch der Antrag zu diesem Thema von Jürgen Depner zurückgezogen. Volkmar Kraus schlug die Präzisierung der Mitarbeit kraft Amtes durch einen Vertreter des Landesverbandes Bayern vor.



