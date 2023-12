Mitmachen und Unterstützung sind lebenswichtig für den Verband/Sponsoren und Werbepartner des Heimattages der Siebenbürger Sachsen

Beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl ist es zum zweiten Mal in Folge gelungen, Sponsoren und Werbepartner zu gewinnen, die zum Erfolg des Pfingsttreffens beigetragen haben. Die Siebenbürgische Zeitung hat nun mehrere Unternehmer befragt, welches ihre Motivation ist, sich als Sponsor für den Heimattag einzubringen und ob sich ihre Erwartungen erfüllt haben. Aus den Antworten ergeben sich wertvolle Hinweise für die Projektgruppe „Sponsoring“ innerhalb des Verbandes, die ihr Angebot optimieren und noch mehr Sponsoren für den kommenden Heimattag ansprechen und gewinnen will.

Helmuth Gaber

Michael Schmidt

Reinhold Sauer

Die Rahmenbedingungen am Pfingstwochenende 2023 waren nahezu optimal, bei schönem Wetter konnten rund 20.000 Besucherinnen und Besucher in Dinkelsbühl begrüßt werden, fasst Helmuth Gaber, Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, seitens der Projektgruppe „Sponsoring“ zusammen, deren Mitglieder Dr. Andreas Roth, Ingwelde Juchum, Reinhold Sauer und Helmuth Gaber sind. „Die Präsentation der Sponsorenbanner erfolgte breit gestreut und gut sichtbar an den Zugängen der Stadt Dinkelsbühl sowie an zahlreichen Veranstaltungsorten. Geschickt verstanden es die Organisatoren vom Verband der Siebenbürger Sachsen, ihre Werbepartner auch in Veranstaltungen und Workshops mit einzubinden. So ergaben sich gute Gespräche und viele gesellige Momente, wodurch der Verband die Erwartungen und Interessen seiner Sponsoren noch klarer verstehen und erkennen konnte. Die Carl Wolff Gesellschaft, Siebenbürgischer Wirtschaftsclub in Deutschland e.V. (CWG), organisierte am Pfingstsamstag einen Empfang im kleinen Schrannensaal sowie die Übergabe des Schecks in Höhe von 15000 Euro an den Bundesvorsitzenden Rainer Lehni. Sein Dank richtete sich an alle Sponsoren und deren finanzielle Unterstützung, schließlich erlangte der Verband der Siebenbürger Sachsen durch diesen Betrag eine deutliche Stärkung bei der Ausrichtung des Heimattages. 40 Gäste stießen im kleinen Schrannensaal auf den Erfolg an und feierten danach in guter Atmosphäre die Zusammenarbeit“, schreibt Helmuth Gaber.1963 in Frauendorf geboren, gründete 1999 die Firma Schuller Elektrotechnik in 89555 Steinheim, die im Bereich Energie für Anlagen- und Gebäudetechnik tätig ist. Ehrenamtlich ist Erhard Schuller als Geschäftsführer der CWG aktiv. Als Sponsor des Heimattages engagierte er sich mit 3000 Euro, sowohl um einen Mehrwert durch Werbung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades zu erzielen als auch um die Gemeinschaft zu unterstützen. Operativ hat Sponsoring seiner Firma nichts gebracht, weil die Vermarktung der Veranstaltung eher lokal auf Dinkelsbühl abgestimmt sei. Daher regt Schuller an, die Vermarktung unter Einbezug der Sponsoren auf ganz Deutschland auszuweiten, das Werbeangebot und die Preise genauer aufzugliedern und den Sponsoren während des Heimattages mehr Möglichkeiten geben, sich zu präsentieren.Der Unternehmergeboren 1965 in Alzen, Geschäftsführer der Alzner Automotive GmbH, Vorsitzender der HOG Alzen, Vorstandsmitglied im Schlossverein, engagierte sich letztes Jahr mit dreitausend Euro als Sponsor des Heimattages. Wirtschaftlich habe das Sponsoring für seine Firma nichts gebracht, „weil unsere Kunden eher in der Industrie zu finden sind“, aber er habe es gerne für die Gemeinschaft, zur Unterstützung des Verbandes gemacht. Tekeser will daher beim Heimattag 2024 wieder als Sponsor mitmachen.Der Unternehmergeboren 1960 in Deutsch-Kreuz, Gründer der MHS Holding, der größten Automobil Vertriebsgesellschaft in Südosteuropa, hat als Vorsitzender (zusammen mit seiner Frau Veronica) der M&V Schmidt-Stiftung im letzten Jahr insgesamt 100.000 Euro für Projekte gespendet, die einen direkten Impakt auf unsere Gemeinschaft sowohl in Deutschland als auch in Siebenbürgen haben. Als Sponsor beim Heimattag präsent zu sein, sorgt sicherlich für einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber das ist für ihn sekundär. Seine Motivation begründet Michael Schmidt wie folgt: „Ich bin unserer Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen zutiefst verbunden und aus dem Grund unterstütze ich die Arbeit des Verbands, sowohl beim Heimattag als auch beim Großen Siebenbürgerball. „Wenn wir den Verband und die Veranstaltungen nicht mittragen, werden diese irgendwann nicht mehr existieren und dann ist das unser Ende als Siebenbürger Sachsen. Die Arbeit, die der Verband und die vielen ehrenamtlichen Helfer leisten, ist der Kern der Siebenbürger Sachsen und aus dem Grund möchte ich auch andere ermutigen: Seid Mitglied im Verband, spendet für die Aktivitäten des Verbands, da jeder Euro zählt. Das ehrenamtliche Mitwirken ist auch ein wichtiger Beitrag. Wenn wir das verstanden haben, werden sich auch unsere Kinder mit Stolz und Freude zu unserer Kultur bekennen.“ Michael Schmidt äußert die Hoffnung, „dass der Verband darstellen kann, wie lebenswichtig derartige Sponsorings für den Bestand sind“.Michael Schmidt und seine Frau haben sich sehr geehrt gefühlt, als ihnen seitens des Verbands der Siebenbürger Sachsen die Schirmherrschaft für den Großen Siebenbürgerballs 2024 in München angeboten wurde. Das Ehepaar hat selbstverständlich zugesagt und freut sich auf diesen besonderen Anlass. Als treuer, langjähriger Unterstützer des Siebenbürgerballs wird sich Michael Schmidt wieder mit einer Spende einbringen, diesmal mit einem Betrag von 3000 Euro. Werbung in siebenbürgischen Medien ist nach Ansicht von Michael Schmidt sehr wichtig und attraktiv. Deshalb seine dezidierte Aufforderung: „Für diejenigen, deren Zielgruppe die Siebenbürger Sachsen sind, ist es sicherlich ratsam, die Werbeplattformen des Verbandes zu nutzten, sei es als Sponsor oder als normaler Kunde von Anzeigen. Wo kauft man zum Beispiel eine Tracht, eine Bratwurst, ein Glas Eingemachtes nach siebenbürgischer Art? Wo kann man besser inserieren als in der Siebenbürgischen Zeitung, wenn man sich auch mit einem Hausverkauf in Siebenbürgen an die Öffentlichkeit wenden möchte? Die Plattform ist derartig vielfältig, dass praktisch jeder sie nutzen kann.“1970 in Großau geboren, ist Inhaber der Firma Raumausstattung Erhard, die im Bereich Fließen, Parkett und Malerarbeiten tätig ist und 18 Mitarbeiter beschäftigt. Bartesch ist beim Heimattag zusammen mit Ingwelde Juchum für die Organisation des Festzeltes auf dem Schießwasen zuständig. Als Sponsor beteiligte er sich mit 3 000 Euro. Seine Motivation war es, den Verband, die Jugend und die Gemeinschaft zu unterstützen. Seine Erwartungen haben sich selbstverständlich erfüllt, da der Betrag gezielt eingesetzt wurde. Konsequenterweise beabsichtigt Bartesch, sich auch nächstes Jahr als Sponsor des Heimattages zu engagieren.1961 in Braller geboren, ist seit sieben Jahren Vorsitzender der Carl Wolff Gesellschaft (CWG), war vorher Geschäftsführer der CWG, seit 25 Jahren ist er Vorsitzender des Kreisverbands Wiesbaden, seit 14 Jahren stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands Hessen, stellvertretender Vorsitzender der HOG Braller, Wirtschaftsreferent im Bundesverband der Siebenbürger Sachsen. Die Carl Wolff Gesellschaft, deren Mitglieder und Erhard Bartesch haben zusammen 15000 Euro als Sponsoren des Heimattages eingebracht. „Meine persönliche Motivation war die Unterstützung des Verbandes und unserer Gemeinschaft, andere Mitglieder haben die Gelegenheit genutzt, um mit einem Sponsoring sowohl den Verband zu unterstützen als auch Werbung für ihr Unternehmen zu machen“, schreibt Sauer. Die Projektgruppe „Sponsoring“ wird die Meinungen und Anregungen der Unternehmer aufgreifen und sie in das neue Ausschreiben 2024 implementieren in der Hoffnung, dadurch mehrere Spender und Sponsoren begeistern zu können.Auch Helmuth Gaber hofft, dass sich aus den Rückmeldungen Optimierungswünsche ablesen lassen, „um nach und nach eine vertrauensvolle Partnerschaft zwischen den Sponsoren und dem Verband aufzubauen“. Gaber, geboren 1963 in Mediasch, aus Bogeschdorf stammend, hat seinerseits beim Heimattag 2023 einen kleinen Sponsoringbeitrag in Höhe von 250 Euro geleistet über TERRA REGIS Wein vom Königsboden seit 1318. DieProjektgruppe „Sponsoring“ des Verbands der Siebenbürger Sachsen, in der Gaber mitwirkt, sei offen für individuelle Wünsche, Werbeformate und Präsentationsformen, um sie gewinnbringend für den Verband und die Sponsoren einzubringen. Vorschläge und Anfragen nimmt die Bundesgeschäftsstelle in München ganzjährig entgegen.

Siegbert Bruss