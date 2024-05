Einsatz für freiheitliche Werte: Drei siebenbürgische Kandidaten bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg

Drei siebenbürgisch-sächsische Kandidaten treten bei den Kommunalwahlen am 9. Juni in Baden-Württemberg für die FDP an und stellen sich im Folgenden kurz vor.

Liberalismus für Tübingen: Stadträtin Irene Schuster

Irene Schuster

Für Waldshut und Europa: Nathalie Wagner

Nathalie Wagner

In Viktoriastadt geboren, mit familiären Wurzeln in Jakobsdorf und Marpod, schätze ich den Wert der Freiheit. Freiheit bedeutet Verantwortung: Verantwortung für die Gemeinschaft. Daher bin ich Stadträtin und kandidiere als Spitzenkandidatin für den Tübinger Gemeinderat und auf Platz 3 für den Kreistag.Als Lehrerin brenne ich für Bildung sowie Kultur und trete für das soziale Aufstiegsversprechen ein. Die von mir mitgegründete FDP-Vorfeldorganisation Liberale Vielfalt e. V. vertritt u.a. Spätaussiedler wie uns und versteht sich als Sprachrohr. Freiheit braucht Verbündete.Daher bitte ich um Ihre Unterstützung, sei es als Wähler in Tübingen oder Multiplikator in den sozialen Medien.Bléiwed gesangd!Ich bin 30 Jahre alt, geboren in Ingolstadt. Meine Eltern stammen aus Hermannstadt und Frauendorf. Seit einigen Jahren lebe ich in Waldshut und arbeite als Consultant im Technologiebereich.Als Kandidatin der FDP trete ich dieses Jahr zur Wahl für das Europaparlament und für den Kreis- und Stadtrat in Waldshut an. In der Politik möchte ich liberale Wege in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Bildung gehen, um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern und Fortschritt zu ermöglichen.Auf regionaler und internationaler Ebene möchte ich zeigen, dass dies mit realistischen Lösungsansätzen, Technologieoffenheit und ohne Verbots- und Verzichtskultur gelingen kann. Ich freue mich sehr über Ihre Unterstützung!

Ihre Nathalie Wagner

Erstmals in Neuhausen: Gottfried Göbbel

Gottfried Göbbel

Nach einer Kandidatur als Bürgermeister, zwei Kandidaturen für den Gemeinderat und Einzug in den Bezirksbeirat in Heilbronn kandidiere ich für die Freien Demokraten nun erstmals an meinem neuen Wohnort in Neuhausen auf den Fildern für den Gemeinderat und für den Kreistag Esslingen. In meiner politischen Arbeit ist mir das soziale Engagement für die Gesellschaft besonders wichtig. Mit dem liberalen und vor allem freiheitlichen Gedanken möchte ich als Gemeinde- und als Kreisrat die mir von zu Hause aus mitgegebenen Werte vertreten. Es gibt viele Themen anzupacken, ob die Straßen sanieren, mit Augenmaß haushalten, Kinderbetreuung oder auch das Ehrenamt und Brauchtum zu stärken.Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Meine Wurzeln liegen in Hamlesch und Heltau in Siebenbürgen.Als ausgebildeter technischer Betriebswirt bin ich als Projektcontroller und Entwicklungskostenplaner für die Audi AG tätig. Über Ihre Stimmen würde ich mich sehr freuen!

Gottfried Göbbel