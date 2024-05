Landesgruppe NRW gestaltet Heimattag mit

Traditionell wird der Heimattag der Siebenbürger Sachsen – dieses Jahr zum 74. Mal – von der Bundesebene des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland im mittelfränkischen Dinkelsbühl durchgeführt. Neben dem Bundesverband und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) als dauernde Gestalter jedes Heimattags ist ein Mitausrichter aus dem Bereich der Landesgruppe des Verbandes oder aus dem Bereich der Heimatortsgemeinschaften dabei. In diesem Jahr ist das Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes.

Generalprobe für den Heimattag: Der Bauernschwank „Et wor emol en reklich Med“ " wurde am 28. April in Drabenderhöhe aufgeführt. Foto: Rainer Lehni

Eine der öffentlichkeitswirksamsten Aufgaben des Mitausrichters ist die Gestaltung der Brauchtumsveranstaltung. In diesem Jahr werden die Kreisgruppen Wiehl-Bielstein und Drabenderhöhe mit dem Bauernschwank „Et wor emol en reklich Med“ von Frida Binder-Radler in längst vergangene Zeiten in ein siebenbürgisch-sächsisches Dorf entführen. Gesang und Volkstanz werden das sehenswerte Stück umrahmen. Das Stück wird durch lustige Dialoge und selten gewordene Redewendungen im sächsischen Dialekt aufgelockert. Die „Generalprobe“ hat bereits am 28. April zahlreiche Interessierte ins Gemeindehaus Drabenderhöhe gelockt. Beim Heimattag wird das Stück am Samstag, dem 18. Mai, 16.00 Uhr, im Großen Schrannensaal aufgeführt.„Heimat gesucht – Heimat gefunden“ ist der Titel einer der beiden Ausstellungen, die von der Landesgruppe NRW in Dinkelsbühl gezeigt werden. Mit Roll-ups und einigen ausgewählten Objekten wird an die Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen vor 80 Jahren erinnert. In einem weiten Bogen geht es über die Zwischenstation Oberösterreich bis zur Kohleaktion und der Ansiedlung von Siebenbürger Sachsen im Rheinland und Westfalen in den 1950er Jahren. Die heutigen 15 Kreisgruppen im größten deutschen Bundesland werden dabei ebenfalls vorgestellt. In einer zweiten Ausstellung zeigt der gebürtige Eifeler und in Köln lebende Fotograf Manfred Broich eine Auswahl von Schwarzweißfotografien aus Siebenbürgen. Broichs Ausstellung steht unter dem Motto „Es war einmal …. – Siebenbürgische Impressionen“. Die beiden Ausstellungen sind im Kunstgewölbe des Spitalhofs zu sehen, eröffnet werden sie am Samstag, den 18. Mai, 10.15 Uhr.Einen großen Part am Heimattagprogramm übernimmt das Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe. Zuerst wird das Blasorchester die Eröffnung des Heimattags am 18. Mai, 11.00 Uhr, im Großen Schrannensaal umrahmen und anschließend um 13.30 Uhr ein Platzkonzert vor der Schranne bieten. Am gleichen Abend, ab 19.00 Uhr, spielt das Blasorchester zum Tanz im Großen Schrannensaal, und bietet im gleichen Saal am Pfingstsonntag nach der Kundgebung auch Musik zum Mittagstisch. Zudem begleitet das Blasorchester die Kundgebung vor der Schranne mit dem Spielen des Chorals und der Hymnen.Die Kreisgruppen aus Nordrhein-Westfalen werden sich selbstverständlich auch beim großen Trachtenzug am Pfingstsonntag präsentieren. Die Kreisgruppen aus Dortmund, Wiehl-Bielstein und Wuppertal sowie das Blasorchester Siebenbürgen Drabenderhöhe beteiligen sich mit eigenen Gruppen am Trachtenzug, eine NRW-Trachtengruppe wird von Trachtenträgern aus den weiteren Kreisgruppen gebildet.Eine ganz besondere Lesung findet am Pfingstsonntag, dem 19. Mai, um 15.30 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum statt: Die Kölner Schriftstellerin Lioba Werrelmann liest aus ihrem spannenden Krimiroman „Tod in Siebenbürgen“.Ferner beteiligen sich vier junge Trachtenträgerinnen an der Gestaltung des Pfingstgottesdienstes, und zum Abschluss des umfangreichen Programms am Pfingstsonntag spricht der Altbundesvorsitzende Volker Dürr nach dem Fackelzug an der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen. Die Band „Amazing Music“ rundet den Sonntagabend mit Tanzmusik im Großen Schrannensaal ab.Zu allen einzelnen Programmpunkten des Heimattags wird ganz herzlich eingeladen. Die Veranstalter und Mitausrichter freuen sich auf ein zahlreiches Publikum.

Rainer Lehni