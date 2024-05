„75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ : Heimattag vom 17.-20. Mai 2024 in Dinkelsbühl

München – Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland veranstaltet den 74. Heimattag vom 17. bis 20. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“. Dabei werden gleich zwei Jubiläen begangen: 75 Jahre seit Gründung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und 800 Jahre Goldener Freibrief (Andreanum); zudem gedenken wir der Flucht und Evakuierung der Siebenbürger Sachsen aus Nordsiebenbürgen vor 80 Jahren.

Am Pfingstwochenende wird den tausenden Besuchern ein attraktives Programm geboten. Kultur und Unterhaltung, Tradition und Brauchtum, Tanz und Musik garantieren für ein stimmungsvolles Pfingsttreffen - ein Fest der Begegnung aller Generationen.Seit 1951 ist das mittelfränkische Dinkelsbühl zu Pfingsten das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt. Den Auftakt des diesjährigen Heimattages macht ameinemit Live-Musik.Bei der offiziellensprechen, Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien im Parlament Rumäniens,, Präsident des Bundes der Vertriebenen,, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene,, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes NRW, und, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl. Beimpredigt, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.Ein traditioneller Publikumsmagnet ist dervon Dinkelsbühl, an demteilnehmen werden. Bei der anschließenden Kundgebung vor der Schranne sprechen, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration,, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW, sowie der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,Zum 75-jährigen Jubiläum des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland findet am Samstag in der St. Paulskirche einestatt - die Festrede hält, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien -, und überdies am Pfingstmontag eineim Schrannen-Festsaal. Unter der Moderation des Historikersdiskutieren, Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD),, Ehrenvorsitzender des Verbandes und Präsident des Bundes der Vertriebenen,, Ehrenvorsitzender des Kreisverbandes Nürnberg,, Vorsitzender der Michael & Veronika Schmidt-Stiftung, und, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.Der Heimattag 2024 beinhaltet ein reichhaltigesmit Ausstellungen, Vorträgen, Buchpräsentationen, Filmen, Kinder- und Jugendevents. Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihungen werden der Historikerund der Schriftstellerjeweils mit demausgezeichnet.Das detaillierte Programm finden Sie hier online.