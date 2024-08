17. August 2024

Reinigungskraft für Geschäftsstelle in München gesucht

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. sucht ab sofort für die Bundesgeschäftsstelle in der Karlstraße 100 in 80335 München eine Reinigungskraft für 4-5 Stunden wöchentlich, gerne am Wochenende.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Reinigung und Pflege unserer Büroräume (Staubwischen, Staubsaugen, Nasswischen, Fensterreinigung, Reinigen der Toiletten, Leeren der Mülleimer, Wechsel und Auffrischung von Hygieneprodukten). Wir legen Wert auf Zuverlässigkeit sowie sorgfältiges und selbstständiges Arbeiten. Über eine Kraft mit siebenbürgischen Wurzeln würden wir uns sehr freuen.



Für die Kontaktaufnahme steht Ihnen Bundesgeschäftsführerin Ute Brenndörfer, Telefon (0 89) 23 66 09-11, gerne zur Verfügung. Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Bewerbung bevorzugt per E-Mail an verband[ät]siebenbuerger.de bis zum 30. August 2024 unter Angabe Ihrer schnellstmöglichen Verfügbarkeit. Zu Ihren Aufgaben gehört die Reinigung und Pflege unserer Büroräume (Staubwischen, Staubsaugen, Nasswischen, Fensterreinigung, Reinigen der Toiletten, Leeren der Mülleimer, Wechsel und Auffrischung von Hygieneprodukten). Wir legen Wert auf Zuverlässigkeit sowie sorgfältiges und selbstständiges Arbeiten. Über eine Kraft mit siebenbürgischen Wurzeln würden wir uns sehr freuen.Für die Kontaktaufnahme steht Ihnen Bundesgeschäftsführerin Ute Brenndörfer, Telefon (0 89) 23 66 09-11, gerne zur Verfügung. Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Bewerbung bevorzugt per E-Mail an verband[ät]siebenbuerger.de bis zum 30. August 2024 unter Angabe Ihrer schnellstmöglichen Verfügbarkeit.

Schlagwörter: Verband, Bundesgeschäftsstelle, München, Reinigung, Anzeige

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.