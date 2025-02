Hauptversammlung des Landesverbandes Bayern in Nürnberg

Gesamtvorstand des Landesverbandes Bayern mit den Delegierten. Fotos: Annette Folkendt

Geschäftsführender Vorstand des Landesverbandes Bayern mit Rechnungsprüfern und Ersatzrechnungsprüfern, von links nach rechts: Hans-Martin Gräf (Ersatzrechnungsprüfer), Anita Deppner (Rechnungsprüferin), Ute von Hochmeister-Lamm (Beisitzerin), Ursula Meyndt (Beisitzerin), René Buortmes (kommissarischer Landesjugendleiter der SJD Bayern/Jugendreferent), Gerlinde Zurl-Theil (stellvertretende Vorsitzende), Ingrid Mattes (stellvertretende Vorsitzende), Manfred Binder (Vorsitzender), Annette Folkendt (stellvertretende Vorsitzende), Sabrina Bottesch (Schriftführerin), Martina Schorsten (Beisitzerin), Doris Hutter (Kultur- und Frauenreferentin), Christina Reckerth (Beraterin), Karline Folkendt (Ersatzrechnungsprüferin).

Neuer Vorstand gewählt

Die teilnehmenden Hauptamtlichen, Stellvertreter, Fachreferenten, Kreisgruppenvorsitzende sowie deren Delegierte waren aus ganz Bayern angereist, um die Belange des Landesverbandes Bayern neu zu organisieren. Werner Kloos, der scheidende Landesvorsitzende, eröffnete die Sitzung, begrüßte die Teilnehmer und wies auf die Beschlussfähigkeit sowie die korrekte Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten hin. Er dankte Annette Folkendt, der guten Seele im Haus der Heimat Nürnberg, für die Unterstützung zur Durchführung der Tagung sowohl in organisatorischer als auch kulinarischer Hinsicht und bat gleichzeitig um Übermittlung des Dankes an all die Helfer und Helferinnen, die im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Eine Gedenkminute zur Ehrung all jener Mitglieder und Ehrenamtlichen, die nicht mehr unter uns weilen, wurde eingelegt.Neu gewählte Kreisgruppenvorsitzende wurden namentlich begrüßt: Adelheid Roth, Kreisgruppe Würzburg, Horst Wellmann, Dinkelsbühl–Feuchtwangen, Klaus Schöpp, Fürstenfeldbruck, und Johann Krafft, vertreten durch Agathe Krafft-Duma, Karlsfeld–Dachau. Werner Kloos dankte für die Bereitschaft, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, und wünschte allen viel Erfolg. Nadine Kloos ist als Landesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Bayern, zurückgetreten. Die SJD Bayern war in Nürnberg durch René Buortmes, neuer kommissarischer Landesjugendleiter, vertreten.Die Mitglieder des Vorstandes waren im Vorfeld aufgefordert worden, die Berichte über die Tätigkeiten der letzten vier Jahre an die Geschäftsstelle zu senden, so dass nur noch konkrete Verständnisfragen gestellt wurden oder die eine oder andere Ergänzung gemacht wurde. Die Benennung von Besuchen in verschiedenen Kreisgruppen, Wahlen, Ehrungen, beratende Tätigkeiten zeigten die Vielfalt der Aufgaben, denen sich der Vorstand zu stellen hatte. Werner Kloos ließ anhand seines Tätigkeitsberichtes all diese Aufgaben Revue passieren. Einige besondere Ereignisse, die prägend für den Landesverband waren, wie der Besuch der Junii Sibiului 2016, das Große Sachsentreffen 2017, Gründung des Kulturwerkes in München 2020, das Große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt mit dem unvergesslichen Konzert von Peter Maffay oder die 75-Jahresfeier des Verbandes am letzten Heimattag sowie die 75-Jahr-Feier des Landesverbandes Bayern wurden nochmals ins Gedächtnis gerufen und gewürdigt. In die Amtszeit 2020–2024 fiel bekannterweise die Corona-Pandemie, die viele Aktivitäten ausbremste. Neue Wege der Kommunikation über verschiedene Medien halfen, den Kontakt nicht abzubrechen und in Verbindung zu bleiben. Die 75-Jahr-Feier des Landesverbandes Bayern am 19. Oktober 2024 in Nürnberg, eine der größten Herausforderungen in der Organisation und Durchführung mit allen Kreisgruppen, Blasmusikgruppen, Tanzgruppen sowie hochkarätigen Gästen, fand besondere Aufmerksamkeit.Eine der schönsten Aufgaben eines Landesvorsitzenden, so Werner Kloos, sei die Verleihung des Silbernen Ehrenwappens für verdienstvolle Tätigkeiten im Rahmen der Aufgaben eines/einer Kreisgruppenvorsitzende(n). So freute er sich, folgende Vorsitzende zu ehren: Horst Wädt, Aschaffenburg, Klaus Fleischer, Günzburg/Riedhausen, Christina Reckerth, Bamberg, Manfred Modjesch, Kaufbeuren, Emma Hügel, Coburg, und Johann Umberath, Regensburg.Mit einem Brotzeitbrettl dankte Werner Kloos seinen Weggefährten, die nunmehr ausgeschieden sind: Roswitha Kepp, Harry Lutsch, Dankwart Gross, Inge Alzner, Christa Wandschneider, Margit Zackel und Nadine Kloos. Sein Dank ging auch an Andrea Wagner, die gute Seele in der Geschäftsstelle unseres Verbandes, bei der alle Fäden zusammenlaufen und die auch diese Tagung vorbildlich organisiert hatte.Heidi Mößner, Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und Vorsitzende der Kreisgruppe München, referierte zum Thema Mitgliederwerbung. Die Tatsache, dass unser Verein um neue Mitglieder kämpft und sich Gedanken zur Mitgliederwerbung macht, ist nicht neu. In einer Arbeitsgruppe werden Arbeitstechniken und Ideen erarbeitet, die Abhilfe schaffen sollen. So zeigte sie Techniken und Ideen, um auf die Siebenbürger Sachsen aufmerksam zu machen, sei es mit Roll-ups, verschiedenen Werbemitteln wie Luftballons, Spaßpostkarten, Sticker u.v.m. Die Teilnehmer konnten Werbematerial mitnehmen und in den Kreisgruppen oder bei anstehenden Veranstaltungen verteilen.Thematisiert wurde auch die Mitgestaltung und Organisation des Heimattages 2025 in Dinkelsbühl durch den Landesverband Bayern. Die Vorarbeit läuft bereits. Weitere Ehrenamtliche, sei es als Aufsichtspersonal in Ausstellungen oder als Ordner beim Umzug, werden noch dringend gesucht!Schatzmeisterin Margit Zackel hatte im Vorfeld allen Teilnehmern den Kassenbericht und Haushaltsplan zukommen lassen. Sie erläuterte die einzelnen Positionen und erklärte deren Zusammensetzung. Dem Antrag auf Entlastung nach vorheriger ausführlicher Prüfung durch die Kassenprüfer wurde einstimmig stattgegeben. Nach der Entlastung des Vorstandes sowie ausführlichen Berichten einiger Kreisgruppenvorsitzenden über Tätigkeiten, aber auch Schwierigkeiten, die Klärung erforderten, konnte man entspannt einem gemütlichen Abend entgegensehen. Anregende Gespräche und bekannte, stimmungsvolle Lieder – angestimmt von Angelika Meltzer, die in weiser Voraussicht ihre Gitarre dabeihatte, rundeten den Abend ab.Mit dem gemeinsamen Lied „Danke für diesen guten Morgen …“, wiederum angestimmt von Angelika Meltzer, begann der Sonntag mit einer kurzen Andacht, die von Christa Wandschneider geleitet wurde und mit würdigen Andachtsworten zum Thema „Ehrenamt und Dankbarkeit – eine wertvolle Verbindung“ diese beiden Begrifflichkeiten umrissen. Das Ehrenamt sei ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft und Gemeinschaft, ebenso die Dankbarkeit gegenüber jenen, die sich engagieren. Anschließend begrüßte Werner Kloos Horst Göbbel, den Ehrenvorsitzenden des Hauses der Heimat Nürnberg, der die Wahlleitung übernahm. Dank der Findungskommission, die gute Vorarbeit geleistet hatte, wurde folgender neue Vorstand des Landesverbands Bayern gewählt: Vorsitzender Manfred Binder, Stellvertretende Vorsitzende Ingrid Mattes, Gerlinde Zurl-Theil, Annette Folkendt und Tobias Krempels. Schriftführerin ist nun Sabrina Bottesch, Schatzmeisterin Monika Thiess. Rechnungsprüfer sind weiterhin Anita Deppner und Heidrun La Tona. Ersatzrechnungsprüfer sind Karline Folkendt und Hans-Martin Gräf. Die Fachreferate wurden zum Teil bestätigt. Doris Hutter ist weiterhin Kulturreferentin und nimmt das Frauenreferat hinzu. Das Kinderreferat bleibt in den bewährten Händen von Gerlinde Zurl-Theil und Ingrid Mattes. Internetreferent ist Heinz Fray wie bisher. Das Jugendreferat wird von René Buortmes getragen. Beisitzer sind Martina Schorsten, Ursula Meyndt, Ute von Hochmeister-Lamm, Christina Reckerth sowie Richard Schneider.Manfred Binder, der neue Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, dankte für das Vertrauen, die Unterstützung und die Ermutigung, die notwendig sind, um sich dieses Amtes anzunehmen. Er lud alle Teilnehmer ein, die kommenden Herausforderungen anzunehmen und mit ihm gemeinsam zu meistern. Als erste Amtshandlung ernannte er Werner Kloos verdienterweise zum Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes Bayern.Ein arbeits- und inhaltsreiches Wochenende ging sodann zu Ende. Zum Abschied erhielt jeder Teilnehmer eine Flasche „Kokelblümchen“ zur Erinnerung an die Jubiläumsfeier des Landesverbandes. Man trennte sich in dem Bewusstsein, eine gute Weichenstellung für die aktuelle Arbeitsperiode erarbeitet zu haben, und war sich einig darüber, dass mit Zuversicht, Begeisterung und Kreativität eine gute Grundlage für das Fortbestehen des Verbandes gelegt wurde.

Christa Wandschneider