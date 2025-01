3. Januar 2025

Führungswechsel in der HOG Bulkesch

Im Rahmen des 20. Bulkescher Treffens am 12. Oktober 2024 fanden sich sehr viele Besucher im Bürgerhaus „Zur Sonne“ in Mammendorf ein. Der Einladung des Vorstandes folgten 170 Gäste, die in geselliger Runde und feierlicher Atmosphäre den Tag miteinander verbrachten. Neben den kulturellen Programmeinlagen fand auch die HOG-Mitgliederversammlung mit den Neuwahlen des Vorstandes statt.

Horst Bernhard Schuster wurde durch die Vorsitzende des HOG-Verbandes Ilse Welther (rechts) geehrt, links die neue Bulkescher Vorsitzende Sunnhild Walzer. Das Treffen begann mit einem Gottesdienst in der Nikolauskirche mit Gedenken der Verstorbenen unter der Leitung von Pfarrer Dietmar Orendi.



Die Begrüßung der Gäste und Ehrengäste durch den Vorsitzenden Horst Bernhard Schuster erfolgte anschließend im schön geschmückten Bürgerhaus. Nach dem gemeinsamen Mittagessen erfreuten sich die Gäste am reichhaltigen Kuchenbüfett. Wir danken erneut allen Bäckerinnen für die vielen schmackhaften Kuchen und Torten. Es war wieder Genuss pur!



Die Mitgliederversammlung startete mit dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden, gefolgt vom Bericht des Kassenwarts und des Kassenprüfers. Nach erfolgreicher Entlastung des Vorstandes verlieh Ilse Welther, Vorsitzende des HOG-Verbandes, Horst Bernhard Schuster die Goldene Ehrennadel mit Urkunde für seine Verdienste in über 30 Jahren Ehrenamt im Verein der HOG Bulkesch und 24 Jahre als deren Vorsitzender. Es folgten weitere Danksagungen seitens der Vorstandskollegen und Vertreter der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck, bevor der scheidende Vorstandskollege und Vorsitzende mit stehendem Applaus der Gäste verabschiedet wurde.



Unter der souveränen Leitung von Ilse Welther wurden die Neuwahlen durchgeführt. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Sunnhild Walzer, Vorsitzende; Prof. Dr. Ing. Detleff Clemens Schermer, stellvertretender Vorsitzender; Anna Barth, Kassenwartin; Jürgen Orendi, Organisationsleiter; Hans Michael Klein, Verantwortlicher der Aktivitäten in Rumänien. Zum Kassenprüfer wurde Sigfried Barth bestellt. Dem neuen Vorstand wünschen wir viel Erfolg in seinem Amt bei der Umsetzung der HOG-Ziele, vor allem beim Erhalt des Kirchenkomplexes in der alten Heimat Bulkesch. Im Rahmen des Kulturprogrammes erfreute die Kreisgruppe Fürstenfeldbruck die Zuschauer mit einem kurzen Theaterstück und auch die anschließende Darbietung der Bulkescher Tanzgruppe, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert, wurde mit gebührendem Applaus belohnt. Neuer Vorstand der HOG Bulkesch, von links: Dr. Detleff Schermer, Anna Barth, Jürgen Orendi, Sunnhild Walzer (Vorsitzende), Hans Michael Klein. Es folgte der Aufmarsch der vielen Trachtenträger und zum Abschluss das gemeinsame Singen des Siebenbürgen- und des Bulkescher Liedes. Zu den Klängen der Band „Party Stürmer“ wurde das Tanzbein bis nach Mitternacht geschwungen.



