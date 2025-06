Engagierter Brückenbauer in der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft

Am 15. Juni feiert Werner Wilhelm Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., seinen 60. Geburtstag. Seit Jahrzehnten prägt er mit großem Einsatz das kulturelle und organisatorische Leben der Siebenbürger Sachsen in Bayern – und weit darüber hinaus.

Werner Kloos. Foto: privat

Geboren 1965 in Hermannstadt, siedelte Werner Kloos 1983 nach Landshut über. Beruflich ist er als Technischer Beamter bei der Regierung von Niederbayern tätig. Privat ist er verheiratet mit Renate Kloos, Vater zweier Söhne und stolzer Großvater. Wie er selbst einmal betonte, ist die ganze Familie „infiziert mit dem Gemeinschaftsvirus der Siebenbürger Sachsen“. Seine wahre Leidenschaft gilt seit jeher der Gemeinschaftsarbeit. Was in der Kreisgruppe Landshut begann, entwickelte sich zu einem landes- und bundesweiten Engagement mit Vorbildcharakter.Kloos war 20 Jahre Vorsitzender der Kreisgruppe Landshut (1993–2013), danach stellvertretender Vorsitzender und ist seit 2021 deren Ehrenvorsitzender. Den Landesverband Bayern leitete er von 2016 bis 2024 als Vorsitzender, 2024 wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seit 2023 ist er stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.In seiner Kandidatenvorstellung 2016 formulierte Kloos das Ziel, seine positiven Erfahrungen aus dem Kreisverband Landshut auf breiter Ebene zu nutzen. Besonders am Herzen liegt ihm die Stärkung der Basis: die Förderung kleiner Kreisgruppen, die Unterstützung von Kulturgruppen und der generationenübergreifende Austausch.Dieses Versprechen hat er mit großer Konsequenz eingelöst – und in vielen Bereichen sogar übertroffen. Mit Tatkraft, Beharrlichkeit und einem beeindruckenden Verantwortungsbewusstsein hat er seine Vision Wirklichkeit werden lassen. Unter seiner Mitwirkung wurden Kreisgruppen in Bayern miteinander vernetzt, kulturelle Initiativen unterstützt und generationsübergreifende Projekte ins Leben gerufen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Projekttanzgruppe Haferland, in der sich Mitglieder aus verschiedenen Kreisgruppen zu einer lebendigen, gemeinschaftlich verbundenen Einheit formierten – ein herausragendes Beispiel für gelebte Kultur und Zusammenhalt.Ebenso bedeutend ist die von ihm geförderte Reisegruppe, in deren Rahmen sich Mitglieder aus unterschiedlichsten Regionen begegnen, austauschen und einander näherkommen konnten – Begegnungen, aus denen nicht selten dauerhafte Freundschaften entstanden sind.Werner Kloos ist nicht nur ein engagiertes Mitglied unseres Verbandes, sondern eine Persönlichkeit, die durch langjähriges, vorbildliches Wirken Maßstäbe gesetzt hat. Als langjähriger Landesvorsitzender sowie als stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hat er die Entwicklung unserer landsmannschaftlichen Arbeit maßgeblich mitgestaltet und geprägt.Werner Kloos zeichnet sich durch seine Weitsicht, seine Beharrlichkeit und seine tiefe Verbundenheit mit der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen aus. Er versteht es, Brücken zu bauen – zwischen den Generationen, zwischen den Regionen, zwischen Tradition und Zukunft. Sein Wirken ist Ausdruck eines außergewöhnlichen Verantwortungsbewusstseins und einer tiefen Überzeugung für das Gemeinwohl.Für seine Verdienste wurde Werner Kloos mit dem Silbernen und Goldenen Ehrenwappen des Verbandes ausgezeichnet – eine Anerkennung für sein unermüdliches Engagement, seine Beharrlichkeit und seine Fähigkeit, Menschen zu verbinden. Er beschreibt seine Motivation so: „Engagement macht mir dann besonders Spaß, wenn alle an einem Strang ziehen. In die gut gelaunten Gesichter bei unseren Veranstaltungen zu blicken, das gibt mir immer wieder Kraft.“Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag, lieber Werner Kloos, Gesundheit, Freude und weiterhin viele erfüllende Momente im Dienste der Tradition und des Miteinanders.

Manfred Binder, Landesvorsitzender