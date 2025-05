Nachruf auf Christof Hannak

Wieder hat uns ein guter Freund verlassen müssen, nachdem ihn seine Gesundheit schon seit längerer Zeit nicht mehr am normalen Leben teilhaben ließ. Schon kurz nach seinem Berufsleben ereilte ihn ein Schlaganfall, der ihm nicht nur beim Schreiben Schwierigkeit bereitete; deshalb konnte er nur noch umständlich seine Berichte, Aufsätze und Zeitungsartikel zu Papier bringen.

Christof Hannak (1937-2025)

Seit Jahrzehnten berichtete Christof über das Leben in Kronstadt, über die Geschichte und Topografie der Stadt und Umgebung. Es wurden über 80 Artikel, die in der Siebenbürgischen Zeitung und in der Neuen Kronstädter Zeitung erschienen. Er kannte sich sehr gut in der Stadt aus, wusste Bescheid über Schicksale von Familien, Straßen, Häusern, auch über die Industrie verfasste er Berichte aus der noch guten Zeit und der Zeit danach, als viele Häuser, Unternehmen enteignet und Familien evakuiert wurden, wie er selbst. Christof hat die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges erlebt, musste zusehen, wie seine Familie das Haus verlassen musste, sein Vater verstarb und danach auch die Mutter. Er war der jüngste von drei Brüdern, geboren in Kronstadt am 20. Juni 1937. Nach dem Gymnasium studierte er Forstwirtschaft, war der Natur sehr verbunden, machte gern Ausflüge, nach der Heirat gemeinsam mit seiner Frau Helga, geborene Müller. Das Ehepaar unternahm viele Fahrten mit dem Motorrad durch Rumänien. Noch vor der Ausreise 1977 kamen die beiden Kinder Monika und Jürgen zur Welt.Sein Beruf brachte Christof Hannak nach Freiburg im Breisgau, wo die Familie sich niederließ. Es folgten Reisen durch ganz Europa. Der Schlaganfall hinderte das Ehepaar, weitere Reisen zu unternehmen, aber durch konsequente Therapien konnte Christof trotz negativer Auswirkungen sein Leben mit Einschränkungen fortführen. Gelegentlich kamen beide zum Stuttgarter Stammtisch der Kronstädter, obwohl es eine weite Strecke von Freiburg war, das zeigte seine Verbundenheit zu seinen Landsleuten. Im vergangenen Jahr ereilten ihn verschiedene Infekte, sodass er in ein Pflegeheim kam, wo sich sein Zustand nicht wie erhofft besserte. Seine Frau Helga besuchte ihn regelmäßig, die Kräfte ließen aber weiter nach, so starb er am 28. April 2025 in Bad Krozingen. Neben der Familie werden viele Freunde, Bekannte und Kollegen Christof eine bleibende Erinnerung bewahren.

Ortwin Götz