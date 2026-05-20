



20. Mai 2026

Pressemitteilung: „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“: Heimattag vom 22.-25. Mai 2026 in Dinkelsbühl

München – Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland veranstaltet den 76. Heimattag vom 22. bis 25. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“. Am Pfingstwochenende wird den tausenden Besuchern ein attraktives Programm geboten. Kultur und Unterhaltung, Tradition und Brauchtum, Tanz und Musik garantieren für ein stimmungsvolles Pfingsttreffen – ein Fest der Begegnung aller Generationen.

Freitagabend (22. Mai) eine Willkommensparty im Festzelt mit Live-Musik.



Bei der offiziellen Eröffnung am Samstag (23. Mai) sprechen Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Petra Loibl, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Heiko Hendriks, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes Nordrhein-Westfalen, und Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl.



Beim Festgottesdienst am Pfingstsonntag (24. Mai) predigt Dr. Dr. h.c. Johann Schneider, Regionalbischof des Bischofssprengels Magdeburg.



Ein traditioneller Publikumsmagnet ist der Trachtenumzug durch die historische Altstadt von Dinkelsbühl, an dem über 3000 Mitwirkende teilnehmen werden. Archivaufnahme vom Trachtenumzug des letztjährigen Heimattages in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger Bei der anschließenden Kundgebung vor der Schranne sprechen Bundesminister des Innern Alexander Dobrindt, MdB, und der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland Rainer Lehni.



Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihungen wird Prof. Dr. Hannah Monyer, Direktorin der klinischen Neurobiologie in Heidelberg, mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichnet. Der Vorsitzende des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V., Klaus Waber, nimmt die Carl-Wolff-Medaille entgegen. Den Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendpreis erhält Astrid Göddert.



Die Projektgruppe Haferland will am Samstag (23. Mai) neben der Schranne den längsten Baumstriezel der Welt backen zugunsten der Dachsanierung auf Schloss Horneck.



Die Podiumsdiskussion am Pfingstmontag (25. Mai) im Schrannen-Festsaal erörtert das Thema: „Mer walle bleïwe, wåt mer sen? Werte und Traditionen über Generationen hinweg“. Unter der Moderation von Renate Bauinger, Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich, diskutieren Matthias Fleps, Marie-Claire Hihn, Prof. Dr. Hannah Monyer, Winfried Ziegler und Gerlinde Zurl-Theil.



Der Heimattag 2026 beinhaltet ein reichhaltiges Kulturprogramm mit Ausstellungen, Vorträgen, Buchpräsentationen, Filmen, Kinder- und Jugendevents.



Das detaillierte Seit 1951 ist das mittelfränkische Dinkelsbühl zu Pfingsten das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt. Mitausrichter des diesjährigen Pfingsttreffens sind die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, die beide heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Den Auftakt des diesjährigen Heimattages macht ameinemit Live-Musik.Bei der offiziellenamsprechen, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten,Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene,, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes Nordrhein-Westfalen, und, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl.Beimpredigt, Regionalbischof des Bischofssprengels Magdeburg.Ein traditioneller Publikumsmagnet ist dervon Dinkelsbühl, an demteilnehmen werden.Bei der anschließendensprechenund der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in DeutschlandIm Rahmen der diesjährigenwirdDirektorin der klinischen Neurobiologie in Heidelberg, mit demausgezeichnet. Der Vorsitzende des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V.,nimmt dieentgegen. DenerhältDiewill am Samstagneben der Schranne denbacken zugunsten der Dachsanierung auf Schloss Horneck.Dieim Schrannen-Festsaal erörtert das Thema: „Mer walle bleïwe, wåt mer sen? Werte und Traditionen über Generationen hinweg“. Unter der Moderation vonSuperintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich, diskutierenundDer Heimattag 2026 beinhaltet ein reichhaltigesmit Ausstellungen, Vorträgen, Buchpräsentationen, Filmen, Kinder- und Jugendevents.Das detaillierte Programm finden Sie hier.

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Pressemitteilung, Programm, Dobrindt

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