



27. Juli 2026

Hermannstädter Treffen in Dinkelsbühl

Hochkarätige Kultur, Berichte und prominente Gäste „Heimat ergänzt – hier und dort“

Vom 4. bis 6. September wird das mittelfränkische Dinkelsbühl wieder zum zentralen Begegnungsort für das traditionelle Hermannstädter Treffen. Das dreitägige Festwochenende verbindet die wichtige Vereinsarbeit mit einem anspruchsvollen Kulturprogramm und bietet viel Raum für Wiedersehen und Gemeinschaft.

Mitgliederversammlung und Rechenschaftsbericht zum Auftakt – Das Treffen startet am Freitag, dem 4. September, mit der offiziellen Mitgliederversammlung des Vereins. Ein zentraler Tagesordnungspunkt wird dabei der Rechenschaftsbericht des Vorstandes sein. Die Verantwortlichen blicken auf die geleistete Arbeit der vergangenen Periode zurück und stellen die Weichen für die Zukunft der Gemeinschaft.



Kulturelle Highlights und prominente Gesichter – Die Besucher erwartet ein kulturell sehr hochwertiges Programm und die Buchvorstellung der Anthologie „Gesichter Hermannstadts. Lebensbilder aus Geschichte und Gegenwart“.



Zu den musikalischen Höhepunkten zählen der Auftritt des Chors „Cantores Cibiniensis“, ein virtuoses Klavierrezital mit Andrei Preda, das Cello-Duo mit Georg Ongert und Volker Potoradi und die „Liedertrun“. Zudem freut sich der Verein auf zahlreiche namhafte Persönlichkeiten und Kunstschaffende: Als Begrüßungs- und Festredner werden Dr. Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Werner Kloos, Stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Robert Schwartz, Generaldirektor der Rumänischen Rundfunkgesellschaft (Societatea Română de Radiodifuziune), sowie Dr. Thomas Ziegler, Obmann des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien, erwartet. Auch der über Grenzen hinweg bekannte Sänger und Moderator Ricky Dandel bereichert das Treffen als prominenter Ehrengast und wird mit seiner Band für eine gelungene Abendveranstaltung sorgen. Das Wochenende bietet darüber hinaus eine breite Bühne für renommierte Künstler wie z.B. Barbara Niedermaier (Berlin/Michelsberg), Gert Messmann (Malerei), Hanne Plattner (Kleinplastiken) und Arbeiten von Karl Nik Voik. Ein spannender Vortrag mit Manfred Huber und ein Gottesdienst, gestaltet mit Pfarrerin Kathrin Scheibenberger und der Predigt mit Pfarrer Michael Gross, runden das Hermannstädter Treffen ab. Die Kollekte wird zugunsten des Kinderhospizes in Hermannstadt gesammelt.



Teilnahme und Festabzeichen in der Schranne – Der Zugang zu den Veranstaltungen ist an den Erwerb eines Festabzeichens des Heimatgemeinschaft der Hermannstädter e.V. (HdH) gekoppelt. Dieses ist vor Ort in der Schranne an der Empfangstheke erhältlich. Für Vereinsmitglieder beträgt der Kostenbeitrag 10 Euro pro Person, Nichtmitglieder und Gäste zahlen 15 Euro pro Person.



Alle Hermannstädter, Freunde und Kulturinteressierte sind ganz herzlich eingeladen!



Über den Verein – Aufgabe der Heimatgemeinschaft der Hermannstädter (HdH) e.V. ist die Förderung der Heimatkunde und Heimatpflege insbesondere durch die Förderung der kulturellen und sozialen Belange der Hermannstädter, die heute in aller Welt verstreut leben. – Das Treffen startet am Freitag, demmit der offiziellen Mitgliederversammlung des Vereins. Ein zentraler Tagesordnungspunkt wird dabei der Rechenschaftsbericht des Vorstandes sein. Die Verantwortlichen blicken auf die geleistete Arbeit der vergangenen Periode zurück und stellen die Weichen für die Zukunft der Gemeinschaft.– Die Besucher erwartet ein kulturell sehr hochwertiges Programm und die Buchvorstellung der Anthologie „Gesichter Hermannstadts. Lebensbilder aus Geschichte und Gegenwart“.Zu den musikalischen Höhepunkten zählen der Auftritt des Chors „Cantores Cibiniensis“, ein virtuoses Klavierrezital mit Andrei Preda, das Cello-Duo mit Georg Ongert und Volker Potoradi und die „Liedertrun“. Zudem freut sich der Verein auf zahlreiche namhafte Persönlichkeiten und Kunstschaffende: Als Begrüßungs- und Festredner werden Dr. Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Werner Kloos, Stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Robert Schwartz, Generaldirektor der Rumänischen Rundfunkgesellschaft (Societatea Română de Radiodifuziune), sowie Dr. Thomas Ziegler, Obmann des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien, erwartet. Auch der über Grenzen hinweg bekannte Sänger und Moderator Ricky Dandel bereichert das Treffen als prominenter Ehrengast und wird mit seiner Band für eine gelungene Abendveranstaltung sorgen. Das Wochenende bietet darüber hinaus eine breite Bühne für renommierte Künstler wie z.B. Barbara Niedermaier (Berlin/Michelsberg), Gert Messmann (Malerei), Hanne Plattner (Kleinplastiken) und Arbeiten von Karl Nik Voik. Ein spannender Vortrag mit Manfred Huber und ein Gottesdienst, gestaltet mit Pfarrerin Kathrin Scheibenberger und der Predigt mit Pfarrer Michael Gross, runden das Hermannstädter Treffen ab. Die Kollekte wird zugunsten des Kinderhospizes in Hermannstadt gesammelt.– Der Zugang zu den Veranstaltungen ist an den Erwerb eines Festabzeichens des Heimatgemeinschaft der Hermannstädter e.V. (HdH) gekoppelt. Dieses ist vor Ort in der Schranne an der Empfangstheke erhältlich. Für Vereinsmitglieder beträgt der Kostenbeitrag 10 Euro pro Person, Nichtmitglieder und Gäste zahlen 15 Euro pro Person.Alle Hermannstädter, Freunde und Kulturinteressierte sind ganz herzlich eingeladen!– Aufgabe der Heimatgemeinschaft der Hermannstädter (HdH) e.V. ist die Förderung der Heimatkunde und Heimatpflege insbesondere durch die Förderung der kulturellen und sozialen Belange der Hermannstädter, die heute in aller Welt verstreut leben. Maria Bauer

Schlagwörter: Hermannstadt, Treffen, Dinkelsbühl

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