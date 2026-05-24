



24. Mai 2026

Innenminister Poseck übergibt Förderbescheide an Landesverband Hessen

Wiesbaden – Das Land Hessen bekräftigt sein Engagement für den Erhalt kultureller Identität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt: Innenminister Roman Poseck hat am heutigen Tag drei Förderbescheide an den Landesverband Hessen der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. übergeben. Insgesamt wurden traditionsreiche Projekte mit insgesamt rund 5.000 Euro unterstützt.

Hessens Innenminister Roman Poseck mit der Landesvorsitzenden Ingwelde ­Juchum Bildquelle: IJ Die Förderung erfolgt im Rahmen der Kulturarbeit nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG). Die geförderten Maßnahmen sind fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Siebenbürger Sachsen in Hessen und tragen wesentlich zur Pflege von Brauchtum, Gemeinschaft und generationenübergreifendem Austausch bei. Die Bescheide nahm die Landes- und stellvertretende Bundesvorsitzende Ingwelde Juchum am 24. April in Wiesbaden entgegen.



Innenminister Roman Poseck erklärte: „Der Landesverband Hessen der Siebenbürger Sachsen pflegt mit großer Energie und spürbarer Leidenschaft seine kulturellen Wurzeln und hält diese lebendig. Ob Tanz, Musik oder die Präsentation traditioneller Trachten – die Siebenbürger Sachsen schaffen Räume, in denen Geschichte sichtbar und erlebbar wird. Dass sie hierfür eigene Tanzgruppen, Musikkapellen und vielfältige Kulturformate aufgebaut haben, verdient höchste Anerkennung. Besonders bemerkenswert ist, wie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in diese Arbeit eingebunden werden. So gelingt es, Tradition nicht nur zu bewahren, sondern aktiv in die Zukunft zu tragen. Genau darin liegt die Stärke: Kultur und Geschichte bleiben lebendig, wenn sie von Generation zu Generation weitergegeben und immer wieder neu gestaltet werden.



Die Belange der Heimatvertriebenen und (Spät-)Aussiedler haben für die Hessische Landesregierung einen hohen Stellenwert. Die im Haushalt vorgesehenen Mittel bleiben unverändert – auch in einer angespannten Finanzlage. Damit unterstreichen wir die besondere Bedeutung dieser Arbeit für Hessen. Diese Wertschätzung zeigt sich auch institutionell: Mit dem Amt des Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und (Spät-)Aussiedler hat Hessen eine starke Stimme auf Landesebene geschaffen.“ Dieses Amt übe Andreas Hofmeister, MdL, mit großem Engagement aus. „Mit der heutigen Förderung bekräftigen wir, dass kulturelle Identität, gelebte Tradition und gesellschaftlicher Zusammenhalt untrennbar zusammengehören.“



Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen steht exemplarisch für Flucht, Vertreibung und gelungene Eingliederung in unsere Gesellschaft. Dieses historische Erfahrungswissen prägt bis heute das Selbstverständnis des Verbandes und seine Arbeit in Hessen. Vor diesem Hintergrund kommt dem Landesverband Hessen der Siebenbürger Sachsen eine besondere Rolle zu. Er wurde 1950 in Frankfurt am Main gegründet und zählt heute rund 1000 Mitglieder. Mit seinen Kreisverbänden und zahlreichen Kulturgruppen prägt er das kulturelle Leben in vielen Regionen Hessens. Veranstaltungen rund um Brauchtum, Musik, Tanz, Theater und traditionelle Feste sind fest etabliert und sprechen Menschen aller Generationen an. Mit ihren vielfältigen Aktivitäten leisten die Siebenbürger Sachsen einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Reichtum und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Hessen. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Kulturarbeit nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG). Die geförderten Maßnahmen sind fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Siebenbürger Sachsen in Hessen und tragen wesentlich zur Pflege von Brauchtum, Gemeinschaft und generationenübergreifendem Austausch bei. Die Bescheide nahm die Landes- und stellvertretende Bundesvorsitzende Ingwelde Juchum am 24. April in Wiesbaden entgegen.Innenminister Roman Poseck erklärte: „Der Landesverband Hessen der Siebenbürger Sachsen pflegt mit großer Energie und spürbarer Leidenschaft seine kulturellen Wurzeln und hält diese lebendig. Ob Tanz, Musik oder die Präsentation traditioneller Trachten – die Siebenbürger Sachsen schaffen Räume, in denen Geschichte sichtbar und erlebbar wird. Dass sie hierfür eigene Tanzgruppen, Musikkapellen und vielfältige Kulturformate aufgebaut haben, verdient höchste Anerkennung. Besonders bemerkenswert ist, wie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in diese Arbeit eingebunden werden. So gelingt es, Tradition nicht nur zu bewahren, sondern aktiv in die Zukunft zu tragen. Genau darin liegt die Stärke: Kultur und Geschichte bleiben lebendig, wenn sie von Generation zu Generation weitergegeben und immer wieder neu gestaltet werden.Die Belange der Heimatvertriebenen und (Spät-)Aussiedler haben für die Hessische Landesregierung einen hohen Stellenwert. Die im Haushalt vorgesehenen Mittel bleiben unverändert – auch in einer angespannten Finanzlage. Damit unterstreichen wir die besondere Bedeutung dieser Arbeit für Hessen. Diese Wertschätzung zeigt sich auch institutionell: Mit dem Amt des Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und (Spät-)Aussiedler hat Hessen eine starke Stimme auf Landesebene geschaffen.“ Dieses Amt übe Andreas Hofmeister, MdL, mit großem Engagement aus. „Mit der heutigen Förderung bekräftigen wir, dass kulturelle Identität, gelebte Tradition und gesellschaftlicher Zusammenhalt untrennbar zusammengehören.“Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen steht exemplarisch für Flucht, Vertreibung und gelungene Eingliederung in unsere Gesellschaft. Dieses historische Erfahrungswissen prägt bis heute das Selbstverständnis des Verbandes und seine Arbeit in Hessen. Vor diesem Hintergrund kommt dem Landesverband Hessen der Siebenbürger Sachsen eine besondere Rolle zu. Er wurde 1950 in Frankfurt am Main gegründet und zählt heute rund 1000 Mitglieder. Mit seinen Kreisverbänden und zahlreichen Kulturgruppen prägt er das kulturelle Leben in vielen Regionen Hessens. Veranstaltungen rund um Brauchtum, Musik, Tanz, Theater und traditionelle Feste sind fest etabliert und sprechen Menschen aller Generationen an. Mit ihren vielfältigen Aktivitäten leisten die Siebenbürger Sachsen einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Reichtum und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Hessen. Quelle: Hessisches Ministerium des Innern

Schlagwörter: Hessen, Förderung

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