



9. Juni 2026

Dankesworte des Bundesvorsitzenden zum Heimattag 2026

Der 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl hat gezeigt, dass das Generationenverbindende ein Markenzeichen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ist. Das Heimattagsmotto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ wurde perfekt umgesetzt. Erneut wurden die vielen unterschiedlichen Facetten zu einem großen generationenübergreifenden Puzzle zusammengefügt. Der Heimattag 2026 war ein ganz besonderer Meilenstein mit vielen großen und kleineren Veranstaltungen, ein Heimattag, bei dem jeder „seinen“ Programmpunkt finden konnte. Mit rund 20.000 Besuchern kam unsere Partnerstadt Dinkelsbühl erneut fast an ihre Kapazitätsgrenzen.

Der große Tanzgruppenaufmarsch vor der Schranne. Foto: Volker Plattner Höhepunkt des Heimattages ist und bleibt der Trachtenzug am Pfingstsonntag, an dem sich 116 Gruppen beteiligten. Über 3.200 Trachtenträger, Jung und Alt, Groß und Klein, zeigten bei herrlichem Pfingstwetter unter dem Applaus der Zuschauer ihre prächtigen Trachten. Mit besonderer Freude stellen wir fest, dass es der größte und längste Trachtenzug bei einem Heimattag war.



Neben dem Generationenübergreifenden bildet die Vielfalt ein weiteres Markenzeichen unseres Heimattags. Zu diesem Pfingstwochenende gehörten Politik, Kultur, Kirche, Tradition, besinnliche Momente, Sport, Tanz und Unterhaltung wie selbstverständlich dazu. Das Wichtigste aber sind die persönlichen Begegnungen, die den Heimattag zu einem großen Familientreffen der Siebenbürger Sachsen machen.



Ein Heimattag dieser großen Dimensionen ist jedoch nur möglich durch die mehreren hundert Helferinnen und Helfer, die eine beeindruckende Leistung erbringen. Oft im Hintergrund agierend, sieht man nicht jeden Helfer auf den ersten Blick. Allein beim Zeltplatz der Jugend waren 118 junge Helfer im Einsatz. Das Zusammenspiel der Organisatoren aus dem Heimattagausschuss mit der Verbandsspitze und den vielen helfenden Händen führt zu einem positiven Bild dieses Heimattags.



Den Mitwirkenden aus dem Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), den beiden Mitausrichtern des Heimattags 2026, spreche ich ein großes Lob für ihren Einsatz aus. Beiden Mitausrichtern gratuliere ich zudem zu ihrem 40-jährigen Jubiläum, das in diesem Jahr begangen wird. Besonders die SJD befindet sich beim Heimattag seit ihrer Gründung in einem dauernden und vielfältigen Einsatz. Der gemeinsame Aufmarsch von rund 150 meist jugendlichen Tanzpaaren vor der Schranne ist einer der emotionalen Höhepunkte des Heimattages.



In meinen Dank schließe ich die Webmaster und Mediengestalter des Verbandes, Radio Siebenbürgen und die weiteren Presseleute ein, die vielen Einzelakteure und Teams bei allen Programmpunkten, ebenso die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes, die vielen aktiven Bundesvorstandsmitglieder, den Heimattagausschuss und nicht zuletzt die vielen Besucher, ohne die ein solcher Heimattag gar nicht stattfinden könnte. Ein herzlicher Dank geht an all unsere Unterstützer und Sponsoren. Meinen ganz besonderen Dank richte ich an die Stadt Dinkelsbühl, die für unsere Anliegen und Wünsche immer ein offenes Ohr hat und der wir für ihre Gastfreundschaft danken. Es war ein rundum gelungenes und erfolgreiches Pfingstwochenende, an dem wir alle teilhaben durften.



Ich darf Sie jetzt schon zum 77. Heimattag zu Pfingsten 2027 einladen. Bis dahin wünsche ich unserer Gemeinschaft ein vielfältiges, reiches und generationenübergreifendes Gemeinschaftsleben auf allen Ebenen unseres Verbandes. Höhepunkt des Heimattages ist und bleibt der Trachtenzug am Pfingstsonntag, an dem sich 116 Gruppen beteiligten. Über 3.200 Trachtenträger, Jung und Alt, Groß und Klein, zeigten bei herrlichem Pfingstwetter unter dem Applaus der Zuschauer ihre prächtigen Trachten. Mit besonderer Freude stellen wir fest, dass es der größte und längste Trachtenzug bei einem Heimattag war.Neben dem Generationenübergreifenden bildet die Vielfalt ein weiteres Markenzeichen unseres Heimattags. Zu diesem Pfingstwochenende gehörten Politik, Kultur, Kirche, Tradition, besinnliche Momente, Sport, Tanz und Unterhaltung wie selbstverständlich dazu. Das Wichtigste aber sind die persönlichen Begegnungen, die den Heimattag zu einem großen Familientreffen der Siebenbürger Sachsen machen.Ein Heimattag dieser großen Dimensionen ist jedoch nur möglich durch die mehreren hundert Helferinnen und Helfer, die eine beeindruckende Leistung erbringen. Oft im Hintergrund agierend, sieht man nicht jeden Helfer auf den ersten Blick. Allein beim Zeltplatz der Jugend waren 118 junge Helfer im Einsatz. Das Zusammenspiel der Organisatoren aus dem Heimattagausschuss mit der Verbandsspitze und den vielen helfenden Händen führt zu einem positiven Bild dieses Heimattags.Den Mitwirkenden aus dem Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), den beiden Mitausrichtern des Heimattags 2026, spreche ich ein großes Lob für ihren Einsatz aus. Beiden Mitausrichtern gratuliere ich zudem zu ihrem 40-jährigen Jubiläum, das in diesem Jahr begangen wird. Besonders die SJD befindet sich beim Heimattag seit ihrer Gründung in einem dauernden und vielfältigen Einsatz. Der gemeinsame Aufmarsch von rund 150 meist jugendlichen Tanzpaaren vor der Schranne ist einer der emotionalen Höhepunkte des Heimattages.In meinen Dank schließe ich die Webmaster und Mediengestalter des Verbandes, Radio Siebenbürgen und die weiteren Presseleute ein, die vielen Einzelakteure und Teams bei allen Programmpunkten, ebenso die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes, die vielen aktiven Bundesvorstandsmitglieder, den Heimattagausschuss und nicht zuletzt die vielen Besucher, ohne die ein solcher Heimattag gar nicht stattfinden könnte. Ein herzlicher Dank geht an all unsere Unterstützer und Sponsoren. Meinen ganz besonderen Dank richte ich an die Stadt Dinkelsbühl, die für unsere Anliegen und Wünsche immer ein offenes Ohr hat und der wir für ihre Gastfreundschaft danken. Es war ein rundum gelungenes und erfolgreiches Pfingstwochenende, an dem wir alle teilhaben durften.Ich darf Sie jetzt schon zum 77. Heimattag zu Pfingsten 2027 einladen. Bis dahin wünsche ich unserer Gemeinschaft ein vielfältiges, reiches und generationenübergreifendes Gemeinschaftsleben auf allen Ebenen unseres Verbandes. Rainer Lehni, Bundesvorsitzender

Schlagwörter: Heimattag 2026, Bundesvorsitzender, Dank

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