



16. Juni 2026

Siebenbürgische Zeitung lädt zum Presseseminar nach München ein

„Mit und für die Siebenbürgische Zeitung“ heißt das Presseseminar, zu dem das Verbandsblatt und das Bundeskulturreferat vom 16.-18. Oktober 2026 in die Bundesgeschäftsstelle nach München einladen. Ein Wochenende lang können die ehrenamtlichen Pressereferenten des Verbandes und die freien Mitarbeiter der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ) Einblicke in die journalistische Arbeit erhalten, praktische Übungen machen und sich mit Gleichgesinnten austauschen.

Detlef Schullers Ausführungen zur Entstehung einer Zeitungsseite sorgten bereits beim Tag der offenen Tür des Verbandes im September 2025 für großes Interesse. Foto: Christian Schoger In diesem Jahr werden die Seminarteilnehmer der SbZ-Redaktion allein schon räumlich äußerst nahekommen. Natürlich werden sie aber auch die Mitarbeitenden und deren Arbeitsfelder besser kennenlernen: Chefredakteur Siegbert Bruss referiert über die vielfältigen aktuellen Herausforderungen der SbZ und die sich daraus ergebenden Aufgaben für das Zeitungsteam. Der Vortrag wird ergänzt durch eine Führung durch die Geschäftsstelle. Der Beitrag des stellvertretenden Chefredakteurs Christian Schoger rückt den Fokus auf das Porträt. Vermittelt werden praxisbezogene Empfehlungen für die Vorarbeit und Durchführung von Personeninterviews im Hinblick auf eine Veröffentlichung in der Siebenbürgischen Zeitung. Anzeigenleiterin und SbZ-Redakteurin Doris Roth erklärt, wie eingesandte Artikel in der Redaktion bearbeitet werden, und gibt anhand von Texten, die die Teilnehmenden selbst mitbringen, praktische (Schreib-)Tipps. Detlef Schuller, SbZ-Bildredakteur und Mitarbeiter der Anzeigenabteilung, zeigt die Erstellung einer Zeitungsseite – Schritt für Schritt von der Bildbearbeitung bis zur Layoutgestaltung.



Aus Siebenbürgen wird Elise Wilk zu Gast sein, sie ist Leiterin der Lokalredaktion der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) in Kronstadt sowie deren Wochenbeilage Karpatenrundschau. In ihrem Vortrag spricht sie über den Alltag in der Redaktion, über die deutsche Presselandschaft in Rumänien, über die wichtigsten Themen, die in der Zeitung angesprochen werden, aber auch über die Gemeinsamkeiten zwischen Theater und Journalismus. Gunther Krauss, einer der Webmaster von www.siebenbuerger.de, stellt die Frage, wie man SbZ-Artikel für die Online-Ausgabe „aufpeppen“ kann. Er zeigt auf, welche Informationen und Recherche-Möglichkeiten die Webseite bietet und wie man die Reichweite der Artikel erhöhen kann.



Manuel Krafft, stellvertretender Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), begleitet seit Jahren zahlreiche Verbandsveranstaltungen mit seiner Kamera. In einem Kamera-Workshop vermittelt er sowohl theoretisch als auch praktisch, wie die Pressereferenten die Veranstaltungen fotografisch besser dokumentieren können. Gruppenfotos, Belichtung und Bildkomposition sind nur drei mögliche Schlagworte, die hier zu nennen wären.



Pressereferenten und HOG-Blattmacher bitten wir, sich bis zum 14. September mit dem untenstehenden Formular anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 22 Personen beschränkt, der zu entrichtende Eigenbeitrag beträgt 30 Euro. Dank einer Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums sind die Unterkunft im Doppelzimmer und die Verpflegung kostenfrei, Reisekosten werden erstattet (DB 2. Klasse oder 0,25 Euro pro Kilometer im Pkw). Einzelzimmerzuschlag: 40 Euro pro Nacht. Bei Fragen steht Ihnen Bundeskulturreferentin Dagmar Seck zur Verfügung: (089) 23 66 09-24, kulturreferat [ät] siebenbuerger.de. In diesem Jahr werden die Seminarteilnehmer der SbZ-Redaktion allein schon räumlich äußerst nahekommen. Natürlich werden sie aber auch die Mitarbeitenden und deren Arbeitsfelder besser kennenlernen: Chefredakteur Siegbert Bruss referiert über die vielfältigen aktuellen Herausforderungen der SbZ und die sich daraus ergebenden Aufgaben für das Zeitungsteam. Der Vortrag wird ergänzt durch eine Führung durch die Geschäftsstelle. Der Beitrag des stellvertretenden Chefredakteurs Christian Schoger rückt den Fokus auf das Porträt. Vermittelt werden praxisbezogene Empfehlungen für die Vorarbeit und Durchführung von Personeninterviews im Hinblick auf eine Veröffentlichung in der Siebenbürgischen Zeitung. Anzeigenleiterin und SbZ-Redakteurin Doris Roth erklärt, wie eingesandte Artikel in der Redaktion bearbeitet werden, und gibt anhand von Texten, die die Teilnehmenden selbst mitbringen, praktische (Schreib-)Tipps. Detlef Schuller, SbZ-Bildredakteur und Mitarbeiter der Anzeigenabteilung, zeigt die Erstellung einer Zeitungsseite – Schritt für Schritt von der Bildbearbeitung bis zur Layoutgestaltung.Aus Siebenbürgen wird Elise Wilk zu Gast sein, sie ist Leiterin der Lokalredaktion der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) in Kronstadt sowie deren Wochenbeilage Karpatenrundschau. In ihrem Vortrag spricht sie über den Alltag in der Redaktion, über die deutsche Presselandschaft in Rumänien, über die wichtigsten Themen, die in der Zeitung angesprochen werden, aber auch über die Gemeinsamkeiten zwischen Theater und Journalismus. Gunther Krauss, einer der Webmaster von www.siebenbuerger.de, stellt die Frage, wie man SbZ-Artikel für die Online-Ausgabe „aufpeppen“ kann. Er zeigt auf, welche Informationen und Recherche-Möglichkeiten die Webseite bietet und wie man die Reichweite der Artikel erhöhen kann.Manuel Krafft, stellvertretender Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), begleitet seit Jahren zahlreiche Verbandsveranstaltungen mit seiner Kamera. In einem Kamera-Workshop vermittelt er sowohl theoretisch als auch praktisch, wie die Pressereferenten die Veranstaltungen fotografisch besser dokumentieren können. Gruppenfotos, Belichtung und Bildkomposition sind nur drei mögliche Schlagworte, die hier zu nennen wären.Pressereferenten und HOG-Blattmacher bitten wir, sich bis zum 14. September mit dem untenstehenden Formular anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 22 Personen beschränkt, der zu entrichtende Eigenbeitrag beträgt 30 Euro. Dank einer Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums sind die Unterkunft im Doppelzimmer und die Verpflegung kostenfrei, Reisekosten werden erstattet (DB 2. Klasse oder 0,25 Euro pro Kilometer im Pkw). Einzelzimmerzuschlag: 40 Euro pro Nacht. Bei Fragen steht Ihnen Bundeskulturreferentin Dagmar Seck zur Verfügung: (089) 23 66 09-24, kulturreferat [ät] siebenbuerger.de. Dagmar Seck Anmeldung Pressereferentenseminar

16.-18. Oktober 2026, München



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Ich bin mit der Unterbringung in einem Doppelzimmer einverstanden

ja nein







Schlagwörter: Presseseminar, Siebenbürgische Zeitung, Bundeskulturreferat

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