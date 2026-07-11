11. Juli 2026
75 Jahre Siebenbürgische Zeitung lückenlos dokumentiert/Online-Archiv auf Siebenbuerger.de wurde ergänzt
Stalins Tod, Volksaufstand in der DDR, Inkrafttreten des Bundesvertriebenengesetzes – drei wichtige Momente der Geschichte, die man im Online-Archiv der Siebenbürgischen Zeitung bisher vergeblich gesucht hat. Hat das Organ der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen zu diesen historischen Ereignissen des Jahres 1953 wirklich einfach geschwiegen? Keineswegs! Die entsprechenden Artikel sind beim großangelegten Digitalisierungsprojekt der Siebenbürgischen Zeitung 2010 schlicht nicht erfasst worden. Nun, über 70 Jahre nach Erscheinen der entsprechenden Ausgaben, sind sie endlich auch im Online-Archiv auf Siebenbuerger.de zu finden – wie immer nur für Mitglieder mit Premiumzugang.
Passend zu ihrem 60. Geburtstag konnte die Siebenbürgische Zeitung (SbZ) im Jahr 2010 die Digitalisierung all ihrer jemals gedruckten Ausgaben ab dem Jahr 1950 feiern (siehe SbZ vom 31. März 2010, Seite 4, siehe auch SbZ Online vom 29. März 2010, www.siebenbuerger.de/go/1009U). All ihrer Ausgaben? Nein, denn Anfang der 1950er Jahre hat der Rat der Südostdeutschen – dem auch unsere Landsmannschaft angehörte – beschlossen, monatlich eine Zeitung mit dem Titel Südost-Echo herauszugeben. Parallel dazu gab es gesonderte Ausgaben für die Donauschwaben, die Siebenbürger Sachsen, die Buchenland- und die Ungarndeutschen, die sowohl gemeinsames Material als auch jeweils eigene Berichte enthielten. Die Ausgabe der Siebenbürger Sachsen lag dem Verband bei der Digitalisierung vor 16 Jahren aber leider nicht vollständig vor, mehrere Exemplare der Jahre 1953 bis 1955 fehlten.
Dank der freundlichen Unterstützung der Siebenbürgischen Bibliothek in Gundelsheim konnten die entsprechenden Ausgaben des Südost-Echo zusammen mit einzelnen fehlenden Seiten anderer Jahrgänge vor Kurzem gescannt und mit OCR-Technik bearbeitet werden, so dass nun auch in diesen Scans die Volltextsuche möglich ist. Webmaster Gunther Krauss hat dankenswerterweise einige Skripte auf der Webseite aktualisiert, mehrere Korrekturen vorgenommen und dann alles im Archiv hochgeladen.
Wer als Premium-Mitglied eingeloggt ist, kann direkt auf www.siebenbuerger.de/zeitung/pdfarchiv herumstöbern und nachlesen, welche Themen Mitte der 1950er Jahre im Fokus standen. Was im Vergleich zu heute sofort auffällt, sind die vielen Beiträge aus und über Österreich, Kanada und die USA. Auch nehmen die anderen Landsmannschaften verständlicherweise viel mehr Raum ein, während das Verbandsleben deutlich kürzer ist. Wie soll es auch anders sein, die große Masse der Sachsen lebte damals ja noch in Siebenbürgen.
Mit dem „Ruf der Jugend“ wird am 1. Oktober 1955 dann eine neue Rubrik eingeführt, die sich an den zumeist in Deutschland geborenen und/oder aufgewachsenen Nachwuchs wendet. Die erste Sonderseite berichtet von 200 Jugendlichen, die an den fünf Sommerlagern des Hilfskomitees teilnahmen und „nicht nur Erholung fanden und siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft erlebten, von der Heimat der Väter hörten und sich ihrer Verantwortung vor der größeren Gemeinschaft aller Deutschen dabei bewusst wurden, sondern auch von der Kraft des Lebens aus dem Evangelium etwas spürten und mit nachhause nahmen“. Es ist spannend zu sehen, wie anders (nicht nur) der Duktus der Jugendseite vor 71 Jahren war …
Das Online-Archiv umfasst über 28.000 Zeitungsseiten als einzelne PDF-Dateien und deckt 77 Jahre sowie 1508 Ausgaben (inklusive Beilagen und Sonderausgaben) ab. Durchschnittlich sind das knapp 20 Seiten pro Ausgabe. Wenn Sie diese Zeilen aber in der gedruckten Ausgabe lesen, sind die Zahlen schon wieder ein kleines bisschen höher geworden.
Leider ist nicht auszuschließen, dass es noch einzelne Lücken oder Fehler im Online-Archiv gibt. Falls Sie welche finden, melden Sie das bitte dem Bundeskulturreferat: kulturreferat[ät]siebenbuerger.de. Gerne versuchen wir, auch noch die letzten Lücken zu stopfen.
Dank der freundlichen Unterstützung der Siebenbürgischen Bibliothek in Gundelsheim konnten die entsprechenden Ausgaben des Südost-Echo zusammen mit einzelnen fehlenden Seiten anderer Jahrgänge vor Kurzem gescannt und mit OCR-Technik bearbeitet werden, so dass nun auch in diesen Scans die Volltextsuche möglich ist. Webmaster Gunther Krauss hat dankenswerterweise einige Skripte auf der Webseite aktualisiert, mehrere Korrekturen vorgenommen und dann alles im Archiv hochgeladen.
Wer als Premium-Mitglied eingeloggt ist, kann direkt auf www.siebenbuerger.de/zeitung/pdfarchiv herumstöbern und nachlesen, welche Themen Mitte der 1950er Jahre im Fokus standen. Was im Vergleich zu heute sofort auffällt, sind die vielen Beiträge aus und über Österreich, Kanada und die USA. Auch nehmen die anderen Landsmannschaften verständlicherweise viel mehr Raum ein, während das Verbandsleben deutlich kürzer ist. Wie soll es auch anders sein, die große Masse der Sachsen lebte damals ja noch in Siebenbürgen.
Mit dem „Ruf der Jugend“ wird am 1. Oktober 1955 dann eine neue Rubrik eingeführt, die sich an den zumeist in Deutschland geborenen und/oder aufgewachsenen Nachwuchs wendet. Die erste Sonderseite berichtet von 200 Jugendlichen, die an den fünf Sommerlagern des Hilfskomitees teilnahmen und „nicht nur Erholung fanden und siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft erlebten, von der Heimat der Väter hörten und sich ihrer Verantwortung vor der größeren Gemeinschaft aller Deutschen dabei bewusst wurden, sondern auch von der Kraft des Lebens aus dem Evangelium etwas spürten und mit nachhause nahmen“. Es ist spannend zu sehen, wie anders (nicht nur) der Duktus der Jugendseite vor 71 Jahren war …
Das Online-Archiv umfasst über 28.000 Zeitungsseiten als einzelne PDF-Dateien und deckt 77 Jahre sowie 1508 Ausgaben (inklusive Beilagen und Sonderausgaben) ab. Durchschnittlich sind das knapp 20 Seiten pro Ausgabe. Wenn Sie diese Zeilen aber in der gedruckten Ausgabe lesen, sind die Zahlen schon wieder ein kleines bisschen höher geworden.
Leider ist nicht auszuschließen, dass es noch einzelne Lücken oder Fehler im Online-Archiv gibt. Falls Sie welche finden, melden Sie das bitte dem Bundeskulturreferat: kulturreferat[ät]siebenbuerger.de. Gerne versuchen wir, auch noch die letzten Lücken zu stopfen.
Dagmar Seck
Schlagwörter: Siebenbürgische Zeitung, Siebenbuerger.de, Online-Archiv
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