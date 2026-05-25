



25. Mai 2026

Aktuelle Liste der Gästehäuser in Siebenbürgen

In der Kirchenburgenlandschaft hat sich in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Übernachtungsmöglichkeiten entwickelt, die von den Kirchengemeinden, deutschen Foren sowie deren Freunden und Partnern verantwortet werden. Geboten werden einfache Gästezimmer in Pfarrhäusern bis hin zu professionell geführten Gastbetrieben. Die hier aufgelisteten Gästehäuser finden Sie auch in der Online-Datenbank unter www.siebenbuerger.de/go/875U . (Stand: Mai 2026)

83 Kirchen der Siebenbürger Sachsen fotografierte Rudolf Girst im Juni 2022, die Drohnenaufnahme zeigt die Kirchenburg Honigberg im Burzenland. Agnetheln (Agnita) – Das Predigerhaus (Strada Nouă 16) wurde 2015 zum Gästehaus ausgebaut. Es umfasst 7 schöne große Zimmer: zwei mit eigenem Bad, die restlichen fünf mit zwei Gemeinschaftsbädern. Weitere Informationen und Buchung per E-Mail: agnethelnpfarramt [ät] gmail.com.



Almen (Alma Vii) – Im Gästehaus Nr. 103 gibt es ein kleines Appartement (DZ, Bad), ein großes Appartement (zwei DZ, zwei Bäder) sowie Küche und Hof mit Terrasse. Im zweiten Gästehaus Nr. 104 gibt es ein kleines Appartement (DZ, Bad) und ein großes Appartement (zwei DZ, Bad) sowie eine große Küche und Hof mit Terrasse. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos unter



Bekokten (Bărcuţ) im Oberen Harbachtal liegt zwischen Fogarasch (24 km), Agnetheln (44 km) und Schäßburg (37 km). Die Kinderuni umfasst Pfarrhaus (40 Betten), ehemalige Schule (21), Neues Haus (16) und steht für Kinder- und Jugendgruppen sowie Einzelgäste bereit. Die Kantine im Kultursaal kann bis zu 250 Personen verköstigen. Der Ort ist vor allem für die Sommerfreizeitprogramme Kinderspielstadt, Kinderuni, Elektronikkurs und Zirkusfreizeit bekannt. Auf Anfrage bietet die Kinderuni auch individuelle Freizeitprogramme für Kinder und Familien (Kindermuseum, Elektronikworkshop, Versuche zu Chemie und Physik u.a.). Eine Kinderseilbahn und ein Kletternetz befinden sich im Pfarrgarten. Erlebnisreich ist der Audiowanderweg zwischen Seligstadt und Bekokten (Audiodateien unter http://audio wanderweg.seligstadt.ro). Auskunft und Buchung: Pfarramt Fogarasch, Telefon: (0040-268) 211994, E-Mail: klein.johannes [ät] ulbsibiu.ro, vor Ort: Cornelia Tache, Telefon: (0040-721) 130540, Infos:



Birthälm (Biertan) – In diesem kulturgeschichtlichen wichtigen Ort steht das Gästehaus in der Burg offen. Es verfügt im Erdgeschoss über sechs Zimmer mit eigener Nasszelle (vier DZ, ein 3Z und ein 4Z) und in der Mansarde über vier DZ (Gesamtkapazität: 23 Personen), Speise- und Gemeinschaftsraum, Voll- oder Halbpension werden angeboten. Auskunft und Buchung im Gästehaus „Dornröschen“ (Str. George Coşbuc 25), Pfarrer Ulf Ziegler, Telefon: (0040-745) 246485, E-Mail: udfz333 [ät] gmail.com.



Ev. Jugendzentrum im Predigerhaus (Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 3) bietet als Jugendherberge 21 Betten in vier Zimmern, Bad und Küche. Im alten Weinkeller des Predigerhauses ist traditionelle Küche möglich. Gäste können die Küche zur Selbstversorgung oder die Gastronomie des Ortes nutzen. Der Gemeinderaum ist für Tagungen mit bis zu 50 Teilnehmern geeignet. Buchung wie unter „Gästehaus“.



Im Pfarrhaus wurden neben dem Bischofsappartement drei Gästezimmer (neun Plätze) und drei Nasszellen eingerichtet. Der Pfarrhaussaal eignet sich für Seminare. Auskunft und Buchung wie unter „Gästehaus“.



Das Gästehaus der Mihai Eminescu Stiftung (Str. N. Bălcescu Nr. 2) befindet sich gegenüber der Kirchenburg und verfügt über vier DZ, drei Badezimmer, Aufenthaltsraum, Küche, Terrasse, Parkplatz im Hof. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos unter



Bistritz (Bistriţa) bietet im zentral gelegenen Stadtpfarramt vier renovierte Gästezimmer mit Bad, teilweise mit Kochnischen, W-LAN, Parken im Pfarrhof. Anmeldung bei Ana Lungu, Gemeindeamt, Piaţa Centrală 13, E-Mail: kirchengemeinde.bistritz [ät] yahoo. de, Telefon: (0040-263) 214679, wochentags 8.00-15.00 Uhr.



Die Mansarde des Deutschen Forums bietet in zentraler Lage 15 Betten in vier Zimmern, je eines mit 2, 3, 4 und 6 Betten, jeweils mit Fernseher. Parken im Innenhof, Terrasse eignet sich auch zum Grillen, die Küche steht zur freien Verfügung. Anschrift: Forum, B-dul Republicii 43, 20053 Bistrița, Telefon: (0040-363) 104148 oder (0040-744) 844703, E-Mail: germanforumbistrita [ät] yahoo.de.



Brenndorf (Bod) – Das Burzenland kann man bei einem Aufenthalt im ehemaligen Pfarrhaus erkunden. Es bietet vier Gästezimmer (mit Nasszelle), Küche, Aufenthaltsraum, Kinderspielplatz, Lagerfeuerplatz im Hof. Auskunft und Buchung bei Manfred Copony, Str. Tudor Vladimirescu 135, Telefon: (0040-721) 982431 E-Mail: copony.manfred [ät] yahoo.com.



Botsch (Batoș) liegt im Reener Ländchen, 14 km. nördlich von Sächsisch-Regen. Die Gästewohnung im hinteren Teil des Pfarrhauses bietet 4 Schlafplätze (je zwei Einzelbetten in zwei Zimmern), Aufenthaltsraum mit Einbauküche und Badezimmer mit Nasszelle und WC. Im Pfarrhof können Zelte aufgestellt und Autos geparkt werden. Reservierung im Reener Pfarramt, Telefon: (0040-265) 511025, E-Mail: pfarramt.reen [ät] gmail.com.



Broos (Orăștie) – Ein Gästezimmer im zentral gelegenen Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde (Str. Nicolae Bălcescu 15) für zwei Personen, mit Wohn-/Schlafzimmer, Küche und Bad stehen zur Verfügung. Auskunft und Buchung im Pfarramt Broos Telefon: (0040-254) 241961, Emanuel Bejenaru (rum., engl.) Telefon: (0040-756) 241363, und Paul Socol (dt.), Telefon: (0040-787) 856885, E-Mail: broos [ät] evang.ro.



Bukarest (București) – Im Pfarrhaus, Str. Luterană nr. 2, steht ein Appartement (2 Zimmer, Küche, Bad) Gästen von nah und fern zur Verfügung. Es ist zentral gelegen und bietet Sicherheit und Komfort. Auskunft und Buchung im Stadtpfarramt Bukarest: Telefon: (0040-213) 133165, (0040-722) 277498, E-Mail: office [ät] evkb.ro.



Deutsch-Kreuz (Criţ), 20 km von Reps entfernt, in der Begegnungsstätte „Casa Kraus“, Hausnr. 25, erwarten Sie neun Doppelzimmer (gehobener Standard), ein Restaurant und ein Konferenzzentrum für Gruppen bis zu 50 Personen. Zahlreiche Freizeitaktivitäten werden angeboten: Radtouren, Reiten, Wandern, Trüffeljagd, Städtetouren, Kirchenburgen, Schlösser u.a. Deutschsprachige Betreuung vor Ort, auch englisch, italienisch, spanisch. Anmeldung E-Mail: rezervari [ät] casa-kraus.ro, Telefon: (0040-743) 255553, Internet:



Casa Schmidt (Nummer 113) besteht aus neun Doppelzimmern in zwei Gebäuden, großer Innenhof. Ein familien- und gruppenfreundliches Gasthaus! Anmeldung siehe „Casa Kraus“.



Das Gästehaus Nr. 217 verfügt über ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer, Bad, Küche, Terrasse, Backstube und einen großzügigen Hof und kleinen Baumgarten, idealer Platz zum Spielen für Kinder. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos:



Deutsch-Tekes (Ticușu Vechi) liegt etwa in der Mitte zwischen Schäßburg, Hermannstadt und Kronstadt (jeweils 80 km entfernt). In einem neuen Gebäude (2005) neben dem 160 Jahre alten Pfarrhaus wurde ein Appartement mit zwei Zimmern zu je zwei Betten und Empore (ideal als Schlafplatz für Kinder), Küche zur Selbstversorgung, Bad mit Dusche/WC, Satellit-TV/Radio eingerichtet. Zudem ist ein Zimmer mit Doppelbett und TV vorhanden. Die herrliche Landschaft, die Mischung aus Moderne (W-LAN, TV) und Tradition laden zu erholsamem Urlaub ein. Anmeldung bei Lydia Zapf, Pfarrhaus, Nr. 206, Ticușu Vechi, E-Mail: lydiazapf [ät] yahoo.de, eddiherb [ät] yahoo.de, Telefon: (0040-268) 285833, (0040-742) 062849, (0176) 96724388, (0176) 96318760. Es wird ein Nachfolger für Familie Zapf gesucht, und zwar für Pfarrhaus und Gästehaus. Kontaktaufnahme gerne unter (0176) 96724388, (0176) 96318760.



Deutsch-Weißkirch (Viscri), 8 km von Bodendorf (Buneşti) entfernt, das an der E 60 zwischen Schäßburg und Reps liegt. Das Gästehaus Nr. 63 besteht aus zwei Gebäuden, auf beiden Seiten des Innenhofs gelegen, in denen je ein Doppelzimmer mit sächsischem Bett und ein Badezimmer zur Verfügung stehen. Es gibt eine kleine Terrasse und eine Küche. Im Haus Nr. 129 gibt es ein Doppelzimmer, ein Einzelzimmer, Bad und Küche. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos unter



Eibesdorf (Ighișul Nou) liegt in einem Seitental der Großen Kokel. Das Pfarrhaus bietet 28 Betten in 6 Zimmern, zwei Gemeinschaftsräume, Küche, drei Bäder mit Dusche und WC, Pkw-Abstellplatz, Fußballplatz, Schaukeln und eine gemütliche Gartenecke. Auskunft und Buchung bei Cristi Buhazi, E-Mail: cristianbuhazi [ät] yahoo.ro, Telefon: (0040-767) 279717, (0040-730) 651820.



Felsendorf (Florești) zwischen Mediasch und Schäßburg ist aus Lasseln in südlicher Richtung erreichbar. Das Gästehaus Nr. 79 der Mihai Eminescu Stiftung verfügt über ein Doppelzimmer, Wohnzimmer mit Couch, Koch­nische, Bad, Hof mit Terrasse, Scheune und Garten. Auskunft und Buchung: Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos:



Fogarasch (Făgăraș) – Das Pfarramt Fogarasch unterhält zwei Unterkunftsmöglichkeiten: Eine Gästewohnung mit zwei Zimmern, Küche, Vorraum und gemeinsamem Bad sowie ein Appartement mit Zimmer, Küche und Bad stehen gegenüber der Kirche (Str. Libertăţii Nr. 7) zur VerfügungAuskunft und Buchung: Pfarramt Fogarasch Telefon: (0040-268) 211994, E-Mail: klein.johannes [ät] ulbsibiu.ro.



Frauendorf (Axente Sever) – Auf dem Weg von Hermannstadt nach Mediasch stolpert man förmlich über die Kirchenburg. In den alten Kornkammern wurden neben dem Kirchenburgenmuseum auch vier Appartements mit je zwei Zimmern und vier Betten sowie Bad mit Dusche/WC eingerichtet. Auskunft und Buchung bei Ladislau Ciocan, Telefon: (0040-749) 680770, E-Mail: ladislau.ciocan [ät] turistintransilvania.com.



Großau (Cristian) – 6 km vom Flughafen Hermannstadt entfernt, bietet die Kirchengemeinde in der Kirchenburg und im renovierten Pfarrhaus 5 Doppelzimmer, 1 Fünfbettzimmer und 1 Großschlafraum mit 12 Betten sowie Küche und Duschen/Bad mit Toiletten. Parkplatz im Hof und eine gut ausgestattete freistehende „Sommerküche“, auch für Wohnmobile. Pfarrscheune eignet sich für Hochzeiten, Familien- und Klassentreffen (bis 250 Personen). Pfarrgarten und Speck­turm bieten viel Platz für Ereignisse. Auskunft und Buchung im Pfarrhaus Großau, Telefon: (0040-269) 579350, Pfarramt Neppendorf, Telefon: (0040-269) 228865, E-Mail: gemeindeneppendorf [ät] gmail.com.



Die Pension Kaspar (XI Gasse, Nr. 20) bietet Übernachtung und Frühstück, 4 EZ, 7 DZ sowie zwei Appartements zu je 2 Zimmern und ist gut geeignet für Familien. Alle Zimmer mit eigenem Bad. Schöner, gemeinsamer Frühstücksraum, Parkplatz im Hof. Auskunft und Buchung bei Kaspar, Telefon: (0049-7131) 380239.



Hammersdorf (Gușteriţa) – Im Pfarrhof steht das „Acknerhäuschen“, eine gut eingerichtete Gästewohnung, für 2-4 Personen. Mit dem Fahrrad sind es 15 Minuten bis auf den Großen Ring in Hermannstadt, unmittelbar neben dem Haus hält der Stadtbus Nr. 10 (Staţia Smărdan). In diesem Häuschen soll Pfr. Johann Michael Ackner, bekannt für seine archäologischen und geologischen Forschungen, seine Sammlungen aufbewahrt haben, die heute zum Bestand des Naturhistorischen Museums gehören. Gerne empfängt Sie unser Küster Radu Dumitrescu, Telefon: (0040-786) 622017 (rumänisch, englisch), Anmeldung von Montag – Freitag, 8-15 Uhr rumänischer Zeit, auch bei Anca Budái (deutsch, ­rumänisch), Telefon: (0040-269) 213141, E-Mail: gast [ät] evang.ro.



Stellplatz für Wohnmobile in der Hammersdorfer Kirchenburg, Str. Degeratului 1, 550271 Sibiu-Guşteriţa, nur 3 km von der Altstadt Hermannstadts entfernt, wird von der Evangelischen Kirchengemeinde Hermannstadt betrieben, Anmeldung bei Anca Budái, Telefon: (0040-269) 213141, oder vor Ort bei Küster Radu Dumitrecu (engl., rum.), Telefon: (0040-786) 622017.



Hamruden (Homorod) liegt im Haferland, bei Reps, und beherbergt eine Kirchenburg mit einzigartigem 5-Eck-Speckturm sowie den ältesten sichtbaren Fresken Siebenbürgens. Übernachten kann man im Pfarrhaus in drei DZ, einem 3-Bett- und einem 5-Bett-Zimmer. Neben zwei Duschen und WCs gibt es eine große gemeinsame Küche sowie Aufenthaltsraum. W-LAN ist kostenlos. Schöner Blick ins Alt-Tal, Ort der interkulturellen Begegnung. Fahrradverleih möglich. Auskunft und Buchung bei Wieland Weiss (Augsburg), Telefon/WhatsApp: (0049-171) 5351040, E-Mail: wielandweiss [ät] icloud.com, oder Familie Marton (Hamruden), Telefon/WhatsApp: (0040-738) 542604.



Hermannstadt (Sibiu) – Im Bischofshaus auf dem Großen Ring (Str. General Magheru 4) im 2. Stock stehen ein Apartment mit Küche und Doppelbett und ein Zweibettzimmer als Gästezimmer zur Verfügung. Frühstück, Mittag- und Abendessen können in der Schulzeit montags bis freitags in der Mensa nach Anmeldung eingenommen werden. Auskunft und Buchung bei Frau Felicia Ionusiu, Telefon: (0040-735) 160530, wochentags von 7-15 Uhr, E-Mail: gastbischofshaus [ät] evang.ro.



Die im Erdgeschoss liegenden Gästezimmer (3 Zimmer, 1 Apartment) sind vertraglich der Firma ,,Kultours“ überlassen. Kontakt unter E-Mail: filekhouse [ät] gmail.com und Telefon: (0040-723) 666444.



Im Stadtpfarrhaus, Huetplatz Nr. 1, zwischen Lügenbrücke und Sagstiege, bietet die ev. Kirchengemeinde einfache Gästezimmer an: zwei DZ, zwei Dreibettzimmer und ein Vierbettzimmer, jeweils mit eigener Nasszelle. Eine eingerichtete Küche, kein Fernseher, dafür aber Internet (WLAN) stehen allen Gästen zur Verfügung. Im roten Haus vermieten wir im Sommer auch die zwei Zimmer der Studenten-WG, die sich Küche und Bad teilen. Gerne empfängt Sie unser Küster Cristian Grecu, Telefon: (0040-727) 819642, deutsch, rum., engl. Anmeldung von Montag – Freitag, 8-15 Uhr, auch bei Anca Budái (deutsch, rumänisch), Telefon: (0040-269) 213141, E-Mail: gast [ät] evang.ro.



Das landeskirchliche Schülerwohnheim „Dr. Ernst Weisenfeld“ in Hermannstadt, bekannt auch als das „Haus mit den Karyathiden“, mit seiner barocken Fassade, steht in den Ferienmonaten Juli und August auch als Gästehaus Interessenten zur Verfügung. In den 13 bis 16 Wohnräumen können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen mit bis zu 48 Teilnehmenden anmelden. Zu den Mahlzeiten lassen sich die gut ausgestattete Küche und der Speiseraum nutzen – oder alternativ: mittags die Kantine im Bischofspalais, und auf Anfrage das Frühstück. Die Unterkunft ist einfach, dafür preisgünstig und mitten im Herzen der Altstadt gelegen. Drei Zimmer mit sieben Betten haben solides Pensions- bzw. Herbergsniveau. Weitere Informationen und Kontakt unter der E-Mail-Adresse fleischergasse13 [ät] yahoo.com, Telefon: (0040-721) 336668.



Republique 4* findet man in einer ruhigen Gasse, neben dem deutschen Konsulat, nahe des Zentrums (Lucian Blaga 13). Die Unterkunft besteht aus 12 Zimmern, der Innenhof bietet Parkplatz. Auskunft und Buchung unter Telefon: (0040-369) 437782, E-Mail: hotel [ät] republique.ro. Zusatzinformationen unter



Die Pension Kleines Hotel 3* (Huetplatz 13) ist im Herzen der Stadt, modern ausgestattet, sie bietet 4 Zimmer. Infos unter www.kleines.ro, Auskunft und Buchung unter Telefon: (0040-727) 999111, E-Mail: hotel [ät] kleines.ro.



Das bekannte Luxemburg Haus 3* auf dem Kleinen Ring (Piaţa Mică 16) liegt direkt an der Lügenbrücke. Im stattlichen Barockhaus stehen 7 Zimmer zur Verfügung. Infos unter www. casaluxemburg.ro. Auskunft und Buchung unter Telefon: (0040-269) 216854, E-Mail: office [ät] casaluxemburg.ro.



Im Altenheim „Carl Wolff“ gibt es 13 komfortable Zimmer. Reservierung bei Heimleiterin Ortrun Rhein, Telefon: (0040-269) 221131, Fax: (0040-269) 223680, E-Mail: carlwolff [ät] carlwolff.ro, Internet:



Hetzeldorf (Aţel) – etwa 14 km von Mediasch entfernt. Das renovierte ehemalige Pfarrhaus bietet komfortable Unterkunft für bis zu 15 Personen in fünf Zimmern. Zur Ausstatung gehören vier Badezimmer und zwei Küchen. In den Sommermonaten steht den Gästen zudem eine Grillzone im Innenhof zur Verfügung. Kontakt: Karl Heinz Pelger, Telefon: (0040-744) 230058, E-Mail: adinapelger [ät] yahoo.com



Holzmengen (Hosman) mit seiner bekannten Kirchenburg liegt 25 km von Hermannstadt in Richtung Agnetheln. Im Jugendbegegnungszentrum im Pfarrhaus stehen in vier Räumen 25 Plätze bereit, zudem Büro, Aufenthaltsraum, Speisesaal, Küche, Bäder und eine wunderschöne Scheune im Hof. Der große Garten eignet sich zum Zelten, für Lagerfeuer, Hochzeiten, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Der CEPIT-Verein vor Ort bietet auf Wunsch auch Verpflegung an. Buchung bei Ruth István, Telefon: (0040-769) 668634, E-Mail: jzholzmengen [ät] gmail.com. Infos: https://www.facebook.com/asociatia cepit.



Honigberg (Hărman) – Im Pfarrhaus (neben der Kirchenburg) werden vier Gästezimmer mit insgesamt 11 Betten (ein EZ, zwei 3-Z, ein 4-Z) für Selbstversorger angeboten. Eine gut ausgestattete Gemeinschafts-Wohnküche, Bäder/Nasszellen, Waschmaschine und eine große Terrasse stehen zur Verfügung. Im ehemaligen Predigerhaus (an das Pfarrhaus angrenzend) gibt es vier Gästezimmer (2/3 Betten) für Selbstversorger. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Duschbad. Das Gästehaus ist mit moderner Wohnküche (inkl. Waschmaschine) ausgestattet. Im Obstgarten des Pfarrhauses ist ein Campingplatz mit 8 großzügigen Stellplätzen eingerichtet. Zur Ausstattung gehören: 5 Nasszellen, Strom, Wasser, WLAN, Waschmaschine, Geschirrspüle, Entleerungsmöglichkeit für chem. Toiletten (Infos unter



Kirtsch (Curciu), 42 km vom Flughafen Neumarkt (Tg. Mureș) entfernt. Torturm und Burghüterhaus in der Kirchenburg wurden zu einem Ferienappartement umgebaut, das von der Stiftung Kirchenburgen verwaltet wird. 2 Zimmer mit 4 Betten auf zwei Ebenen, Essraum in schöner gotischer Kapelle, Garten, Terrasse. Reservierungen über



Kleinalisch (Seleuș), Postleitzahl 574656, gehört zur Gemeinde Rode (Zagăr) und liegt in einem Seitental der Kleinen Kokel. Nach Neumarkt am Mieresch 37, nach Mediasch 39, nach Schäßburg 33 km. Wir bieten einen Aufenthalt für bis zu 6 Personen in renovierten sächsischen Bauernhäusern und deren Gärten. Im Pfarrhaus stehen 4 Doppelzimmer, eine gemeinsame Küche und ein großer Hof auch für Gruppen zur Verfügung. Kontakt: Rolf Schuster, E-Mail: post [ät] klein-alisch.eu, Telefon: (0040-770) 478813. Weitere Informationen bei



Kleinschelken (Şeica Mică) – Das renovierte Gästehaus im Pfarrhaus bietet zehn Doppelzimmer. Neue Pension seit vorigem Jahr mit 12 DZ und Restaurant. Kontakt unter Telefon: (0040-774) 092515, E-Mail: udraser [ät] sndeco.ro.



Kleinschenk (Cincșor) liegt je circa 70 km von Kronstadt und Hermannstadt entfernt, Abzweigung von Voila in Richtung Agnetheln (2 km). Die Gästehäuser in der ehemaligen Ev. Schule (Fritz-Balthes-Bau, 1910), im früheren Pfarrhof und in drei ehemals sächsischen Bauernhäusern verfügen über 17 hochwertige, große Doppelzimmer und 6 Appartements. Alle Zimmer haben eigene Bäder. In der ehemaligen Schule befinden sich Gästezimmer, das Restaurant (gehobene regionale Gourmetküche, sächsische Spezialitäten) und die Bibliothek. Im restaurierten Pfarrhaus befinden sich mehrere stilvoll eingerichtete Zimmer und zwei offene Scheunen für größere Veranstaltungen. Auch die anderen drei Häuser beherbergen Gästezimmer. Bei allen wird Frühstück serviert, auf Wunsch gibt es Voll- oder Halbpension, WLAN ist vorhanden. Reservierung: E-Mail: kulturproject [ät] gmail.com, Telefon: (0040-744) 373090. Internet:



Malmkrog (Mălâncrav) – Wer die Kirche mit den berühmten Fresken besuchen will, der kann hier auch übernachten, und zwar in den Gästehäusern der Mihai Eminescu Stiftung für je vier bis neun Personen: Hausnummer 276 (neun), 280 (sechs), 297 (sechs), 335 (fünf), 102 (vier) sowie im Apafi-Gutshaus „Kastell“ (neun). Auskunft und Buchung bei der Stiftung, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Zusatzinfos:



Großzügiges Blockhaus Malmkrog – ideal für Familien und Gruppen. Platz für bis zu 10 Personen, mit zusätzlichem Haus („Die Gaststube“) auch für Gruppen bis 16 Gäste geeignet. Vier gemütliche Schlafzimmer auf drei Etagen, zwei Wohnzimmer und zwei Badezimmer bieten viel Platz. Voll ausgestattete Küche sowie Terrasse, Balkon und Garten. WLAN, Klimaanlage und Parkplatz vorhanden. Ruhige Lage, persönliche Betreuung vor Ort auch auf Siebenbürgisch-Sächsisch – ideal für erholsame Aufenthalte. Direkte Buchung zum besten Preis und Auskunft Telefon: (0049) 176 38236929, E-Mail: tobias_ludwig1 [ät] gmx.de, Internet:



Infos über andere Quartiere bei Pfarrerin Angelika Beer im ev. Pfarramt, 557117 Mălâncrav, Nr. 86, Telefon: (0040-269) 448641, (0040-773) 728208, E-Mail: malmkrog [ät] evang.ro.



Mediasch (Mediaș) – Das Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde ist im Jahr 2011 als Treffpunkt von Gemeindegruppen, Zentrum für Kinder- und Jugendbegegnungen sowie Gästehaus gebaut worden. Im Stockwerk stehen vier DZ und drei 3Z, jeweils mit Bad, zur Verfügung. In der Mansarde befinden sich zwei größere Zimmer mit Bad. Insgesamt stehen 27 Betten zur Verfügung. Im Erdgeschoss kann der große Saal samt Küche reserviert werden. Auskunft und Buchung im Pfarramt: Telefon: (0040-269) 841962, E-Mail: kastellmediasch [ät] yahoo.de. Zusatzinfos unter



Im Schullerhaus gibt es Unterkunft für 14 Personen in EZ, DZ und 3Z mit Bad, Frühstücksraum und Terrasse. In allen Zimmern gibt es Fernseher und Internetanschluss. Parkplätze befinden sich im Innenhof. Auskunft und Buchung bei Sorana Metes, Telefon: (0040-269) 831347, (0040-773) 375402, E-Mail: fdgrmedias [ät] gmail.com.



Seit 2017 gibt es am Großen Marktplatz, Hausnummer 16, das Ferdinand Haus für bis zu 24 Personen. Im Haus sind 4 Apartments mit Küche und 6 Zimmer, alle mit Badezimmer, sowie ein Restaurant im Untergeschoss. Auskunft und Buchung unter contact [ät] turistintransilvania.com, Telefon: (0040-749) 680770.



Meschen (Moșna) – Im repräsentativen Dorf nahe Mediasch steht eine Herberge im Pfarrhaus zur Verfügung. Hier können 16 Personen übernachten. Zudem sind drei Bäder, Speisesaal, Aufenthaltsraum, Küche, Spielplatz, Parkplätze vorhanden. Voll- bzw. Halbpension auf Bestellung. Auskunft und Buchung bei Ladislau Ciocan, Telefon: (0040-749) 680770, E-Mail: ladislau.ciocan [ät] turistintransilvania.com.



Michelsberg (Cisnădioara) – Das landeskirchliche Gästehaus Elimheim bietet einen idealen Rahmen für Urlaub, Tagung oder Rüstzeit: 10 Zimmer, mit je eigenem Bad im traditionsreichen Hauptgebäude und 4 Zimmer im Neubau, jeweils mit Nasszelle. Ein gut ausgestatteter Raum, mit einem herrlichen Blick auf die Karpaten, bietet ein schönes Ambiente für Rüstzeiten, Tagungen und kleinere Familienfeiern. Für Gäste verfügbar sind 8 Twin-Zimmer, 3 Zimmer mit je einem Doppelbett und Einzelbett, 1 Einzelzimmer und 2 Zimmer mit Doppelbett. Alle Zimmer werden mit Frühstück inklusive angeboten. Auskunft und Buchung: Klaus Göbbel, Telefon: (0040-746) 607260; E-Mail: elimheim [ät] yahoo.com, Website:



Mühlbach (Sebeș) – Für eine Unterkunft in der Stadt bieten sich ein Gästezimmer im Pfarrhof an, mit zwei Betten, Einbauküche und Bad, sowie ein Appartement mit zwei Betten und Klappcouch, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad. Fernseher mit deutschen Programmen und Internetanschluss sind verfügbar. Auskunft und Buchung im Stadtpfarramt, Telefon: (0049-358) 404321, E-Mail: alfred.dahinten [ät] gmail.com.



Neppendorf (Sibiu/Turnișor) – Die Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) bietet als Tagungszentrum drei voll ausgestattete Seminarräume sowie 24 Doppelzimmer mit eigenem Bad. Dazu gibt es eine funktionierende Küche. Mittag- oder Abendessen kann auch für Gruppen bestellt werden. Sehenswert sind die Neppendorfer Kirche und das darin untergebrachte Heimatmuseum. Anmeldung beim EAS-Sekretariat, Str. Livezii 55, 550042 Sibiu, Telefon: (0040-269) 219914, E-Mail: eas [ät] neppendorf.de.



Petersberg (Sânpetru) bei Kronstadt – Eine stilvolle Gästewohnung (96 qm) für bis zu 4 Selbstversorger ist in der alten Burghüterwohnung an der Südseite der Kirchenburg, im Alten Rathaus, eingerichtet. Sie umfasst ein großes Schlafzimmer mit 2 Betten; großes Esszimmer mit Tisch, Stühlen und Bettsofa; große Küche mit Kühlschrank, Besteck, Geschirr und Backofen; Bad mit Badewanne, Waschmaschine, WC, Fön. Pkw-Abstellplatz direkt vor dem Haus. Hochwertige Gastherme sichert das ganze Jahr über warmes Wasser und angenehme Temperaturen.



Ein rustikales Gästezimmer mit 2 Betten, Kleiderschrank, Kühlschrank, Tisch und Stühlen gibt es in der restaurierten Wehrbastei im ehemaligen Zwinger der Kirchenburg. Es hat keine Heizung. Fließendes kaltes Wasser mit Waschbecken und ein Plumpsklo sind etwa eine Gehminute entfernt.



Einen Wohnmobilstellplatz bietet der Alte Wassergraben in der Kirchenburg. Es gibt fließendes kaltes Wasser aus dem Brunnen, Plumpsklo, Strom, Entleermöglichkeiten.



Auskunft und Buchung im Pfarramt, Pfarrer Peter Klein, E-Mail: peter-klein [ät] posteo.de, Telefon: (0040-755) 137818.



„Mein Kleines Haus“ liegt inmitten des wunderschönen, großen und ruhigen Pfarrhofs neben der Kirchenburg. Alle wichtigen Anlaufpunkte sind ganz in der Nähe: Supermarkt, Bus, Post, Rathaus, Apotheke, Arzt. Wer Tiere mag, ist hier genau richtig. Zur Familie gehören vier verschmuste Katzen und zwei Hasen. Der Ort ist ideal als Ausgangspunkt für Unternehmungen oder auch für entspanntes Nichtstun. Sowohl das gesamte „kleine“ Haus (92 qm) mit Kingsize Doppelbett, Schlafcouch, Bad, Vorzimmer und Küche als auch fast alle Bereiche im Hof stehen zur Verfügung. Auskunft und Buchung bei Elke Klein, Telefon: (0040-729) 584884, E-Mail: elkemariaklein [ät] gmx.at



Pretai (Bratei) liegt etwa 5 km vom Stadtzentrum Mediasch entfernt. Das Pfarrhaus wurde von Jugendlichen renoviert und zu einer Begegnungsstätte ausgebaut, verwaltet wird es vom ­Förderverein Ausbildungszentrum in Kassel. Geboten werden günstige Übernachtungsmöglichkeiten in fünf Zimmern mit Stockbetten im Jugendherbergstil und in einem Gewölbezimmer mit Doppelbett, Küche, Aufenthaltsraum, Bädern und WC. Im großen Pfarrgarten kann gezeltet oder im Wohnmobil übernachtet werden. Auskunft und Buchung bei Kuratorin Rosemarie Popșor, Telefon: (0040-269) 863019, (0040-787) 516732. Weitere Informationen beim Vorsitzenden des Fördervereins Kirchenburgen, Michael Theuerkauf, Telefon: (0049-160) 90587493, E-Mail: mogk-kassel [ät] t-online.de, Internet: www.fv-ausbildungszentrum [ät] kirchenburgen.de.



Probstdorf (Stejărișu), 7 km von Agnetheln, „Stejărișu 195“ bietet acht schöne und preiswerte Appartments mit Bad. Im ehemaligen Pfarrhaus befindet sich zudem ein Restaurant mit lokalen Spezialitäten und hauseigener Feinkost-Produktion. Neben zahlreichen agrartouristischen Aktivitäten ist die Hauptattraktion die Kirchenburg mit Speckturm und Dorfmuseum, welche jederzeit besuchbar ist. Das Gästehaus und alle Aktivitäten, Produkte können über www.agramonia.com gebucht werden. „Stejărişu 195“ wird gemeinsam mit Agramonia seit 2019 von Diana Şchiau betrieben und leitet die Dorf-Unternehmung. Auskunft und Buchung: Telefon: (0040-745) 990838, E-Mail: crinadianaschiau [ät] gmail.com.



Pruden (Prod), 15 km von Schäßburg entfernt, bietet im umgebauten Pfarrhaus 42 Betten in acht Zimmern, davon fünf mit Dusche und WC im Zimmer, einen großen Aufenthaltsraum und eine Küche. Preis: ab 10 Euro/Person. Im Nachbarhaus bietet der Freundeskreis des Rüst- und Freizeitheims „Lutherhaus Pruden“ 21 Betten an. Anmeldung bei Harald Nötzold, Vielau, Lutherhöhe 105, 08141 Reinsdorf, Telefon: (0375) 679110, E-Mail: lutherhoehe-harald [ät] gmx.de.



Radeln (Roadeș) – Das exklusive, familiär geführte Gästehaus Tabaluga der Peter Maffay Stiftung liegt ca. 40 km von Schäßburg entfernt inmitten einer einzigartigen, unberührten Landschaft. Geboten werden sechs modern ausgestattete Appartements mit Sat-TV, Mini-Bar usw. Anmeldung per E-Mail: rezervari [ät] casa-kraus.ro, Telefon: (0040-743) 255553



Rauthal (Roandola) liegt zwischen Mediasch (35 km) und Schäßburg (19 km), eingebettet in einer schönen Hügellandschaft. Im ehemaligen Kulturhaus stehen im ausgebauten Obergeschoss zwei DZ, ein großer Aufenthaltsbereich, Küchenzeile, Bad mit Dusche und WC zur Verfügung. Das Gelände mit großen Kastanienbäumen kann auch als Stellplatz für bis zu drei Wohnmobile genutzt werden. Kontakt: Michael Simon, Telefon: (0049-163) 2947287, Wera Simon, Telefon: (0040-771) 059688 (kein WhatsApp).



Reichesdorf (Richiș) – In diesem Dorf im Herzen der Weißweingegend Siebenbürgens wurde im Pfarrhaus ein Gästehaus eingerichtet „La Curtea Richvini“. Im Pfarrhaus gibt es 2 DZ und ein Vierbettzimmer (alle mit eigenem Bad), eine gemeinsame Küche, zwei Gemeinschaftsräume, Terrassen, einen herrlichen Garten mit Gemüse und Obstbäumen. Frühstück ist möglich. Warmes Essen oder Picknick auf Anfrage. Auskunft und Buchung bei Tony Timmerman, Telefon: (0040-269) 258475, (0040-741) 183404, E-Mail: gatimmerman [ät] gmail.com.



Casa Noah (Str. Principală 92 und 93) ist ein Ensemble von zwei sorgfältig restaurierten Bauernhäusern, die über Terrasse, Küche, Badezimmer, Garten u. a. verfügen. Pro Haus können zwischen 6 und 9 Gäste in bis zu 4 Doppelzimmern übernachten. Paul, gebürtig aus Mediasch, und seine Frau Catrinel bieten außerdem traditionelle Speisen, Kulturausflüge, Wanderungen, Fahrten mit der Pferdekutsche u. a. an. Auskunft und Buchung: Paul, Telefon: (0040-770) 735394, WhatsApp (0040-742) 980250, Catrinel, Telefon: 0040-770) 735165, WhatsApp (0040-758) 059859, E-Mail: casa_noah [ät] slowlyplanet.com. Infos:



Die Casa Arthur behält ihre alte Patina und ist ein Haus voller Geschichten, perfekt für einen ruhigen Urlaub auf dem Land. Zwei getrennte Haupteingänge, Küche, Garten, Terrasse. Das Haus verfügt über 3 DZ und 1 EZ, 2 Badezimmer, ideal für max. 6 Gäste. Innenhof mit Garten, W-LAN vorhanden. Auskunft und Buchung: Gergely Anna, Telefon: (0040-269) 258402, (0040-745) 280146, E-Mail: angergely [ät] yahoo.fr.



Das Gästehaus der Mihai Eminescu Stiftung (Nr. 119) ist großzügig angelegt und bietet neun Personen Platz in vier DZ und EZ mit eigenem Bad. Es gibt eine gemütliche Bibliothek und große Wohnküche im Haus. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Info:



Roseln (Ruja) – ist neben Agnetheln gelegen. Im Pfarrhaus finden 10 Personen in 4 Zimmern Platz. Dazu gibt es einen gemütlichen Gemeinschaftsraum, eine moderne Teeküche und zwei Bäder. Die Lage ist zentral und lädt zum Genießen ein. Auskunft und Buchung bei Daniel Andree Telefon: (0040-269) 518582, (0040-742) 701295, E-Mail: roseln.andree [ät] gmail.com



Rosenau (Râșnov) – liegt 15 km südwestlich von Kronstadt unter dem Butschetsch. Im „Casa Saxonia“-Komplex bietet die Saxonia-Stiftung 18 DZ und einen Schlafraum mit 17 Betten für Jugendliche. Die modernen Zimmer mit Südbalkon, Kabel-TV, Internet, WC/Dusche sind als Drei-Sterne-Komfort klassifiziert. Speisesaal mit 50 Plätzen, in dem das Frühstück serviert wird, stilvoller Tagungsraum für bis zu 50 Personen, sichere Parkplätze im Hof. Zehn Prozent Nachlass für Mitglieder des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland (Ausweis bitte vorweisen). Reservierung im Hotel, Str. Caraiman 34, 505400 Râșnov; Telefon: (0040-744) 930159, E-Mail: office.saxotour [ät] gmail.com



Rumes (Romos) – Im „letzten“ sächsischen Dorf, 12 km von Broos entfernt, können Gäste im Pfarrhaus (Str. Principală 17) unter einfachen Bedingungen in einem großen Zimmer übernachten, im Hof können Gruppen zelten. Auskunft und Buchung bei Kurator Johann Bauer: Telefon: (0040-722) 740054, Brooser Pfarramt, Telefon: (0040-254) 241961, E-Mail: broos [ät] evang.ro.



Sächsisch-Regen (Reghin) – liegt in Nordsiebenbürgen zwischen Neumarkt am Mieresch (32 km) und Bistritz (60 km). Im „Bogenerhaus“, das gegenüber der Kirche liegt, befindet sich ein Gästezimmer mit zwei Betten und einer ausziehbaren Sitzecke. Das Badezimmer mit Dusche und WC sowie eine voll ausgestattete Küche stehen den Gästen zur Verfügung. Im Hof können die Autos geparkt werden. Reservierung im Ev. Pfarramt Sächsisch-Regen, Telefon: (0040-265) 511025, E-Mail: pfarramt.reen [ät] gmail.com.



Schäßburg (Sighișoara) – Aus der zentral gelegenen Touristenstadt kann man die Städte und Dörfer Siebenbürgens in Tagesreisen erkunden. Unweit vom Stadtzentrum, in der Oberen Baiergasse (H. Teculescu Nr. 39) liegt die Gästewohnung mit Doppel- und Einzelzimmer, 2 Bädern, Küche und Speisezimmer. Betreiber ist ein christlicher Verein, der in der Diakonie tätig ist. Anmeldung vor Ort bei Martin Türk-König, Telefon: (0040-745) 314066, E-Mail: mtuerkk [ät] gmail.com.



Das Panorama-Gästehaus auf dem Goldberg, ursprünglich als Begegnungsstätte für Siebenbürger mit ihren älteren Angehörigen geolant, wird als Gästehaus privat von Éva Máthé geführt. Es verfügt über 2 Stockwerke mit mehreren Doppelzimmern mit Bad sowie über 1 Gemeinschaftsraum mit Küche zur Selbstversorgung und einen Ruhegarten. Anschrift: Schäßburg, str. Zugravilor 7, Telefon: (0040-726) 236252, E-Mail: emathe65 [ät] yahoo.com



Schönau (Șona) liegt im Kokeltal zwischen Blasendorf und Seiden. Das Pfarrhaus bietet Platz für 6 Personen mit 2 Kindern in 3 komfortablen Zimmern, Internet, einer vollständig eingerichteten Küche, Bad mit Warmwasser, Dusche und WC sowie schönen Aufenthaltsraum. Parkplätze im Hof. Garten, Hof und Grill sind auch für größere Gruppen geeignet. Anmeldung bei Cornel Capalnean, Telefon: (0040-745) 869351, oder in Deutschland bei Hedwig und Konrad Reckerth, Telefon: (08341) 4905, E-Mail: khreckerth [ät] gmx.de.



Seiburg (Jibert) – Im Pfarrhaus gibt es drei Gästezimmer (zweimal vier und einmal sechs Betten) und einen Gemeinschaftsraum. Parkmöglichkeiten auf dem Pfarrhof. Auskunft und Buchung bei Kuratorin Anna Maria Ghindea, Telefon: (0040-742) 371305.



Seiden (Jidvei) ist für seinen guten Wein landesweit bekannt. Im Pfarrhaus gibt es zwei Gästezimmer und mehrere Gemeinschaftsräume. Parkmöglichkeiten auf dem Pfarrhof. Auskunft und Buchung im Stadtpfarramt Mühlbach, Telefon: (0049-358) 404321, (0049-740) 190199, E-Mail: alfred.dahinten [ät] gmail.com.



Seligstadt (Seliștat) ist 30 km nordwestlich von Fogarasch gelegen, 45 km südlich von Schäßburg. Das Areal der Kirchenburg verfügt über 80 Betten im ehemaligen Pfarrhaus (42), der früheren Schule (24), einem großen (14) und zwei kleineren Gartenhäusern (fünf und zwei). Drei Zimmer mit eigenem Bad sind im ehemaligen Rathaus im Dorfzentrum eingerichtet. Das Angebot des Jugendzentrums Seligstadt richtet sich an junge Leute und alle, die die Ruhe genießen wollen. Jugend- und Kindergartengruppen können Aktionstage bestellen sowie Ferienlager, Seminare etc. organisieren. Besonderen Interesses erfreut sich das Erich-Lukas Museum (Nr. 60), eine riesige historische Sammlung von Haushalts- und Landwirtschaftsgeräten. Zusatzinfos unter



Stein (Dacia) liegt in einem Seitental unweit der E60 bei Reps. Der rumänische Verein „Copiii Europei“ mit seinem deutschen Partnerverein Jonathan e.V. hat das ehemalige Pfarrhaus zu einem Bildungs- und Begegnungszentrum umgestaltet. Von April bis Oktober stehen zwei Schlafräume mit je zehn Betten, ein Aufenthaltsraum, eine Küche, ein Badezimmer mit WC, ein Garten (Möglichkeit zum Zelten, Stellplatz für Wohnmobile), ein Grill- und Lagerfeuerplatz zur Verfügung. Informationen bei Diakon Frank Roth, Telefon: (0049-163) 8275364 (auch Whats App), E-Mail: kontakt [ät] copiii-europei.org, Webseite:



Tartlau (Prejmer) – Das Gästehaus neben dem Pfarrhaus wurde an einen externen Betreiber vermietet und wird nicht mehr von der Kirchengemeinde betrieben.



Tobsdorf (Dupuș) erreicht man von der Landstraße Mediasch – Schäßburg in Richtung Hetzeldorf und dann nach etwa zwei km links abbiegen. In der einstigen deutschen Schule (Hausnr. 121) gibt es zwei Schlafräume für je 2-4 Personen. Wohnküche, Bad mit Dusche, WC. Anmeldung in Deutschland bei Heike Mai-Lehni, Telefon: (0221) 45356682, (0170) 2972742, E-Mail: zuckerstern2 [ät] gmx.de, Daniel Taropa in Tobsdorf, Telefon: (0040-726) 178955.



Wolkendorf (Vulcan) bei Kronstadt, das Guesthouse – so der neue Name des kirchlichen Erholungsheims – bietet Platz für bis zu 30 Personen (auch Gruppen) in 12 Doppelzimmern und 2 Dreibettzimmern (alle mit eigenem Bad). Frühstück ist im Zimmerpreis inbegriffen. Mittag- und Abendessen müssen im Voraus gebucht werden. Beide Gebäude wurden 2023 komplett renoviert. Der Konferenzsaal kann auf Wunsch in einen Veranstaltungssaal umgewandelt werden. Großzügige Gartenanlage mit Spiel- und Grillmöglichkeiten. Auskunft und Buchung: Andrada Sincan, Telefon: (0040-749) 091097, E-Mail: sincanandradaroberta [ät] yahoo.com, wolkendorfheim [ät] yahoo.com. Internet:



Die ev. Kirchengemeinde Wolkendorf betreibt seit 2013 ein Gästehaus im Pfarrhof direkt an der Kirchenburg. Angeboten werden insgesamt 12 Doppel- oder Dreibettzimmer (mit eigenem Bad), davon vier in der Mansarde des Hauses. Zusätzlich gibt im Obergeschoss einen Konferenz- bzw. Gemeinschaftssaal. Außer dem Frühstück wird auf Wunsch auch Halbpension angeboten. Selbstverpflegung ist in der Küche möglich. Auskunft und Buchung bei Pfarrer Uwe Seidner, Telefon: (0040-745) 108974, E-Mail: pfarramt [ät] kg-wolkendorf.ro, Internet:



Wurmloch (Valea Viilor) – Im komplett renovierten Pfarrhaus in Wurmloch gibt es 4 DZ, 1 Küche, 2 Bäder mit Dusche und WC. Besonders im Sommer bietet der große Garten viel Platz für Feste jeglicher Art. Auskunft und Buchung bei Ladislau Ciocan, Telefon: (0040-749) 680770, E-Mail: ladislau.ciocan [ät] turistintransilvania.com.



Zeiden (Codlea) – Gästehaus im Pfarrhof bietet (auch im Winter) 5 Betten (2 Doppelbettzimmer, 1 Einbettzimmer), zwei Bäder, W-Lan, Außenterrasse mit Feuerstelle, im Garten kann gezeltet werden. In der Küche kann man sich selbst verpflegen. Pkw-Abstellmöglichkeiten vorhanden. Bestellung bei der Sekretärin der Kirchengemeinde, Brigitte Vlădărean, Telefon: (0040-268) 251853, (0040-787) 698452; (0040-753) 728036 E-Mail: zeiden [ät] evang.ro, Internet: Anmerkung Aktuelle Mitteilungen über Gästehäuser werden erbeten an die Siebenbürgische Zeitung, Siegbert Bruss, Telefon: (089) 236609-22, E-Mail: sbz.chefredaktion [ät] siebenbuerger.de. (Agnita) – Das Predigerhaus (Strada Nouă 16) wurde 2015 zum Gästehaus ausgebaut. Es umfasst 7 schöne große Zimmer: zwei mit eigenem Bad, die restlichen fünf mit zwei Gemeinschaftsbädern. Weitere Informationen und Buchung per E-Mail: agnethelnpfarramt [ät] gmail.com.(Alma Vii) – Im Gästehaus Nr. 103 gibt es ein kleines Appartement (DZ, Bad), ein großes Appartement (zwei DZ, zwei Bäder) sowie Küche und Hof mit Terrasse. Im zweiten Gästehaus Nr. 104 gibt es ein kleines Appartement (DZ, Bad) und ein großes Appartement (zwei DZ, Bad) sowie eine große Küche und Hof mit Terrasse. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos unter www.experiencetransylvania.ro (Bărcuţ) im Oberen Harbachtal liegt zwischen Fogarasch (24 km), Agnetheln (44 km) und Schäßburg (37 km). Die Kinderuni umfasst Pfarrhaus (40 Betten), ehemalige Schule (21), Neues Haus (16) und steht für Kinder- und Jugendgruppen sowie Einzelgäste bereit. Die Kantine im Kultursaal kann bis zu 250 Personen verköstigen. Der Ort ist vor allem für die Sommerfreizeitprogramme Kinderspielstadt, Kinderuni, Elektronikkurs und Zirkusfreizeit bekannt. Auf Anfrage bietet die Kinderuni auch individuelle Freizeitprogramme für Kinder und Familien (Kindermuseum, Elektronikworkshop, Versuche zu Chemie und Physik u.a.). Eine Kinderseilbahn und ein Kletternetz befinden sich im Pfarrgarten. Erlebnisreich ist der Audiowanderweg zwischen Seligstadt und Bekokten (Audiodateien unter http://audio wanderweg.seligstadt.ro). Auskunft und Buchung: Pfarramt Fogarasch, Telefon: (0040-268) 211994, E-Mail: klein.johannes [ät] ulbsibiu.ro, vor Ort: Cornelia Tache, Telefon: (0040-721) 130540, Infos: www.kinderuni.ro (Biertan) – In diesem kulturgeschichtlichen wichtigen Ort steht das Gästehaus in der Burg offen. Es verfügt im Erdgeschoss über sechs Zimmer mit eigener Nasszelle (vier DZ, ein 3Z und ein 4Z) und in der Mansarde über vier DZ (Gesamtkapazität: 23 Personen), Speise- und Gemeinschaftsraum, Voll- oder Halbpension werden angeboten. Auskunft und Buchung im Gästehaus „Dornröschen“ (Str. George Coşbuc 25), Pfarrer Ulf Ziegler, Telefon: (0040-745) 246485, E-Mail: udfz333 [ät] gmail.com.Ev. Jugendzentrum im Predigerhaus (Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 3) bietet als Jugendherberge 21 Betten in vier Zimmern, Bad und Küche. Im alten Weinkeller des Predigerhauses ist traditionelle Küche möglich. Gäste können die Küche zur Selbstversorgung oder die Gastronomie des Ortes nutzen. Der Gemeinderaum ist für Tagungen mit bis zu 50 Teilnehmern geeignet. Buchung wie unter „Gästehaus“.Im Pfarrhaus wurden neben dem Bischofsappartement drei Gästezimmer (neun Plätze) und drei Nasszellen eingerichtet. Der Pfarrhaussaal eignet sich für Seminare. Auskunft und Buchung wie unter „Gästehaus“.Das Gästehaus der Mihai Eminescu Stiftung (Str. N. Bălcescu Nr. 2) befindet sich gegenüber der Kirchenburg und verfügt über vier DZ, drei Badezimmer, Aufenthaltsraum, Küche, Terrasse, Parkplatz im Hof. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos unter www.experiencetransylvania.ro (Bistriţa) bietet im zentral gelegenen Stadtpfarramt vier renovierte Gästezimmer mit Bad, teilweise mit Kochnischen, W-LAN, Parken im Pfarrhof. Anmeldung bei Ana Lungu, Gemeindeamt, Piaţa Centrală 13, E-Mail: kirchengemeinde.bistritz [ät] yahoo. de, Telefon: (0040-263) 214679, wochentags 8.00-15.00 Uhr.Die Mansarde des Deutschen Forums bietet in zentraler Lage 15 Betten in vier Zimmern, je eines mit 2, 3, 4 und 6 Betten, jeweils mit Fernseher. Parken im Innenhof, Terrasse eignet sich auch zum Grillen, die Küche steht zur freien Verfügung. Anschrift: Forum, B-dul Republicii 43, 20053 Bistrița, Telefon: (0040-363) 104148 oder (0040-744) 844703, E-Mail: germanforumbistrita [ät] yahoo.de.(Bod) – Das Burzenland kann man bei einem Aufenthalt im ehemaligen Pfarrhaus erkunden. Es bietet vier Gästezimmer (mit Nasszelle), Küche, Aufenthaltsraum, Kinderspielplatz, Lagerfeuerplatz im Hof. Auskunft und Buchung bei Manfred Copony, Str. Tudor Vladimirescu 135, Telefon: (0040-721) 982431 E-Mail: copony.manfred [ät] yahoo.com.(Batoș) liegt im Reener Ländchen, 14 km. nördlich von Sächsisch-Regen. Die Gästewohnung im hinteren Teil des Pfarrhauses bietet 4 Schlafplätze (je zwei Einzelbetten in zwei Zimmern), Aufenthaltsraum mit Einbauküche und Badezimmer mit Nasszelle und WC. Im Pfarrhof können Zelte aufgestellt und Autos geparkt werden. Reservierung im Reener Pfarramt, Telefon: (0040-265) 511025, E-Mail: pfarramt.reen [ät] gmail.com.(Orăștie) – Ein Gästezimmer im zentral gelegenen Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde (Str. Nicolae Bălcescu 15) für zwei Personen, mit Wohn-/Schlafzimmer, Küche und Bad stehen zur Verfügung. Auskunft und Buchung im Pfarramt Broos Telefon: (0040-254) 241961, Emanuel Bejenaru (rum., engl.) Telefon: (0040-756) 241363, und Paul Socol (dt.), Telefon: (0040-787) 856885, E-Mail: broos [ät] evang.ro.(București) – Im Pfarrhaus, Str. Luterană nr. 2, steht ein Appartement (2 Zimmer, Küche, Bad) Gästen von nah und fern zur Verfügung. Es ist zentral gelegen und bietet Sicherheit und Komfort. Auskunft und Buchung im Stadtpfarramt Bukarest: Telefon: (0040-213) 133165, (0040-722) 277498, E-Mail: office [ät] evkb.ro.(Criţ), 20 km von Reps entfernt, in der Begegnungsstätte „Casa Kraus“, Hausnr. 25, erwarten Sie neun Doppelzimmer (gehobener Standard), ein Restaurant und ein Konferenzzentrum für Gruppen bis zu 50 Personen. Zahlreiche Freizeitaktivitäten werden angeboten: Radtouren, Reiten, Wandern, Trüffeljagd, Städtetouren, Kirchenburgen, Schlösser u.a. Deutschsprachige Betreuung vor Ort, auch englisch, italienisch, spanisch. Anmeldung E-Mail: rezervari [ät] casa-kraus.ro, Telefon: (0040-743) 255553, Internet: www.casa-kraus.ro Casa Schmidt (Nummer 113) besteht aus neun Doppelzimmern in zwei Gebäuden, großer Innenhof. Ein familien- und gruppenfreundliches Gasthaus! Anmeldung siehe „Casa Kraus“.Das Gästehaus Nr. 217 verfügt über ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer, Bad, Küche, Terrasse, Backstube und einen großzügigen Hof und kleinen Baumgarten, idealer Platz zum Spielen für Kinder. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos: www.experiencetransylvania.ro (Ticușu Vechi) liegt etwa in der Mitte zwischen Schäßburg, Hermannstadt und Kronstadt (jeweils 80 km entfernt). In einem neuen Gebäude (2005) neben dem 160 Jahre alten Pfarrhaus wurde ein Appartement mit zwei Zimmern zu je zwei Betten und Empore (ideal als Schlafplatz für Kinder), Küche zur Selbstversorgung, Bad mit Dusche/WC, Satellit-TV/Radio eingerichtet. Zudem ist ein Zimmer mit Doppelbett und TV vorhanden. Die herrliche Landschaft, die Mischung aus Moderne (W-LAN, TV) und Tradition laden zu erholsamem Urlaub ein. Anmeldung bei Lydia Zapf, Pfarrhaus, Nr. 206, Ticușu Vechi, E-Mail: lydiazapf [ät] yahoo.de, eddiherb [ät] yahoo.de, Telefon: (0040-268) 285833, (0040-742) 062849, (0176) 96724388, (0176) 96318760. Es wird ein Nachfolger für Familie Zapf gesucht, und zwar für Pfarrhaus und Gästehaus. Kontaktaufnahme gerne unter (0176) 96724388, (0176) 96318760.(Viscri), 8 km von Bodendorf (Buneşti) entfernt, das an der E 60 zwischen Schäßburg und Reps liegt. Das Gästehaus Nr. 63 besteht aus zwei Gebäuden, auf beiden Seiten des Innenhofs gelegen, in denen je ein Doppelzimmer mit sächsischem Bett und ein Badezimmer zur Verfügung stehen. Es gibt eine kleine Terrasse und eine Küche. Im Haus Nr. 129 gibt es ein Doppelzimmer, ein Einzelzimmer, Bad und Küche. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos unter www.experiencetransylvania.ro (Ighișul Nou) liegt in einem Seitental der Großen Kokel. Das Pfarrhaus bietet 28 Betten in 6 Zimmern, zwei Gemeinschaftsräume, Küche, drei Bäder mit Dusche und WC, Pkw-Abstellplatz, Fußballplatz, Schaukeln und eine gemütliche Gartenecke. Auskunft und Buchung bei Cristi Buhazi, E-Mail: cristianbuhazi [ät] yahoo.ro, Telefon: (0040-767) 279717, (0040-730) 651820.(Florești) zwischen Mediasch und Schäßburg ist aus Lasseln in südlicher Richtung erreichbar. Das Gästehaus Nr. 79 der Mihai Eminescu Stiftung verfügt über ein Doppelzimmer, Wohnzimmer mit Couch, Koch­nische, Bad, Hof mit Terrasse, Scheune und Garten. Auskunft und Buchung: Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Infos: www.experiencetransylvania.ro (Făgăraș) – Das Pfarramt Fogarasch unterhält zwei Unterkunftsmöglichkeiten: Eine Gästewohnung mit zwei Zimmern, Küche, Vorraum und gemeinsamem Bad sowie ein Appartement mit Zimmer, Küche und Bad stehen gegenüber der Kirche (Str. Libertăţii Nr. 7) zur VerfügungAuskunft und Buchung: Pfarramt Fogarasch Telefon: (0040-268) 211994, E-Mail: klein.johannes [ät] ulbsibiu.ro.(Axente Sever) – Auf dem Weg von Hermannstadt nach Mediasch stolpert man förmlich über die Kirchenburg. In den alten Kornkammern wurden neben dem Kirchenburgenmuseum auch vier Appartements mit je zwei Zimmern und vier Betten sowie Bad mit Dusche/WC eingerichtet. Auskunft und Buchung bei Ladislau Ciocan, Telefon: (0040-749) 680770, E-Mail: ladislau.ciocan [ät] turistintransilvania.com.(Cristian) – 6 km vom Flughafen Hermannstadt entfernt, bietet die Kirchengemeinde in der Kirchenburg und im renovierten Pfarrhaus 5 Doppelzimmer, 1 Fünfbettzimmer und 1 Großschlafraum mit 12 Betten sowie Küche und Duschen/Bad mit Toiletten. Parkplatz im Hof und eine gut ausgestattete freistehende „Sommerküche“, auch für Wohnmobile. Pfarrscheune eignet sich für Hochzeiten, Familien- und Klassentreffen (bis 250 Personen). Pfarrgarten und Speck­turm bieten viel Platz für Ereignisse. Auskunft und Buchung im Pfarrhaus Großau, Telefon: (0040-269) 579350, Pfarramt Neppendorf, Telefon: (0040-269) 228865, E-Mail: gemeindeneppendorf [ät] gmail.com.Die Pension Kaspar (XI Gasse, Nr. 20) bietet Übernachtung und Frühstück, 4 EZ, 7 DZ sowie zwei Appartements zu je 2 Zimmern und ist gut geeignet für Familien. Alle Zimmer mit eigenem Bad. Schöner, gemeinsamer Frühstücksraum, Parkplatz im Hof. Auskunft und Buchung bei Kaspar, Telefon: (0049-7131) 380239.(Gușteriţa) – Im Pfarrhof steht das „Acknerhäuschen“, eine gut eingerichtete Gästewohnung, für 2-4 Personen. Mit dem Fahrrad sind es 15 Minuten bis auf den Großen Ring in Hermannstadt, unmittelbar neben dem Haus hält der Stadtbus Nr. 10 (Staţia Smărdan). In diesem Häuschen soll Pfr. Johann Michael Ackner, bekannt für seine archäologischen und geologischen Forschungen, seine Sammlungen aufbewahrt haben, die heute zum Bestand des Naturhistorischen Museums gehören. Gerne empfängt Sie unser Küster Radu Dumitrescu, Telefon: (0040-786) 622017 (rumänisch, englisch), Anmeldung von Montag – Freitag, 8-15 Uhr rumänischer Zeit, auch bei Anca Budái (deutsch, ­rumänisch), Telefon: (0040-269) 213141, E-Mail: gast [ät] evang.ro.Stellplatz für Wohnmobile in der Hammersdorfer Kirchenburg, Str. Degeratului 1, 550271 Sibiu-Guşteriţa, nur 3 km von der Altstadt Hermannstadts entfernt, wird von der Evangelischen Kirchengemeinde Hermannstadt betrieben, Anmeldung bei Anca Budái, Telefon: (0040-269) 213141, oder vor Ort bei Küster Radu Dumitrecu (engl., rum.), Telefon: (0040-786) 622017.(Homorod) liegt im Haferland, bei Reps, und beherbergt eine Kirchenburg mit einzigartigem 5-Eck-Speckturm sowie den ältesten sichtbaren Fresken Siebenbürgens. Übernachten kann man im Pfarrhaus in drei DZ, einem 3-Bett- und einem 5-Bett-Zimmer. Neben zwei Duschen und WCs gibt es eine große gemeinsame Küche sowie Aufenthaltsraum. W-LAN ist kostenlos. Schöner Blick ins Alt-Tal, Ort der interkulturellen Begegnung. Fahrradverleih möglich. Auskunft und Buchung bei Wieland Weiss (Augsburg), Telefon/WhatsApp: (0049-171) 5351040, E-Mail: wielandweiss [ät] icloud.com, oder Familie Marton (Hamruden), Telefon/WhatsApp: (0040-738) 542604.(Sibiu) – Im Bischofshaus auf dem Großen Ring (Str. General Magheru 4) im 2. Stock stehen ein Apartment mit Küche und Doppelbett und ein Zweibettzimmer als Gästezimmer zur Verfügung. Frühstück, Mittag- und Abendessen können in der Schulzeit montags bis freitags in der Mensa nach Anmeldung eingenommen werden. Auskunft und Buchung bei Frau Felicia Ionusiu, Telefon: (0040-735) 160530, wochentags von 7-15 Uhr, E-Mail: gastbischofshaus [ät] evang.ro.Die im Erdgeschoss liegenden Gästezimmer (3 Zimmer, 1 Apartment) sind vertraglich der Firma ,,Kultours“ überlassen. Kontakt unter E-Mail: filekhouse [ät] gmail.com und Telefon: (0040-723) 666444.Im Stadtpfarrhaus, Huetplatz Nr. 1, zwischen Lügenbrücke und Sagstiege, bietet die ev. Kirchengemeinde einfache Gästezimmer an: zwei DZ, zwei Dreibettzimmer und ein Vierbettzimmer, jeweils mit eigener Nasszelle. Eine eingerichtete Küche, kein Fernseher, dafür aber Internet (WLAN) stehen allen Gästen zur Verfügung. Im roten Haus vermieten wir im Sommer auch die zwei Zimmer der Studenten-WG, die sich Küche und Bad teilen. Gerne empfängt Sie unser Küster Cristian Grecu, Telefon: (0040-727) 819642, deutsch, rum., engl. Anmeldung von Montag – Freitag, 8-15 Uhr, auch bei Anca Budái (deutsch, rumänisch), Telefon: (0040-269) 213141, E-Mail: gast [ät] evang.ro.Das landeskirchliche Schülerwohnheim „Dr. Ernst Weisenfeld“ in Hermannstadt, bekannt auch als das „Haus mit den Karyathiden“, mit seiner barocken Fassade, steht in den Ferienmonaten Juli und August auch als Gästehaus Interessenten zur Verfügung. In den 13 bis 16 Wohnräumen können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen mit bis zu 48 Teilnehmenden anmelden. Zu den Mahlzeiten lassen sich die gut ausgestattete Küche und der Speiseraum nutzen – oder alternativ: mittags die Kantine im Bischofspalais, und auf Anfrage das Frühstück. Die Unterkunft ist einfach, dafür preisgünstig und mitten im Herzen der Altstadt gelegen. Drei Zimmer mit sieben Betten haben solides Pensions- bzw. Herbergsniveau. Weitere Informationen und Kontakt unter der E-Mail-Adresse fleischergasse13 [ät] yahoo.com, Telefon: (0040-721) 336668.Republique 4* findet man in einer ruhigen Gasse, neben dem deutschen Konsulat, nahe des Zentrums (Lucian Blaga 13). Die Unterkunft besteht aus 12 Zimmern, der Innenhof bietet Parkplatz. Auskunft und Buchung unter Telefon: (0040-369) 437782, E-Mail: hotel [ät] republique.ro. Zusatzinformationen unter www.republique.ro Die Pension Kleines Hotel 3* (Huetplatz 13) ist im Herzen der Stadt, modern ausgestattet, sie bietet 4 Zimmer. Infos unter www.kleines.ro, Auskunft und Buchung unter Telefon: (0040-727) 999111, E-Mail: hotel [ät] kleines.ro.Das bekannte Luxemburg Haus 3* auf dem Kleinen Ring (Piaţa Mică 16) liegt direkt an der Lügenbrücke. Im stattlichen Barockhaus stehen 7 Zimmer zur Verfügung. Infos unter www. casaluxemburg.ro. Auskunft und Buchung unter Telefon: (0040-269) 216854, E-Mail: office [ät] casaluxemburg.ro.Im Altenheim „Carl Wolff“ gibt es 13 komfortable Zimmer. Reservierung bei Heimleiterin Ortrun Rhein, Telefon: (0040-269) 221131, Fax: (0040-269) 223680, E-Mail: carlwolff [ät] carlwolff.ro, Internet: www.carlwolff.ro (Aţel) – etwa 14 km von Mediasch entfernt. Das renovierte ehemalige Pfarrhaus bietet komfortable Unterkunft für bis zu 15 Personen in fünf Zimmern. Zur Ausstatung gehören vier Badezimmer und zwei Küchen. In den Sommermonaten steht den Gästen zudem eine Grillzone im Innenhof zur Verfügung. Kontakt: Karl Heinz Pelger, Telefon: (0040-744) 230058, E-Mail: adinapelger [ät] yahoo.com(Hosman) mit seiner bekannten Kirchenburg liegt 25 km von Hermannstadt in Richtung Agnetheln. Im Jugendbegegnungszentrum im Pfarrhaus stehen in vier Räumen 25 Plätze bereit, zudem Büro, Aufenthaltsraum, Speisesaal, Küche, Bäder und eine wunderschöne Scheune im Hof. Der große Garten eignet sich zum Zelten, für Lagerfeuer, Hochzeiten, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Der CEPIT-Verein vor Ort bietet auf Wunsch auch Verpflegung an. Buchung bei Ruth István, Telefon: (0040-769) 668634, E-Mail: jzholzmengen [ät] gmail.com. Infos: www.holzmengen.ro (Hărman) – Im Pfarrhaus (neben der Kirchenburg) werden vier Gästezimmer mit insgesamt 11 Betten (ein EZ, zwei 3-Z, ein 4-Z) für Selbstversorger angeboten. Eine gut ausgestattete Gemeinschafts-Wohnküche, Bäder/Nasszellen, Waschmaschine und eine große Terrasse stehen zur Verfügung. Im ehemaligen Predigerhaus (an das Pfarrhaus angrenzend) gibt es vier Gästezimmer (2/3 Betten) für Selbstversorger. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Duschbad. Das Gästehaus ist mit moderner Wohnküche (inkl. Waschmaschine) ausgestattet. Im Obstgarten des Pfarrhauses ist ein Campingplatz mit 8 großzügigen Stellplätzen eingerichtet. Zur Ausstattung gehören: 5 Nasszellen, Strom, Wasser, WLAN, Waschmaschine, Geschirrspüle, Entleerungsmöglichkeit für chem. Toiletten (Infos unter https://harmaninfo.com/de/honigberg-camping/ ). Info und ­Buchung bei Dan Ilica-Popescu (Str. Pieţii 2 – in der Kirchenburg), Telefon: (0040-723) 608646.(Curciu), 42 km vom Flughafen Neumarkt (Tg. Mureș) entfernt. Torturm und Burghüterhaus in der Kirchenburg wurden zu einem Ferienappartement umgebaut, das von der Stiftung Kirchenburgen verwaltet wird. 2 Zimmer mit 4 Betten auf zwei Ebenen, Essraum in schöner gotischer Kapelle, Garten, Terrasse. Reservierungen über www.booking.com/hotel/ro/fortivacation-curciu.en-gb.html (Seleuș), Postleitzahl 574656, gehört zur Gemeinde Rode (Zagăr) und liegt in einem Seitental der Kleinen Kokel. Nach Neumarkt am Mieresch 37, nach Mediasch 39, nach Schäßburg 33 km. Wir bieten einen Aufenthalt für bis zu 6 Personen in renovierten sächsischen Bauernhäusern und deren Gärten. Im Pfarrhaus stehen 4 Doppelzimmer, eine gemeinsame Küche und ein großer Hof auch für Gruppen zur Verfügung. Kontakt: Rolf Schuster, E-Mail: post [ät] klein-alisch.eu, Telefon: (0040-770) 478813. Weitere Informationen bei www.klein-alisch.eu (Şeica Mică) – Das renovierte Gästehaus im Pfarrhaus bietet zehn Doppelzimmer. Neue Pension seit vorigem Jahr mit 12 DZ und Restaurant. Kontakt unter Telefon: (0040-774) 092515, E-Mail: udraser [ät] sndeco.ro.(Cincșor) liegt je circa 70 km von Kronstadt und Hermannstadt entfernt, Abzweigung von Voila in Richtung Agnetheln (2 km). Die Gästehäuser in der ehemaligen Ev. Schule (Fritz-Balthes-Bau, 1910), im früheren Pfarrhof und in drei ehemals sächsischen Bauernhäusern verfügen über 17 hochwertige, große Doppelzimmer und 6 Appartements. Alle Zimmer haben eigene Bäder. In der ehemaligen Schule befinden sich Gästezimmer, das Restaurant (gehobene regionale Gourmetküche, sächsische Spezialitäten) und die Bibliothek. Im restaurierten Pfarrhaus befinden sich mehrere stilvoll eingerichtete Zimmer und zwei offene Scheunen für größere Veranstaltungen. Auch die anderen drei Häuser beherbergen Gästezimmer. Bei allen wird Frühstück serviert, auf Wunsch gibt es Voll- oder Halbpension, WLAN ist vorhanden. Reservierung: E-Mail: kulturproject [ät] gmail.com, Telefon: (0040-744) 373090. Internet: www.transilvania-cincsor.ro (Mălâncrav) – Wer die Kirche mit den berühmten Fresken besuchen will, der kann hier auch übernachten, und zwar in den Gästehäusern der Mihai Eminescu Stiftung für je vier bis neun Personen: Hausnummer 276 (neun), 280 (sechs), 297 (sechs), 335 (fünf), 102 (vier) sowie im Apafi-Gutshaus „Kastell“ (neun). Auskunft und Buchung bei der Stiftung, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Zusatzinfos: www.experiencetransylvania.ro Großzügiges Blockhaus Malmkrog – ideal für Familien und Gruppen. Platz für bis zu 10 Personen, mit zusätzlichem Haus („Die Gaststube“) auch für Gruppen bis 16 Gäste geeignet. Vier gemütliche Schlafzimmer auf drei Etagen, zwei Wohnzimmer und zwei Badezimmer bieten viel Platz. Voll ausgestattete Küche sowie Terrasse, Balkon und Garten. WLAN, Klimaanlage und Parkplatz vorhanden. Ruhige Lage, persönliche Betreuung vor Ort auch auf Siebenbürgisch-Sächsisch – ideal für erholsame Aufenthalte. Direkte Buchung zum besten Preis und Auskunft Telefon: (0049) 176 38236929, E-Mail: tobias_ludwig1 [ät] gmx.de, Internet: www.blockhaus-malmkrog.com Infos über andere Quartiere bei Pfarrerin Angelika Beer im ev. Pfarramt, 557117 Mălâncrav, Nr. 86, Telefon: (0040-269) 448641, (0040-773) 728208, E-Mail: malmkrog [ät] evang.ro.(Mediaș) – Das Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde ist im Jahr 2011 als Treffpunkt von Gemeindegruppen, Zentrum für Kinder- und Jugendbegegnungen sowie Gästehaus gebaut worden. Im Stockwerk stehen vier DZ und drei 3Z, jeweils mit Bad, zur Verfügung. In der Mansarde befinden sich zwei größere Zimmer mit Bad. Insgesamt stehen 27 Betten zur Verfügung. Im Erdgeschoss kann der große Saal samt Küche reserviert werden. Auskunft und Buchung im Pfarramt: Telefon: (0040-269) 841962, E-Mail: kastellmediasch [ät] yahoo.de. Zusatzinfos unter www.evkm.ro Im Schullerhaus gibt es Unterkunft für 14 Personen in EZ, DZ und 3Z mit Bad, Frühstücksraum und Terrasse. In allen Zimmern gibt es Fernseher und Internetanschluss. Parkplätze befinden sich im Innenhof. Auskunft und Buchung bei Sorana Metes, Telefon: (0040-269) 831347, (0040-773) 375402, E-Mail: fdgrmedias [ät] gmail.com.Seit 2017 gibt es am Großen Marktplatz, Hausnummer 16, das Ferdinand Haus für bis zu 24 Personen. Im Haus sind 4 Apartments mit Küche und 6 Zimmer, alle mit Badezimmer, sowie ein Restaurant im Untergeschoss. Auskunft und Buchung unter contact [ät] turistintransilvania.com, Telefon: (0040-749) 680770.(Moșna) – Im repräsentativen Dorf nahe Mediasch steht eine Herberge im Pfarrhaus zur Verfügung. Hier können 16 Personen übernachten. Zudem sind drei Bäder, Speisesaal, Aufenthaltsraum, Küche, Spielplatz, Parkplätze vorhanden. Voll- bzw. Halbpension auf Bestellung. Auskunft und Buchung bei Ladislau Ciocan, Telefon: (0040-749) 680770, E-Mail: ladislau.ciocan [ät] turistintransilvania.com.(Cisnădioara) – Das landeskirchliche Gästehaus Elimheim bietet einen idealen Rahmen für Urlaub, Tagung oder Rüstzeit: 10 Zimmer, mit je eigenem Bad im traditionsreichen Hauptgebäude und 4 Zimmer im Neubau, jeweils mit Nasszelle. Ein gut ausgestatteter Raum, mit einem herrlichen Blick auf die Karpaten, bietet ein schönes Ambiente für Rüstzeiten, Tagungen und kleinere Familienfeiern. Für Gäste verfügbar sind 8 Twin-Zimmer, 3 Zimmer mit je einem Doppelbett und Einzelbett, 1 Einzelzimmer und 2 Zimmer mit Doppelbett. Alle Zimmer werden mit Frühstück inklusive angeboten. Auskunft und Buchung: Klaus Göbbel, Telefon: (0040-746) 607260; E-Mail: elimheim [ät] yahoo.com, Website: https://www.elimheim-guesthouse.ro (Sebeș) – Für eine Unterkunft in der Stadt bieten sich ein Gästezimmer im Pfarrhof an, mit zwei Betten, Einbauküche und Bad, sowie ein Appartement mit zwei Betten und Klappcouch, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad. Fernseher mit deutschen Programmen und Internetanschluss sind verfügbar. Auskunft und Buchung im Stadtpfarramt, Telefon: (0049-358) 404321, E-Mail: alfred.dahinten [ät] gmail.com.(Sibiu/Turnișor) – Die Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) bietet als Tagungszentrum drei voll ausgestattete Seminarräume sowie 24 Doppelzimmer mit eigenem Bad. Dazu gibt es eine funktionierende Küche. Mittag- oder Abendessen kann auch für Gruppen bestellt werden. Sehenswert sind die Neppendorfer Kirche und das darin untergebrachte Heimatmuseum. Anmeldung beim EAS-Sekretariat, Str. Livezii 55, 550042 Sibiu, Telefon: (0040-269) 219914, E-Mail: eas [ät] neppendorf.de.(Sânpetru) bei Kronstadt – Eine stilvolle Gästewohnung (96 qm) für bis zu 4 Selbstversorger ist in der alten Burghüterwohnung an der Südseite der Kirchenburg, im Alten Rathaus, eingerichtet. Sie umfasst ein großes Schlafzimmer mit 2 Betten; großes Esszimmer mit Tisch, Stühlen und Bettsofa; große Küche mit Kühlschrank, Besteck, Geschirr und Backofen; Bad mit Badewanne, Waschmaschine, WC, Fön. Pkw-Abstellplatz direkt vor dem Haus. Hochwertige Gastherme sichert das ganze Jahr über warmes Wasser und angenehme Temperaturen.Ein rustikales Gästezimmer mit 2 Betten, Kleiderschrank, Kühlschrank, Tisch und Stühlen gibt es in der restaurierten Wehrbastei im ehemaligen Zwinger der Kirchenburg. Es hat keine Heizung. Fließendes kaltes Wasser mit Waschbecken und ein Plumpsklo sind etwa eine Gehminute entfernt.Einen Wohnmobilstellplatz bietet der Alte Wassergraben in der Kirchenburg. Es gibt fließendes kaltes Wasser aus dem Brunnen, Plumpsklo, Strom, Entleermöglichkeiten.Auskunft und Buchung im Pfarramt, Pfarrer Peter Klein, E-Mail: peter-klein [ät] posteo.de, Telefon: (0040-755) 137818.„Mein Kleines Haus“ liegt inmitten des wunderschönen, großen und ruhigen Pfarrhofs neben der Kirchenburg. Alle wichtigen Anlaufpunkte sind ganz in der Nähe: Supermarkt, Bus, Post, Rathaus, Apotheke, Arzt. Wer Tiere mag, ist hier genau richtig. Zur Familie gehören vier verschmuste Katzen und zwei Hasen. Der Ort ist ideal als Ausgangspunkt für Unternehmungen oder auch für entspanntes Nichtstun. Sowohl das gesamte „kleine“ Haus (92 qm) mit Kingsize Doppelbett, Schlafcouch, Bad, Vorzimmer und Küche als auch fast alle Bereiche im Hof stehen zur Verfügung. Auskunft und Buchung bei Elke Klein, Telefon: (0040-729) 584884, E-Mail: elkemariaklein [ät] gmx.at(Bratei) liegt etwa 5 km vom Stadtzentrum Mediasch entfernt. Das Pfarrhaus wurde von Jugendlichen renoviert und zu einer Begegnungsstätte ausgebaut, verwaltet wird es vom ­Förderverein Ausbildungszentrum in Kassel. Geboten werden günstige Übernachtungsmöglichkeiten in fünf Zimmern mit Stockbetten im Jugendherbergstil und in einem Gewölbezimmer mit Doppelbett, Küche, Aufenthaltsraum, Bädern und WC. Im großen Pfarrgarten kann gezeltet oder im Wohnmobil übernachtet werden. Auskunft und Buchung bei Kuratorin Rosemarie Popșor, Telefon: (0040-269) 863019, (0040-787) 516732. Weitere Informationen beim Vorsitzenden des Fördervereins Kirchenburgen, Michael Theuerkauf, Telefon: (0049-160) 90587493, E-Mail: mogk-kassel [ät] t-online.de, Internet: www.fv-ausbildungszentrum [ät] kirchenburgen.de.(Stejărișu), 7 km von Agnetheln, „Stejărișu 195“ bietet acht schöne und preiswerte Appartments mit Bad. Im ehemaligen Pfarrhaus befindet sich zudem ein Restaurant mit lokalen Spezialitäten und hauseigener Feinkost-Produktion. Neben zahlreichen agrartouristischen Aktivitäten ist die Hauptattraktion die Kirchenburg mit Speckturm und Dorfmuseum, welche jederzeit besuchbar ist. Das Gästehaus und alle Aktivitäten, Produkte können über www.agramonia.com gebucht werden. „Stejărişu 195“ wird gemeinsam mit Agramonia seit 2019 von Diana Şchiau betrieben und leitet die Dorf-Unternehmung. Auskunft und Buchung: Telefon: (0040-745) 990838, E-Mail: crinadianaschiau [ät] gmail.com.(Prod), 15 km von Schäßburg entfernt, bietet im umgebauten Pfarrhaus 42 Betten in acht Zimmern, davon fünf mit Dusche und WC im Zimmer, einen großen Aufenthaltsraum und eine Küche. Preis: ab 10 Euro/Person. Im Nachbarhaus bietet der Freundeskreis des Rüst- und Freizeitheims „Lutherhaus Pruden“ 21 Betten an. Anmeldung bei Harald Nötzold, Vielau, Lutherhöhe 105, 08141 Reinsdorf, Telefon: (0375) 679110, E-Mail: lutherhoehe-harald [ät] gmx.de.(Roadeș) – Das exklusive, familiär geführte Gästehaus Tabaluga der Peter Maffay Stiftung liegt ca. 40 km von Schäßburg entfernt inmitten einer einzigartigen, unberührten Landschaft. Geboten werden sechs modern ausgestattete Appartements mit Sat-TV, Mini-Bar usw. Anmeldung per E-Mail: rezervari [ät] casa-kraus.ro, Telefon: (0040-743) 255553(Roandola) liegt zwischen Mediasch (35 km) und Schäßburg (19 km), eingebettet in einer schönen Hügellandschaft. Im ehemaligen Kulturhaus stehen im ausgebauten Obergeschoss zwei DZ, ein großer Aufenthaltsbereich, Küchenzeile, Bad mit Dusche und WC zur Verfügung. Das Gelände mit großen Kastanienbäumen kann auch als Stellplatz für bis zu drei Wohnmobile genutzt werden. Kontakt: Michael Simon, Telefon: (0049-163) 2947287, Wera Simon, Telefon: (0040-771) 059688 (kein WhatsApp).(Richiș) – In diesem Dorf im Herzen der Weißweingegend Siebenbürgens wurde im Pfarrhaus ein Gästehaus eingerichtet „La Curtea Richvini“. Im Pfarrhaus gibt es 2 DZ und ein Vierbettzimmer (alle mit eigenem Bad), eine gemeinsame Küche, zwei Gemeinschaftsräume, Terrassen, einen herrlichen Garten mit Gemüse und Obstbäumen. Frühstück ist möglich. Warmes Essen oder Picknick auf Anfrage. Auskunft und Buchung bei Tony Timmerman, Telefon: (0040-269) 258475, (0040-741) 183404, E-Mail: gatimmerman [ät] gmail.com.Casa Noah (Str. Principală 92 und 93) ist ein Ensemble von zwei sorgfältig restaurierten Bauernhäusern, die über Terrasse, Küche, Badezimmer, Garten u. a. verfügen. Pro Haus können zwischen 6 und 9 Gäste in bis zu 4 Doppelzimmern übernachten. Paul, gebürtig aus Mediasch, und seine Frau Catrinel bieten außerdem traditionelle Speisen, Kulturausflüge, Wanderungen, Fahrten mit der Pferdekutsche u. a. an. Auskunft und Buchung: Paul, Telefon: (0040-770) 735394, WhatsApp (0040-742) 980250, Catrinel, Telefon: 0040-770) 735165, WhatsApp (0040-758) 059859, E-Mail: casa_noah [ät] slowlyplanet.com. Infos: www.slowlyplanet.org/casa-noah , Facebook, InstagramDie Casa Arthur behält ihre alte Patina und ist ein Haus voller Geschichten, perfekt für einen ruhigen Urlaub auf dem Land. Zwei getrennte Haupteingänge, Küche, Garten, Terrasse. Das Haus verfügt über 3 DZ und 1 EZ, 2 Badezimmer, ideal für max. 6 Gäste. Innenhof mit Garten, W-LAN vorhanden. Auskunft und Buchung: Gergely Anna, Telefon: (0040-269) 258402, (0040-745) 280146, E-Mail: angergely [ät] yahoo.fr.Das Gästehaus der Mihai Eminescu Stiftung (Nr. 119) ist großzügig angelegt und bietet neun Personen Platz in vier DZ und EZ mit eigenem Bad. Es gibt eine gemütliche Bibliothek und große Wohnküche im Haus. Auskunft und Buchung beim Mihai Eminescu Trust, Telefon: (0040-724) 000350, E-Mail: booking [ät] experiencetransylvania.ro. Info: www.experiencetransylvania.ro (Ruja) – ist neben Agnetheln gelegen. Im Pfarrhaus finden 10 Personen in 4 Zimmern Platz. Dazu gibt es einen gemütlichen Gemeinschaftsraum, eine moderne Teeküche und zwei Bäder. Die Lage ist zentral und lädt zum Genießen ein. Auskunft und Buchung bei Daniel Andree Telefon: (0040-269) 518582, (0040-742) 701295, E-Mail: roseln.andree [ät] gmail.com(Râșnov) – liegt 15 km südwestlich von Kronstadt unter dem Butschetsch. Im „Casa Saxonia“-Komplex bietet die Saxonia-Stiftung 18 DZ und einen Schlafraum mit 17 Betten für Jugendliche. Die modernen Zimmer mit Südbalkon, Kabel-TV, Internet, WC/Dusche sind als Drei-Sterne-Komfort klassifiziert. Speisesaal mit 50 Plätzen, in dem das Frühstück serviert wird, stilvoller Tagungsraum für bis zu 50 Personen, sichere Parkplätze im Hof. Zehn Prozent Nachlass für Mitglieder des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland (Ausweis bitte vorweisen). Reservierung im Hotel, Str. Caraiman 34, 505400 Râșnov; Telefon: (0040-744) 930159, E-Mail: office.saxotour [ät] gmail.com(Romos) – Im „letzten“ sächsischen Dorf, 12 km von Broos entfernt, können Gäste im Pfarrhaus (Str. Principală 17) unter einfachen Bedingungen in einem großen Zimmer übernachten, im Hof können Gruppen zelten. Auskunft und Buchung bei Kurator Johann Bauer: Telefon: (0040-722) 740054, Brooser Pfarramt, Telefon: (0040-254) 241961, E-Mail: broos [ät] evang.ro.(Reghin) – liegt in Nordsiebenbürgen zwischen Neumarkt am Mieresch (32 km) und Bistritz (60 km). Im „Bogenerhaus“, das gegenüber der Kirche liegt, befindet sich ein Gästezimmer mit zwei Betten und einer ausziehbaren Sitzecke. Das Badezimmer mit Dusche und WC sowie eine voll ausgestattete Küche stehen den Gästen zur Verfügung. Im Hof können die Autos geparkt werden. Reservierung im Ev. Pfarramt Sächsisch-Regen, Telefon: (0040-265) 511025, E-Mail: pfarramt.reen [ät] gmail.com.(Sighișoara) – Aus der zentral gelegenen Touristenstadt kann man die Städte und Dörfer Siebenbürgens in Tagesreisen erkunden. Unweit vom Stadtzentrum, in der Oberen Baiergasse (H. Teculescu Nr. 39) liegt die Gästewohnung mit Doppel- und Einzelzimmer, 2 Bädern, Küche und Speisezimmer. Betreiber ist ein christlicher Verein, der in der Diakonie tätig ist. Anmeldung vor Ort bei Martin Türk-König, Telefon: (0040-745) 314066, E-Mail: mtuerkk [ät] gmail.com.Das Panorama-Gästehaus auf dem Goldberg, ursprünglich als Begegnungsstätte für Siebenbürger mit ihren älteren Angehörigen geolant, wird als Gästehaus privat von Éva Máthé geführt. Es verfügt über 2 Stockwerke mit mehreren Doppelzimmern mit Bad sowie über 1 Gemeinschaftsraum mit Küche zur Selbstversorgung und einen Ruhegarten. Anschrift: Schäßburg, str. Zugravilor 7, Telefon: (0040-726) 236252, E-Mail: emathe65 [ät] yahoo.com(Șona) liegt im Kokeltal zwischen Blasendorf und Seiden. Das Pfarrhaus bietet Platz für 6 Personen mit 2 Kindern in 3 komfortablen Zimmern, Internet, einer vollständig eingerichteten Küche, Bad mit Warmwasser, Dusche und WC sowie schönen Aufenthaltsraum. Parkplätze im Hof. Garten, Hof und Grill sind auch für größere Gruppen geeignet. Anmeldung bei Cornel Capalnean, Telefon: (0040-745) 869351, oder in Deutschland bei Hedwig und Konrad Reckerth, Telefon: (08341) 4905, E-Mail: khreckerth [ät] gmx.de.(Jibert) – Im Pfarrhaus gibt es drei Gästezimmer (zweimal vier und einmal sechs Betten) und einen Gemeinschaftsraum. Parkmöglichkeiten auf dem Pfarrhof. Auskunft und Buchung bei Kuratorin Anna Maria Ghindea, Telefon: (0040-742) 371305.(Jidvei) ist für seinen guten Wein landesweit bekannt. Im Pfarrhaus gibt es zwei Gästezimmer und mehrere Gemeinschaftsräume. Parkmöglichkeiten auf dem Pfarrhof. Auskunft und Buchung im Stadtpfarramt Mühlbach, Telefon: (0049-358) 404321, (0049-740) 190199, E-Mail: alfred.dahinten [ät] gmail.com.(Seliștat) ist 30 km nordwestlich von Fogarasch gelegen, 45 km südlich von Schäßburg. Das Areal der Kirchenburg verfügt über 80 Betten im ehemaligen Pfarrhaus (42), der früheren Schule (24), einem großen (14) und zwei kleineren Gartenhäusern (fünf und zwei). Drei Zimmer mit eigenem Bad sind im ehemaligen Rathaus im Dorfzentrum eingerichtet. Das Angebot des Jugendzentrums Seligstadt richtet sich an junge Leute und alle, die die Ruhe genießen wollen. Jugend- und Kindergartengruppen können Aktionstage bestellen sowie Ferienlager, Seminare etc. organisieren. Besonderen Interesses erfreut sich das Erich-Lukas Museum (Nr. 60), eine riesige historische Sammlung von Haushalts- und Landwirtschaftsgeräten. Zusatzinfos unter www.seligstadt.ro . Auskunft und Buchung beim Pfarramt Fogarasch, Telefon: (0040-268) 211994, Pfarrer Johannes Klein, E-Mail: klein.johannes [ät] ulbsibiu.ro.(Dacia) liegt in einem Seitental unweit der E60 bei Reps. Der rumänische Verein „Copiii Europei“ mit seinem deutschen Partnerverein Jonathan e.V. hat das ehemalige Pfarrhaus zu einem Bildungs- und Begegnungszentrum umgestaltet. Von April bis Oktober stehen zwei Schlafräume mit je zehn Betten, ein Aufenthaltsraum, eine Küche, ein Badezimmer mit WC, ein Garten (Möglichkeit zum Zelten, Stellplatz für Wohnmobile), ein Grill- und Lagerfeuerplatz zur Verfügung. Informationen bei Diakon Frank Roth, Telefon: (0049-163) 8275364 (auch Whats App), E-Mail: kontakt [ät] copiii-europei.org, Webseite: www.copiii-europei.org (Prejmer) – Das Gästehaus neben dem Pfarrhaus wurde an einen externen Betreiber vermietet und wird nicht mehr von der Kirchengemeinde betrieben.(Dupuș) erreicht man von der Landstraße Mediasch – Schäßburg in Richtung Hetzeldorf und dann nach etwa zwei km links abbiegen. In der einstigen deutschen Schule (Hausnr. 121) gibt es zwei Schlafräume für je 2-4 Personen. Wohnküche, Bad mit Dusche, WC. Anmeldung in Deutschland bei Heike Mai-Lehni, Telefon: (0221) 45356682, (0170) 2972742, E-Mail: zuckerstern2 [ät] gmx.de, Daniel Taropa in Tobsdorf, Telefon: (0040-726) 178955.(Vulcan) bei Kronstadt, das Guesthouse – so der neue Name des kirchlichen Erholungsheims – bietet Platz für bis zu 30 Personen (auch Gruppen) in 12 Doppelzimmern und 2 Dreibettzimmern (alle mit eigenem Bad). Frühstück ist im Zimmerpreis inbegriffen. Mittag- und Abendessen müssen im Voraus gebucht werden. Beide Gebäude wurden 2023 komplett renoviert. Der Konferenzsaal kann auf Wunsch in einen Veranstaltungssaal umgewandelt werden. Großzügige Gartenanlage mit Spiel- und Grillmöglichkeiten. Auskunft und Buchung: Andrada Sincan, Telefon: (0040-749) 091097, E-Mail: sincanandradaroberta [ät] yahoo.com, wolkendorfheim [ät] yahoo.com. Internet: www.wolkendorfguesthouse.ro Die ev. Kirchengemeinde Wolkendorf betreibt seit 2013 ein Gästehaus im Pfarrhof direkt an der Kirchenburg. Angeboten werden insgesamt 12 Doppel- oder Dreibettzimmer (mit eigenem Bad), davon vier in der Mansarde des Hauses. Zusätzlich gibt im Obergeschoss einen Konferenz- bzw. Gemeinschaftssaal. Außer dem Frühstück wird auf Wunsch auch Halbpension angeboten. Selbstverpflegung ist in der Küche möglich. Auskunft und Buchung bei Pfarrer Uwe Seidner, Telefon: (0040-745) 108974, E-Mail: pfarramt [ät] kg-wolkendorf.ro, Internet: https://www.wolkendorf.ro/gaestehaus (Valea Viilor) – Im komplett renovierten Pfarrhaus in Wurmloch gibt es 4 DZ, 1 Küche, 2 Bäder mit Dusche und WC. Besonders im Sommer bietet der große Garten viel Platz für Feste jeglicher Art. Auskunft und Buchung bei Ladislau Ciocan, Telefon: (0040-749) 680770, E-Mail: ladislau.ciocan [ät] turistintransilvania.com.(Codlea) – Gästehaus im Pfarrhof bietet (auch im Winter) 5 Betten (2 Doppelbettzimmer, 1 Einbettzimmer), zwei Bäder, W-Lan, Außenterrasse mit Feuerstelle, im Garten kann gezeltet werden. In der Küche kann man sich selbst verpflegen. Pkw-Abstellmöglichkeiten vorhanden. Bestellung bei der Sekretärin der Kirchengemeinde, Brigitte Vlădărean, Telefon: (0040-268) 251853, (0040-787) 698452; (0040-753) 728036 E-Mail: zeiden [ät] evang.ro, Internet: www.zeiden.evang.ro/gaestehaus/ Aktuelle Mitteilungen über Gästehäuser werden erbeten an die Siebenbürgische Zeitung, Siegbert Bruss, Telefon: (089) 236609-22, E-Mail: sbz.chefredaktion [ät] siebenbuerger.de.

Schlagwörter: Gästehäuser, Tourismus, Kirchenburgen, EKR, Siebenbuerger.de, AK Internet

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