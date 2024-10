13. Oktober 2024

Landesverband der vertriebenen Deutschen in Hamburg feierte Tag der Heimat

Der festlich geschmückte Bach-Saal der St. Michaeliskirche in Hamburg diente am 21. September erneut als feierliches Ambiente des diesjährigen Tages der Heimat des BdV-Landesverbandes in Hamburg. Der „Tag der Heimat“, den die Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler gemeinsam feiern, ist ein fester Bestandteil des Jahreskalenders und stärkt das Motto „der Wurzeln bewusst sein“. Gemeinsam haben wir an die alte Heimat erinnert und die neue gefeiert. Das ist Integration unter Wahrung der Identität.

Tag der Heimat des Landesverbandes der vertriebenen Deutschen in Hamburg. Foto: Jürgen Seeger Richtungsweisend war und ist der Gedanke, dass zur Durchsetzung der in der Charta festgeschriebenen Ziele die gemeinsamen Anstrengungen auch auf ein geeintes Europa ausgerichtet sein müssen, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. Dieser Gedanke bildet die Grundlage unseres nachhaltigen und grenzüberschreitenden Engagements und zugleich unseres Beitrags zu einer friedlichen Zukunft für alle Europäer. Das entspricht dem Motto zum Tag der Heimat 2024: „Heimatvertriebene und Heimatverbliebene: Gemeinsam für ein friedliches Europa“. Das reiche kulturelle Erbe, das die Deutschen aus ihrer jahrhundertealten Geschichte im östlichen Europa mitgebracht haben, ist für unsere Nation von herausragender Bedeutung.



Im voll besetzten Saal waren geladene Ehrengäste sowie viele Teilnehmer aus allen in Hamburg vertretenen Landsmannschaften anwesend wie Siebenbürger Sachsen, Donauschwaben, Banater Schwaben, Schlesier, Oberschlesier, Pommern, Ost- und Westpreußen, Neumark und Ost-Brandenburger, Danziger, Sudetendeutsche und Deutsche aus Russland, die alle von Helga Seeger, Vorsitzende der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein im Verband der Siebenbürger Sachsen, in ihrer Eröffnungsrede begrüßt wurden.



Dem Festredner Dennis Thering, Vorsitzender der CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft, wurde bereits beim Gang ans Rednerpult mit kräftigem Applaus Sympathie bekundet. Seine Rede fesselte das Publikum. Auch Christoph de Vries, MdB, Innenausschuss und Parlamentarisches Kontrollgremium, Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten, besuchte unsere Veranstaltung. Mit Wortbeiträgen erinnerten alle Redner an die alte Heimat der vielen anwesenden Mitglieder der Landsmannschaften. Mit einem musikalischen Programm wurden die Gäste unterhalten.



Nach der Feier hatten die Mitglieder aller vertretenen Landsmannschaften Gelegenheit zum Plaudern bei reichhaltigem Kaffee- und Kuchenbüfett. Im Grunde geht es immer wieder um Begegnung. Wir Menschen brauchen immer wieder Möglichkeiten, uns in Gesprächen auszutauschen oder uns ganz einfach miteinander zu freuen. Die zahlreichen Teilnehmer rundeten den Tag der Heimat mit ihrer Freude über das Wiedersehen mit alten Freunden, Verwandten und Bekannten ab.

Schlagwörter: Tag der Heimat, BdV, Hamburg

