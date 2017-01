Beim traditionellen Neujahrsempfang der bayerischen Staatsregierung hat Ministerpräsident Horst Seehofer zahlreichen Vertretern des öffentlichen Lebens und Ehrenamtlichen für ihren Beitrag gedankt, „damit Bayern Heimat bleibt“. Bayerns Stärke sei seine Vielfalt und sein innerer Zusammenhalt, sagte der CSU-Vorsitzende am 13. Januar im Kaisersaal der Münchner Residenz.

Ministerpräsident Horst Seehofer (sitzend am Tisch, 2. von rechts) mit siebenbürgisch-sächsischen Vertretern in Tracht, von links: Bundesvorsitzende Herta Daniel, Werner Kloos (stehend) und Christa Wandschneider. Bildquelle: Bayerische Staatskanzlei/Rolf Poss

In regen Gesprächen mit den Gästen war Seehofer von der starken Präsenz der Siebenbürger Sachsen angetan: Alle vier Vertreter des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., die Bundesvorsitzende Herta Daniel, Bundesfrauenreferentin Christa Wandschneider sowie Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, und Gattin Renate Kloos waren in siebenbürgisch-sächsischer Tracht erschienen.Zusammen mit Herta Daniel und Christian Knauer, Vorsitzender des BdV-Landesverbandes Bayern, sprach Ministerpräsident Seehofer über die Herausforderungen, die Herta Daniel als BdV-Vertreterin im Hörfunkrat von Deutschlandradio wahrnimmt.

sb